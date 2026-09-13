„Sunt prima femeie din familia mea care a divorțat”. Ioana Ginghina, mărturisiri emoționante despre alegerile făcute în viață

Ioana Ginghină a vorbit deschis despre drumul ei personal, un drum care a însemnat, de fapt, ruperea unor tipare vechi din propria familie. Printr-o postare emoționantă pe Instagram, actrița a vorbit despre mai multe momente importante din viața ei, care au fost premiere pentru apropiați, dar care i-au definit traiectoria.

Premiere importante în familia Ioanei Ginghina Foto: Instagram

Mărturisirile Ioanei Ginghina

Actrița spune că este prima femeie din neamul ei care a divorțat, prima care și-a reconstruit viața după vârsta de 40 de ani, prima care a ales o meserie considerată nesigură și a reușit totuși să trăiască din ea. Tot ea este și prima care a avut curajul să spună public ce gândește, chiar și atunci când tăcerea ar fi fost mai comodă.

„ Sunt prima femeie din familia mea care a divorțat. Prima care și-a refăcut viața după 40. Prima care a ales o meserie nesigură, dar a reușit să trăiască din ea.Prima care a avut curajul să spună public ce gândește, chiar și atunci când ar fi fost mai comod să tacă.N-am vrut să fiu „prima”. Am vrut doar să nu-mi trăiesc viața după fricile altora.Și dacă tot am rupt niște tipare, măcar să las în urmă unul nou:că o femeie poate să o ia de la capăt ori de câte ori simte că viața ei nu-i mai seamănă”, a declarat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghina, fericită alături de soțul ei

După divorțul de Papadopol, Ioana Ginghină și-a refăcut viața, iar pe 23 septembrie 2023 s-a căsătorit cu Cristi Pitulice. La rândul său, Alexandru Papadopol și-a găsit fericirea alături de actrița Cristiana Luca, cu care s-a căsătorit la șase ani după separarea de Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină a trecut prin mai multe etape importante în viața personală, iar actrița a vorbit deschis despre ele de-a lungul timpului. Prima ei căsnicie a fost cu Daniel Tudorică, relație care s-a încheiat în 2004. Ulterior, vedeta s-a căsătorit cu actorul Alexandru Papadopol, alături de care are o fiică, Ruxandra, în vârstă de 18 ani.

Ioana Ginghină nu s-a sfiit să recunoască faptul că actualul ei soț, Cristi Pitulice, se ocupă cu mai multă responsabilitate de creșterea Ruxandrei, fiica actriței, comparativ cu tatăl ei biologic, Alexandru Papadopol.

„[Alexandru Papadopol] nu a fost un tată cum văd alții. A fost un tată când își mai aducea aminte, când îi mai cerea Ruxi bani. Dar nu a fost tatăl ăla care să fie implicat. Pentru Ruxi clar n-a fost bine. Dar pentru mine, m-am gândit, a fost bine. Am prietene care au copii cu tați foarte implicați și nu pot să-și facă vacanțe. Stau cu calendarul. Am putut să-mi fac programul liniștită. Am avut Crăciun, Paște, de toate cu Ruxi. Pe Ruxi a durut-o și o doare”, a povestit Ioana Ginghină în emisiunea „Online Story by Cornelia”.

După ce Ruxandra a împlinit 18 ani, Cristi Pitulice ar fi dorit să aibă o discuție cu Alexandru Papadopol, actualul soț al actriței fiind foarte implicat în creșterea fetei.

„Cristi chiar vrea să aibă o discuție cu Alexandru după ce face Ruxi 18 ani. Nu au fost puține dăți când Alexandru a avut nevoie de Ruxi ca pansament la suflet și a chemat-o și ea a zis da. Însă Cristi este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață. M-a surprins când mi-a zis. El a crescut-o în ultimii șapte ani. E foarte frustrant pentru partenerul care e acolo la nevoie să nu-l întrebe nimeni. M-am simțit prost că nu m-am gândit. Cristi este mai îngrijorat decât mine. Eu sunt mai relaxată”, a mai declarat Ioana.