Cine îl tunde pe Marius Manole: „Țin foarte mult la imaginea mea”

Marius Manole și-a surprins din nou urmăritorii cu o apariție neașteptată. Actorul a publicat pe Instagram un videoclip în care le-a arătat cum se pregătește pentru un spectacol important, însă ceea ce a făcut în fața camerei i-a luat prin surprindere pe cei care îl urmăresc. Cum ține foarte mult la imaginea sa și recunoaște că a avut mereu grijă să fie impecabil în fața publicului, Marius Manole a decis că este momentul pentru o schimbare.

Cine îl tunde pe Marius Manole Foto: arhiva Click!

Marius Manole și-a surprins urmăritorii cu un videoclip publicat pe Instagram, în care a dezvăluit cine se ocupă, de fapt, de podoaba lui capilară. Actorul a glumit inițial că merge la un stilist din Franța, însă adevărul este cu totul altul. Vedeta a pus mâna pe foarfecă și s-a tuns singur, fără prea multe emoții.

Cu multă încredere, Marius Manole a trecut rapid la treabă și și-a aranjat singur părul. Actorul a explicat că a recurs la această soluție pentru că urma să joace în spectacolul „Repetiție pentru o lume mai bună” și voia să aibă un aspect mai îngrijit.

„Eu țin foarte mult la imaginea mea”

„M-am gândit, m-am gândit că mai rău de-atât n-are cum să fie. Adică ce să mai strici? A stricat mama natură destul. Și pentru că mâine am «Repetiție pentru o lume mai bună», un spectacol important și foarte frumos, am zis să mă pregătesc și eu. Să arăt mai… na, să arăt a om. Și cam ăsta e rezultatul.

Bine, eu țin foarte mult la imaginea mea. Am avut întotdeauna o imagine impecabilă în presă, peste tot: bibilit, aranjat, niciodată neglijent în fața publicului. Deci… na. Se vede.

Vă aștept mâine seară la «Repetiție pentru o lume mai bună». Și atenție mare: pregătim o nouă premieră. Mâine vă spun despre ce este vorba.

Până atunci, vă doresc vizionare plăcută la videoclipul de mai jos și aștept părerile voastre. Mai ales ale celor care lucrează în domeniu. Și, dacă vreodată mă dă afară din teatru (există și posibilitatea asta), caut loc de muncă”, a scris actorul pe rețelele de socializare.