 Ioana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoIoana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Invitată la podcastul Gabrielei Cristea, Ioana Ginghină a povestit despre o perioadă din viața ei în care a iubit un bărbat mai tânăr cu 18 ani. Mai exact, actrița avea în jur de 40 de ani iar partenerul ei avea 26.

Ioana Ginghina a avut un iubit mai tânăr/sursă foto: Facebook
Ioana Ginghina a avut un iubit mai tânăr/sursă foto: Facebook

Relația actriței cu un bărbat mai tânăr

Ioana Ginghină a rememorat, cu umor, o perioadă din viața ei în care diferența de vârstă dintre ea și partenerul de atunci era una considerabilă. Actrița avea puțin peste 40 de ani, în timp ce bărbatul cu care forma un cuplu avea doar 26 de ani, o diferență de 18 ani care, spune ea, a generat și momente amuzante.

Unul dintre ele s‑a petrecut în timpul unei călătorii la Roma. Cei doi au vizitat mai multe obiective turistice și muzee, iar tânărul a beneficiat de acces gratuit datorită vârstei sale. Situația a rămas întipărită în memoria Ioanei Ginghină, care a povestit episodul în podcastul Gabrielei Cristea.

„La un moment dat, unul dintre parteneri era foarte tânăr. Cu 18 ani mai mic decât mine. Eu aveam 40 și ceva, el 26. Ne-am dus la Roma și el avea gratis la muzee”, a spus actrița, amuzată de diferența dintre cei doi în astfel de situații.

Ioana Ginghina, fericită alături de soțul ei

Ioana Ginghină a trecut prin mai multe etape importante în viața personală, iar actrița a vorbit deschis despre ele de-a lungul timpului. Prima ei căsnicie a fost cu Daniel Tudorică, relație care s-a încheiat în 2004. Ulterior, vedeta s-a căsătorit cu actorul Alexandru Papadopol, alături de care are o fiică, Ruxandra, în vârstă de 18 ani.

După divorțul de Papadopol, Ioana Ginghină și-a refăcut viața, iar pe 23 septembrie 2023 s-a căsătorit cu Cristi Pitulice. La rândul său, Alexandru Papadopol și-a găsit fericirea alături de actrița Cristiana Luca, cu care s-a căsătorit la șase ani după separarea de Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină nu s-a sfiit să recunoască faptul că actualul ei soț, Cristi Pitulice, se ocupă cu mai multă responsabilitate de creșterea Ruxandrei, comparativ cu tatăl ei biologic, Alexandru Papadopol.   

„[Alexandru Papadopol] nu a fost un tată cum văd alții. A fost un tată când își mai aducea aminte, când îi mai cerea Ruxi bani. Dar nu a fost tatăl ăla care să fie implicat. Pentru Ruxi clar n-a fost bine. Dar pentru mine, m-am gândit, a fost bine. Am prietene care au copii cu tați foarte implicați și nu pot să-și facă vacanțe. Stau cu calendarul. Am putut să-mi fac programul liniștită. Am avut Crăciun, Paște, de toate cu Ruxi. Pe Ruxi a durut-o și o doare”, a povestit Ioana Ginghină în emisiunea „Online Story by Cornelia”.   

După ce Ruxandra a împlinit 18 ani, Cristi Pitulice ar fi dorit să aibă o discuție cu Alexandru Papadopol, actualul soț al actriței fiind foarte implicat în creșterea fetei.

„Cristi chiar vrea să aibă o discuție cu Alexandru după ce face Ruxi 18 ani. Nu au fost puține dăți când Alexandru a avut nevoie de Ruxi ca pansament la suflet și a chemat-o și ea a zis da. Însă Cristi este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață. M-a surprins când mi-a zis. El a crescut-o în ultimii șapte ani. E foarte frustrant pentru partenerul care e acolo la nevoie să nu-l întrebe nimeni. M-am simțit prost că nu m-am gândit. Cristi este mai îngrijorat decât mine. Eu sunt mai relaxată”, a mai declarat Ioana.   

Ghid de cumpărături

Hayden Panettiere
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea Vedete internaționale
banner teo trandafir jpg
#Exclusiv Click!
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă? Vedete românești
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare” adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele răsturnării de situație înainte de Dinamo – FCSB! De ce nu se mai joacă, de fapt, derby-ul la Cluj. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Detaliu tulburător din ziua în care cei doi fraţi s-au înecat la Olimp. "Cei mai harnici copii din sat" observatornews.ro
image
Imagini spectaculoase. Barajul Leșu, construit în anii ’70, a fost reabilitat. Are acum o scară pentru pești și insule plutitoare www.antena3.ro
image
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6 www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Ce legătură au stickerele IPA cu Poliția. Motivul pentru care unii șoferi le afișează pe mașini playtech.ro
image
Rapidul, abandonat de Dan Șucu? De ce nu mai vine patronul la meciurile din Giulești. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
O asemănare bizară, care dă fiori fanilor regali. Zara Tindall parcă este copia la indigo a mătușii sale răposate, Prințesa Mary okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
Andreea Marin, secretul siluetei de la 50 de ani: „Nu mai țin dietă de un an și jumătate”
#Exclusiv Click!
VideoAndreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă” PrimeTime
gainusa, rifai și maruta jpg
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe” PrimeTime
img (7) jpg
#Insula iubirii
Daiana Prodan de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Rareș! Tânăra s-a afișat cu noul iubit PrimeTime
insula iubirii sezonul fenomen national record dupa record doborat de emisiunea de la antena 1 920182 webp
Frankie, Andreea și Sandra. Primele trei ispite feminine din noul sezon „Insula Iubirii” au fost dezvăluite! Cine sunt și cu ce se ocupă PrimeTime
alina puscau si dan alexa jpg
VideoCe a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu” PrimeTime
image png
VideoCodruța Filip, pregătită pentru un nou început după divorțul de Valentin Sanfira? Ce spune despre o nouă iubire PrimeTime
televizor telecomanda poza poza d8abfe9070 jpg
Toată lumea vorbește despre el. Serialul de acțiune care a ajuns numărul 1 în România PrimeTime
image jpeg
Încă patru noi concurenți la „Burlacii: Foc în Paradis”! Printre aceștia, Bogdan Mocanu și Constanția Cornitel PrimeTime
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net