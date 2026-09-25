 De ce s-a retras Adela Popescu din televiziune după 20 de ani: „Eu mi-am permis”
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VideoDe ce s-a retras Adela Popescu din televiziune după 20 de ani: „Eu mi-am permis”

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Adela Popescu are în spate aproape două decenii de activitate în televiziune, actorie și muzică. În ultimii ani, însă, vedeta a ales să se retragă pentru o perioadă din activitate, pentru a petrece mai mult timp alături de familie.

Adela Popescu.
Adela Popescu. Foto: Instagram

Căsătorită cu Radu Vâlcan și mamă a trei copii, Adela Popescu a povestit că decizia de a lua o pauză a venit după o perioadă în care programul profesional foarte aglomerat a început să îi afecteze timpul petrecut alături de cei mici.

Ce spune Adela Popescu despre pauza din televizune 

Vedeta consideră că anii în care nu există încă responsabilități familiale sunt momentul potrivit pentru a munci intens și spune că efortul depus la începutul carierei îi permite acum să își acorde o perioadă de pauză.

„Dacă aș da timpul înapoi, aș face fix la fel și ăsta este sfatul pe care îl dau tuturor, chiar și ție, care ești un pui mic, cu 10 ani mai mic decât mine. Mi se pare că, în anii în care nu ai familie, nu ai copii, nu ai soț, nu ai responsabilități reale, trebuie să tragi tare. Pentru că, uite, spre exemplu, eu mi-am permis să fac o pauză de doi ani, doi ani și ceva, când am plecat de la «Vorbește lumea»”, a spus Adela Popescu, la Sold Out Media.

Adela Popescu: „Mi se pare că e o vârstă pentru toate”

Actrița a explicat că, în perioada în care alți tineri de vârsta ei își dedicau timpul distracției și vieții sociale, ea a ales să muncească. Acum, spune Adela Popescu, această perioadă de muncă susținută îi permite să își acorde mai mult timp pentru viața personală.

„Pentru că mi-am permis să fac asta, pentru că în anii în care poate alți tineri de vârsta mea, care acum muncesc pe brânci, se distrau, mergeau la discotecă, mergeau la petreceri în cămin, dormeau cât voiau ei, erau leneși. Eu munceam pe brânci, cum muncesc ei acum. Știi? Și mi se pare că e mai bine să muncești pe brânci atunci când nu ai responsabilități, ai energie, tragi tare. Știi? Adică mi se pare că e o vârstă pentru toate.”

„Ar fi prima pauză în 20 de ani de când muncesc aproape zi de zi”

În prezent, Adela Popescu spune că proiectele profesionale pe care le acceptă sunt mai degrabă o alegere personală decât o necesitate financiară. Pentru ea, munca a căpătat o altă perspectivă după ce a devenit mamă și a început să acorde mai multă atenție timpului petrecut alături de copii.

„Iar acum, de exemplu, eu serialul ăsta îl fac din pură plăcere. Adică nu-l fac dintr-o necesitate, doar, doar, cum să zic, o necesitate emoțională, mai degrabă. Și sigur că partea financiară nu este de neglijat, dar nu ea este primordială. Asta încerc să spun.”

Este prima pauză din cariera de două decenii a vedetei 

Decizia de a lua o pauză a venit după ce vedeta și-a dat seama că programul de lucru o împiedica să fie prezentă la unele dintre momentele importante din viața copiilor săi. Printre acestea s-au numărat serbările și diminețile petrecute împreună.

„Eu doar am simțit, când mi-am dat seama că sunt peste măsură de obosită și că pierd, ratez serbările copiilor și că ratez diminețile cu ei, am zis: «Dar pentru ce? Adică, hai să facem o pauză, ce se poate întâmpla?» Ar fi prima pauză în 20 de ani de când muncesc aproape zi de zi. Dacă aș da timpul înapoi...”

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