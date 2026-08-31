 Cătălin Măruță, mesaj emoționant pentru Andra și David. Ce le-a transmis prezentatorul TV: „Voi sunteți acasă”
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FotoCătălin Măruță, mesaj emoționant pentru Andra și David. Ce le-a transmis prezentatorul TV: „Voi sunteți acasă”

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Cu ocazia zilei de Sfântul Alexandru, Cătălin Măruță le-a transmis câte o urare Andrei și fiului lor, David. Mesajul postat pe rețelele sociale a fost însoțit de fotografii de la petrecerea de reînnoire a jurămintelor.

Ce le-a urat Cătălin Măruță Andrei și lui David de Sfântul Alexandru
Ce le-a urat Cătălin Măruță Andrei și lui David de Sfântul Alexandru Foto: social media

Mesajul de la Cătălin Măruță pentru soția și fiul său

Pe 30 august, David și Andra Măruță s-au numărat printre persoanele care și-au sărbătorit ziua onomastică de Sfântul Alecandru. Prezentatorul TV nu a lăsat această ocazie să treacă fără un mesaj pentru familia sa. 

„Astăzi e ziua Alexandrilor noștri.  Pe Andra o cheamă, de fapt, Alexandra, iar David este și Alexandru. Doi dintre oamenii fără de care viața mea n-ar fi la fel și care, împreună cu Eva, înseamnă pentru mine „acasă”.La mulți ani, dragii mei! Să fiți sănătoși, să aveți sufletul liniștit și să ne bucurăm cât mai mult unii de alții. Vă iubesc! La mulți ani tuturor celor care poartă numele Alexandru sau Alexandra! Să aveți parte de iubire, sănătate și oameni buni aproape!”.

Postarea a fost însoțită de fotografii de la petrecerea de 40 de ani a Andrei, ocazie în care artista a sărbătorit și 18 ani de căsnicie cu Cătălin Măruță.

Aniversare cu dublă semnificație

Ziua de 23 august a marcat o dublă sărbătoare în familia Andrei și a lui Cătălin Măruță. Cântăreața a schimbat prefixul, împlinind 40 de ani. În aceeași zi, solista și soțul au sărbătorit cu fast cei 20 de ani de relație și 18 ani de căsnicie. 

Andra l-a avertizat pe Măruță cu ceva timp înainte că ziua de 23 august, ziua căsătoriei lor, merită marcată printr-o ceremonie specială de reînnoire a jurămintelor. 

„Jur să-ți fiu credincioasă, jur să te iubesc mereu! Înnoim jurămintele.  Noi ne-am căsătorit de ziua mea. Adică pe 23 august e și ziua mea, e și ziua noastră. Împlinim 18 ani, adică majoratul. 18 ani de căsătorie și parcă ne iubim din alte vieți. Nicio bogăție mai mare nu există în lume decât familia ta. Dumnezeu ne-a iubit și mai mult și ne-a dăruit doi copii minunați și buni”, a fost mesajul Andrei către soțul ei. 

Cătălin Măruță i-a făcut și el o declarație de dragoste soției lui. În mesajul său, prezentatorul TV mărturisește că, dacă ar lua-o de la capăt, tot pe Andra ar alege-o pentru a-i fi alături pe drumul vieții. 

„Astăzi este despre tine, iubirea mea. Despre femeia pe care am întâlnit-o acum 20 de ani și pe care, de atunci, o aleg în fiecare zi. Despre soția mea de 18 ani, despre mama copiilor noștri și despre omul alături de care am construit tot ce avem mai de preț: familia noastră. 

Am trecut împreună prin bucurii, încercări, visuri împlinite și momente care ne-au făcut mai puternici. Ne-am schimbat, am crescut, dar am rămas noi. Dacă aș lua-o de la început, te-aș căuta tot pe tine. Și te-aș alege din nou, fără să schimb nimic din drumul care ne-a adus aici. La mulți ani, Andra mea! La mulți ani nouă! Te iubesc”, a spus  Cătălin Măruță, emoționându-și soția până la lacrimi.

Andra și Cătălin Măruță s-au cununat civil pe 10 august 2008 la București și s-au căsătorit religios pe 23 august 2008 la Târgu-Jiu. Cei doi au celebrat duminică  18 ani de căsătorie, cunoscută tradițional drept nunta de granat.  

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