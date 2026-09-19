Romina Gingașu și-a golit contul de Instagram. Pozele cu Piero Ferrari, șterse. Ce a mai rămas pe profil: „Scriu povestea vieții mele”

Romina Gingașu a făcut o schimbare neașteptată pe rețelele sociale. Soția lui Piero Ferrari, în vârstă de 34 de ani, și-a reorganizat complet contul de Instagram și a renunțat la aproape toate fotografiile pe care le avea publicate până acum. Printre imaginile care nu mai apar pe profil se numără și cele în care era alături de soțul său.

Romina Gingașu și-a șters aproape toate fotografiile de pe Instagram Foto: arhiva Click!

Românca, soția moștenitorului imperiului Ferrari, a decis să șteargă sau să arhiveze aproape toate postările de pe contul său de Instagram. În prezent, profilul său este mult mai restrâns decât înainte, iar în feed au rămas doar două imagini.

Una dintre fotografii este chiar cea pe care Romina Gingașu o folosește ca imagine de profil. Cea de-a doua transmite un mesaj despre independență și asumarea propriului drum: „Eu însămi scriu povestea vieții mele”.

Schimbarea a atras atenția și pentru că pe contul său nu mai pot fi văzute fotografiile în care Romina apărea alături de Piero Ferrari.

Ce explicații ar putea exista pentru schimbarea radicală

Dispariția fotografiilor cu soțul său poate ridica întrebări, însă nu există, în informațiile prezentate, o confirmare că între cei doi ar exista probleme în relație.

O altă posibilitate este ca schimbarea profilului să facă parte dintr-o strategie de imagine sau de marketing. Romina Gingașu mai urmărește doar trei conturi, iar toate sunt legate de proiectele și afacerile sale personale.

Astfel, noua configurație a profilului pare să pună accentul mai mult pe activitatea profesională și pe proiectele dezvoltate de româncă.

Unul dintre cele trei conturi este Red Women Foundation, fundația fondată de Romina Gingașu. Prin intermediul acesteia, românca susține „o societate în care femeile pot avea acces la oportunități egale, își pot urma visurile și pot conduce cu încredere, cunoștințe și compasiune”.

Proiectul reprezintă una dintre direcțiile importante ale activității sale publice și pune accent pe oportunitățile oferite femeilor.

Romina Gingașu, implicată și în Campaign Institute

Un alt cont urmărit de ea este cel al Campaign Institute, „o organizație privată” pe care a fondat-o și care este „dedicată extinderii accesului la mințile care modelează lumea”.

Prin intermediul acestui proiect, Romina Gingașu spune că își dorește să ofere „resurse viitorilor lideri prin conectarea acestora cu cunoștințe, expertiză, rețele strategice și conversații cu sens, care inspiră acțiune, responsabilitate și impact pe termen lung”.

Cel de-al treilea cont este Romina’s Beauty, brandul personal de produse cosmetice al româncei.