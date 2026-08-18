Ioana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma”

Invitată la podcastul Gabrielei Cristea, Ioana Ginghină a povestit despre o perioadă din viața ei în care a iubit un bărbat mai tânăr cu 18 ani. Mai exact, actrița avea în jur de 40 de ani iar partenerul ei avea 26.

Relația actriței cu un bărbat mai tânăr

Ioana Ginghină a rememorat, cu umor, o perioadă din viața ei în care diferența de vârstă dintre ea și partenerul de atunci era una considerabilă. Actrița avea puțin peste 40 de ani, în timp ce bărbatul cu care forma un cuplu avea doar 26 de ani, o diferență de 18 ani care, spune ea, a generat și momente amuzante.

Unul dintre ele s‑a petrecut în timpul unei călătorii la Roma. Cei doi au vizitat mai multe obiective turistice și muzee, iar tânărul a beneficiat de acces gratuit datorită vârstei sale. Situația a rămas întipărită în memoria Ioanei Ginghină, care a povestit episodul în podcastul Gabrielei Cristea.

„La un moment dat, unul dintre parteneri era foarte tânăr. Cu 18 ani mai mic decât mine. Eu aveam 40 și ceva, el 26. Ne-am dus la Roma și el avea gratis la muzee”, a spus actrița, amuzată de diferența dintre cei doi în astfel de situații.

Ioana Ginghina, fericită alături de soțul ei

Ioana Ginghină a trecut prin mai multe etape importante în viața personală, iar actrița a vorbit deschis despre ele de-a lungul timpului. Prima ei căsnicie a fost cu Daniel Tudorică, relație care s-a încheiat în 2004. Ulterior, vedeta s-a căsătorit cu actorul Alexandru Papadopol, alături de care are o fiică, Ruxandra, în vârstă de 18 ani.

După divorțul de Papadopol, Ioana Ginghină și-a refăcut viața, iar pe 23 septembrie 2023 s-a căsătorit cu Cristi Pitulice. La rândul său, Alexandru Papadopol și-a găsit fericirea alături de actrița Cristiana Luca, cu care s-a căsătorit la șase ani după separarea de Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină nu s-a sfiit să recunoască faptul că actualul ei soț, Cristi Pitulice, se ocupă cu mai multă responsabilitate de creșterea Ruxandrei, comparativ cu tatăl ei biologic, Alexandru Papadopol.

„[Alexandru Papadopol] nu a fost un tată cum văd alții. A fost un tată când își mai aducea aminte, când îi mai cerea Ruxi bani. Dar nu a fost tatăl ăla care să fie implicat. Pentru Ruxi clar n-a fost bine. Dar pentru mine, m-am gândit, a fost bine. Am prietene care au copii cu tați foarte implicați și nu pot să-și facă vacanțe. Stau cu calendarul. Am putut să-mi fac programul liniștită. Am avut Crăciun, Paște, de toate cu Ruxi. Pe Ruxi a durut-o și o doare”, a povestit Ioana Ginghină în emisiunea „Online Story by Cornelia”.

După ce Ruxandra a împlinit 18 ani, Cristi Pitulice ar fi dorit să aibă o discuție cu Alexandru Papadopol, actualul soț al actriței fiind foarte implicat în creșterea fetei.

„Cristi chiar vrea să aibă o discuție cu Alexandru după ce face Ruxi 18 ani. Nu au fost puține dăți când Alexandru a avut nevoie de Ruxi ca pansament la suflet și a chemat-o și ea a zis da. Însă Cristi este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață. M-a surprins când mi-a zis. El a crescut-o în ultimii șapte ani. E foarte frustrant pentru partenerul care e acolo la nevoie să nu-l întrebe nimeni. M-am simțit prost că nu m-am gândit. Cristi este mai îngrijorat decât mine. Eu sunt mai relaxată”, a mai declarat Ioana.