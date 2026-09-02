„M-a păcălit!” O vedetă și-a părăsit soțul după ce-a aflat că nu era multimilionar. N-avea decât 2 euro în cont!

O poveste de dragoste care a ținut prima pagină atabloidelor britanice luni de zile s-a transformat într-un divorț spectaculos. Iar banii au fost motivul despărțirii. Sau lipsa lor...

Foto: Gary Roberts / SOPA Images

Katie Price, fost model și vedetă de televiziune britanică, a decis să pună capăt mariajului cu Lee Andrews, după ce a descoperit că presupusa lui avere de zeci de milioane de euro... nu exista.

Promisiunea unei averi de 37 de milioane

Cei doi s-au căsătorit după o relație fulger și au fost împreună doar opt luni. Surse citate de publicația „The Sun” susțin că Lee i-a spus lui Katie că deține aproximativ 37 de milioane de lire sterline sub forma unor criptomonede și chiar i-ar fi promis o parte din bani.

Șocul: doar 2,22 lire în cont!

Curioasă să verifice situația, Katie a apelat la un specialist financiar pentru a accesa portofelul crypto al soțului. Rezultatul a fost devastator: în locul milioanelor promise, soldul afișa doar 2,22 lire sterline (aproximativ 2,5 euro).

Potrivit acelorași surse, cel mai mare sold pe care l-ar fi avut vreodată acel portofel a fost de aproximativ 14.490 de dolari, bani care ar fi fost retrași în aceeași zi. Auci!

Mesajul care a pus capăt căsniciei

Înainte de despărțire, Katie i-a trimis soțului un mesaj pe WhatsApp devenit deja celebru:„M-ai păcălit! Nu ești cine spui că ești. De ce m-ai mințit?”

Foto: Instagram

Presa britanică susține că vedeta a consultat deja un avocat specializat în divorț și nu intenționează să își mai viziteze soțul, care s-ar afla în continuare într-o închisoare din Dubai din cauza unor probleme... financiare.

Fără verighetă, dar cu un nou început

La scurt timp după apariția zvonurilor despre despărțire, Katie a fost fotografiată la Marbella petrecând alături de prieteni, fără verighetă pe inelat. Pe Instagram, ea a publicat și un mesaj cu subînțeles:

„Viața s-a întâmplat, m-a durut, m-am vindecat și am învățat cine merită un loc la masa mea.”

foto - Profimedia, Instagram