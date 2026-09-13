Nick Rădoi vine în România pentru înmormântarea Mădălinei Apostol: „Sunt distrus”

Nick Rădoi trece prin momente extrem de dificile după moartea partenerei sale, Mădălina Apostol. Milionarul a confirmat, în exclusivitate pentru Click!, că aceasta s-a stins din viață după ce și-ar fi pus capăt zilelor și a mărturisit că vestea l-a afectat profund.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol. Foto: Facebook

Potrivit primelor informații, Mădălina Apostol s-ar fi sinucis în această dimineață, 13 septembrie 2026.

Nick Rădoi: „În acest moment, sunt distrus”

Nick Rădoi a precizat că va reveni luni în România pentru a participa la funeraliile Mădălinei Apostol și pentru a fi alături de familie în aceste momente dureroase. Partenera de viață a milionarului a plecat din această lume în noaptea de sâmbătă către duminică, lăsând în urma sa multă durere.

Milionarul este devastat în momentul de față și se pregătește să ajungă în România luni, pentru a fi prezent la înmormântarea iubitei sale, după cum ne-a mai povestit.

„În acest moment, sunt distrus”, a declarat Nick Rădoi, pentru Click!

Partenera milionarul devenise o prezență discretă în ultimii ani

Mădălina Apostol, cunoscută în lumea mondenă, s-a retras în ultimii ani din atenția publică. În iulie 2026, aceasta revenise în spațiul public după o perioadă de discreție, alegând un stil de viață mai liniștit, alături de familie și de Nick Rădoi.

Ultuma postarea pe rețelele de socializare a Mădălinei a fost făcută în urmă cu câteva ore, pe pagina de Facebook, unde a repostat o amintire cu copiii săi.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut o relație marcată de mai multe despărțiri și împăcări, însă, în ultima perioadă, lucrurile păreau să fi revenit pe un făgaș normal. Cei doi își trăiau relația departe de ochii publicului, preferând discreția. Vestea că partenera de viață a milionarului s-a stins din viață a venit ca un șoc pentru familie și apropiați.

Nick Rădoi, cunoscut pentru viața sa controversată

Nick Rădoi a plecat din România la vârsta de 19 ani, după ce familia sa ar fi fost nevoită să părăsească țara, pe fondul activității tatălui său la Radio Europa Liberă, post cunoscut pentru criticile aduse regimului comunist. Ajuns în Statele Unite cu doar 300 de dolari, Rădoi povestește că a muncit în două fabrici, iar în timpul nopții pregătea gogoși pentru un restaurant.

Ulterior, în 1993, și-a început propriul business. A cumpărat un camion și a început să transporte legume proaspete din California către New York. În timp, afacerile sale s-au extins, iar averea lui Nick Rădoi a fost estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, acum ani în urmă, milionarul mărturisea cum decurge viața sa în America.

„Întotdeauna în familia mea am ținut tradiția românească. Am 40 de ani de America și mâncărurile tradiționale nu au lipsit din casă de la mine.

Copiii mei se simt ca și când s-au născut în România, nu în America, pentru că au trăit în jurul nostru cu mâncăruri tradiționale românești.

Am trei fete și nu le-am lăsat să se căsătorească decât cu români. Și eu nu am umblat decât cu femei românce. Sunt un adevărat patriot!”, a mai spus milionarul, pentru Click!