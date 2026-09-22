 Un actor a murit, dar familia lui nu a fost găsită. Apelul Ioanei Ginghină. „Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Un actor a murit, dar familia lui nu a fost găsită. Apelul Ioanei Ginghină. „Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ioana Ginghină a lansat un apel public pentru identificarea familiei sau a persoanelor apropiate actorului Ionuț Antonie, fost coleg al actriței la Teatrul Ion Creangă. Potrivit mesajului publicat de aceasta, actorul a murit vineri, iar la câteva zile de la deces, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați.

Ionuț Antonie
Ionuț Antonie Foto: Facebook

Actrița le cere ajutorul colegilor din lumea teatrului, instituțiilor competente și tuturor celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie. Există riscul ca actorul să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.

Ioana Ginghină: „Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”

În mesajul transmis public, Ioana Ginghină vorbește despre legătura actorului cu lumea teatrului și despre importanța identificării unor persoane apropiate care să poată fi contactate.

Actrița amintește că Ionuț Antonie a fost colegul lor și că și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. Tocmai de aceea, consideră că trebuie făcute toate demersurile necesare înainte de luarea unei decizii definitive.

„Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”, a transmis Ioana Ginghină.

Aceasta face apel către Primăria Municipiului București, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și oamenii care l-au cunoscut pe actor pentru a ajuta la găsirea unor rude sau persoane apropiate.

Scopul este identificarea unei soluții legale prin care Ionuț Antonie să poată avea parte de o înmormântare demnă.

„Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată”, a scris actrița.

„Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, vă rog să ne contactați urgent”

Ioana Ginghină le-a cerut celor care au informații despre familia actorului să ia legătura cu cei care încearcă să îi identifice rudele sau apropiații.

Apelul este adresat inclusiv colegilor actori, oamenilor din teatru și urmăritorilor săi din mediul online.

„Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent”, a transmis Ioana Ginghină.

Actrița le cere, de asemenea, oamenilor să distribuie mesajul, în speranța că acesta va ajunge la cineva care îi cunoaște familia.

„DISTRIBUIȚI”, a scris Ioana Ginghină, subliniind că o simplă distribuire ar putea contribui la identificarea unei persoane care știe unde se află familia actorului.

În mesajul său, actrița amintește că Ionuț Antonie a avut o viață, o carieră, colegi, spectacole și un public.

„Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni”, a fost apelul transmis de Ioana Ginghină.

Actrița și-a încheiat mesajul cu un gând pentru fostul său coleg: „Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Ghid de cumpărături

image png
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă” Vedete românești
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere, moarte accidentală la doar 36 de ani. Ce substanțe au fost găsite în organismul ei Vedete internaționale
image
Nu vor să lase niciun fel de moștenire copiilor. Cum își trăiește viața un cuplu de pensionari adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Ce riscă România dacă oferă Ucrainei un sistem Patriot. Detaliul esențial explicat de un general adevarul.ro

Parteneri

image
„Noi te-am propus antrenor!” Gigi Mustață îi cere lui Reghecampf să impună reguli stricte la FCSB: „Fă curățenie în vestiar!” www.fanatik.ro
image
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie observatornews.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă www.antena3.ro
image
Ce reguli trebuie să respecte Călin Georgescu în perioada controlului judiciar. Restricțiile impuse de instanță www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românca de care toată Italia vorbeşte! Ce a făcut Sarah Maria Rizea, la 18 ani! as.ro
image
Cât se câștigă la cules de struguri în 2026. Recolta este bogată, dar podgoriile duc lipsă de muncitori playtech.ro
image
Gigi Becali se felicită! Banii sunt în drum spre FCSB: 3.500.000 de euro! www.fanatik.ro
image
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi okmagazine.ro
image
Fratele Dianei ARUNCĂ PALATUL ÎN AER! Astăzi se lansează cartea care poate schimba tot ce știam despre Prințesă și Regele Charles okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O istorie de 2.000 de ani a bolnavilor prefăcuți historia.ro
alexia eram si iubitul ei, tonghi jpg
Alexia Eram, imagini rare cu iubitul ei. Declarația de dragoste făcută de ziua lui Vedete românești
Rita Wilson, Tom Hanks foto Profimedia jpg
FotoRita Wilson, soția lui Tom Hanks, apariție surprinzătoare la aproape 70 de ani. Și-a arătat tatuajul uriaș. „Wow, prea tare” Vedete internaționale
Design fără titlu (5) png
Marisa Paloma pregătește nunta. Ce planuri are vedeta pentru marele eveniment. „Noi așa ne dorim” Vedete românești
lionel richie jpg
Lionel Richie, din nou pe patul de spital. Care este starea artistului în vârstă de 77 de ani Vedete internaționale
andrei bordeianu (1) jpg
Andrei Bordeianu a povestit de pe patul de spital ce a simțit în momentul accidentului. „Mi s-a stins totul” Vedete românești
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere, moarte accidentală la doar 36 de ani. Ce substanțe au fost găsite în organismul ei Vedete internaționale
image png
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă” Vedete românești
Nicolas Cage jpg
FotoNicolas Cage, de nerecunoscut pe covorul roșu. Cum a apărut alături de soția lui Vedete internaționale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el actualitate.net