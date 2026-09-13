 Tolea Ciumac, reținut pentru 24 de ore după scandalul din Centrul Vechi. Victima nu a făcut plângere
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Tolea Ciumac, reținut pentru 24 de ore după scandalul din Centrul Vechi. Victima nu a făcut plângere

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Luptătorul MMA Tolea Ciumac este din nou în atenția autorităților, după ce ar fi fost implicat într-un conflict violent izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei. Incidentul ar fi avut loc în seara de 12 septembrie, în fața unui local de pe strada Lipscani.

Tolea Ciumac.
Tolea Ciumac. Foto: Facebook

Polițiștii Secției 27 s-au sesizat din oficiu după ce în spațiul public au apărut imagini care surprind altercația dintre doi bărbați. Potrivit primelor verificări, cei doi s-ar fi agresat reciproc la început, însă conflictul ar fi degenerat, unul dintre bărbați continuând să-l lovească în mod repetat pe celălalt.

Tolea Ciumac ar fi ajuns din nou în fața polițiștilor 

Deși persoana agresată nu ar fi depus plângere, polițiștii au deschis verificări în urma imaginilor apărute online. Ulterior, Tolea Ciumac ar fi fost reținut în legătură cu incidentul.

„La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt”, a transmis duminică, 13 septembrie, DGPMB, potrivit Adevărul

Bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților 

În urma audierilor, bărbatul agresat ar fi declarat că nu dorește să depună plângere. Cu toate acestea, polițiștii au continuat cercetările, iar persoana suspectată de agresiune a fost reținută pentru 24 de ore.

„În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere. În urma activităților specifice desfășurate, față de persoana bănuită de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis DGPMB.

Tolea Ciumac urmează să fie prezentat în fața magistraților, cu propunerea legală corespunzătoare.

Ancheta este în desfășurare, polițiștii Secției 27, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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