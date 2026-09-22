Un actor a murit, dar familia lui nu a fost găsită. Apelul Ioanei Ginghină. „Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”

Ioana Ginghină a lansat un apel public pentru identificarea familiei sau a persoanelor apropiate actorului Ionuț Antonie, fost coleg al actriței la Teatrul Ion Creangă. Potrivit mesajului publicat de aceasta, actorul a murit vineri, iar la câteva zile de la deces, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați.

Ionuț Antonie Foto: Facebook

Actrița le cere ajutorul colegilor din lumea teatrului, instituțiilor competente și tuturor celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie. Există riscul ca actorul să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.

Ioana Ginghină: „Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”

În mesajul transmis public, Ioana Ginghină vorbește despre legătura actorului cu lumea teatrului și despre importanța identificării unor persoane apropiate care să poată fi contactate.

Actrița amintește că Ionuț Antonie a fost colegul lor și că și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. Tocmai de aceea, consideră că trebuie făcute toate demersurile necesare înainte de luarea unei decizii definitive.

„Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”, a transmis Ioana Ginghină.

Aceasta face apel către Primăria Municipiului București, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și oamenii care l-au cunoscut pe actor pentru a ajuta la găsirea unor rude sau persoane apropiate.

Scopul este identificarea unei soluții legale prin care Ionuț Antonie să poată avea parte de o înmormântare demnă.

„Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată”, a scris actrița.

„Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, vă rog să ne contactați urgent”

Ioana Ginghină le-a cerut celor care au informații despre familia actorului să ia legătura cu cei care încearcă să îi identifice rudele sau apropiații.

Apelul este adresat inclusiv colegilor actori, oamenilor din teatru și urmăritorilor săi din mediul online.

„Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent”, a transmis Ioana Ginghină.

Actrița le cere, de asemenea, oamenilor să distribuie mesajul, în speranța că acesta va ajunge la cineva care îi cunoaște familia.

„DISTRIBUIȚI”, a scris Ioana Ginghină, subliniind că o simplă distribuire ar putea contribui la identificarea unei persoane care știe unde se află familia actorului.

În mesajul său, actrița amintește că Ionuț Antonie a avut o viață, o carieră, colegi, spectacole și un public.

„Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni”, a fost apelul transmis de Ioana Ginghină.

Actrița și-a încheiat mesajul cu un gând pentru fostul său coleg: „Dumnezeu să-l odihnească în pace.”