 Nick Rădoi vine în România pentru înmormântarea Mădălinei Apostol: „Sunt distrus”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Nick Rădoi vine în România pentru înmormântarea Mădălinei Apostol: „Sunt distrus”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nick Rădoi trece prin momente extrem de dificile după moartea partenerei sale, Mădălina Apostol. Milionarul a confirmat, în exclusivitate pentru Click!, că aceasta s-a stins din viață după ce și-ar fi pus capăt zilelor și a mărturisit că vestea l-a afectat profund.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol.
Nick Rădoi și Mădălina Apostol. Foto: Facebook

Potrivit primelor informații, Mădălina Apostol s-ar fi sinucis în această dimineață, 13 septembrie 2026. 

Nick Rădoi: „În acest moment, sunt distrus”  

Nick Rădoi a precizat că va reveni luni în România pentru a participa la funeraliile Mădălinei Apostol și pentru a fi alături de familie în aceste momente dureroase. Partenera de viață a milionarului a plecat din această lume în noaptea de sâmbătă către duminică, lăsând în urma sa multă durere. 

Milionarul este devastat în momentul de față și se pregătește să ajungă în România luni, pentru a fi prezent la înmormântarea iubitei sale, după cum ne-a mai povestit. 

„În acest moment, sunt distrus”, a declarat Nick Rădoi, pentru Click!

Partenera milionarul devenise o prezență discretă în ultimii ani 

Mădălina Apostol, cunoscută în lumea mondenă, s-a retras în ultimii ani din atenția publică. În iulie 2026, aceasta revenise în spațiul public după o perioadă de discreție, alegând un stil de viață mai liniștit, alături de familie și de Nick Rădoi. 

Ultuma postarea pe rețelele de socializare a Mădălinei a fost făcută în urmă cu câteva ore, pe pagina de Facebook, unde a repostat o amintire cu copiii săi. 

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut o relație marcată de mai multe despărțiri și împăcări, însă, în ultima perioadă, lucrurile păreau să fi revenit pe un făgaș normal. Cei doi își trăiau relația departe de ochii publicului, preferând discreția. Vestea că partenera de viață a milionarului s-a stins din viață a venit ca un șoc pentru familie și apropiați.

Nick Rădoi, cunoscut pentru viața sa controversată 

Nick Rădoi a plecat din România la vârsta de 19 ani, după ce familia sa ar fi fost nevoită să părăsească țara, pe fondul activității tatălui său la Radio Europa Liberă, post cunoscut pentru criticile aduse regimului comunist. Ajuns în Statele Unite cu doar 300 de dolari, Rădoi povestește că a muncit în două fabrici, iar în timpul nopții pregătea gogoși pentru un restaurant.

Ulterior, în 1993, și-a început propriul business. A cumpărat un camion și a început să transporte legume proaspete din California către New York. În timp, afacerile sale s-au extins, iar averea lui Nick Rădoi a fost estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, acum ani în urmă, milionarul mărturisea cum decurge viața sa în America. 

 „Întotdeauna în familia mea am ținut tradiția românească. Am 40 de ani de America și mâncărurile tradiționale nu au lipsit din casă de la mine. 

Copiii mei se simt ca și când s-au născut în România, nu în America, pentru că au trăit în jurul nostru cu mâncăruri tradiționale românești

Am trei fete și nu le-am lăsat să se căsătorească decât cu români. Și eu nu am umblat decât cu femei românce. Sunt un adevărat patriot!”, a mai spus milionarul, pentru Click!

Ghid de cumpărături

nick radoi si madalina
#Exclusiv Click!
A murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi, devastat de durere Vedete românești
image png
Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic Vedete românești
image
Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite românești adevarul.ro
image
„Îi trimiteam pachet săptămânal”. Cât costă să fii student în România în 2026 și cum faci față costurilor adevarul.ro

Parteneri

image
Plecare de ultimă oră la Rapid: „Vom rezilia contractul!” www.fanatik.ro
image
"M-a lăsat fără aer". Un bărbat din Timişoara, înjunghiat de iubită după o ceartă observatornews.ro
image
În 1915, Stonehenge a fost vândut la licitație cu 6.600 de lire. Trei ani mai târziu, cumpărătorul a donat celebra ruină Marii Britanii www.antena3.ro
image
A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi! Tânăra și-ar fi pus capăt zilelor www.stirilekanald.ro
image
Generalul Ioniţă a fost găsit mort după o dispută cu amanta. Şocant, cine este femeia! Ce s-a întâmplat între ei înainte de dramă as.ro
image
Un lac tot mai mare a apărut într-un sat din Hunedoara. Autoritățile vor să transforme zona într-o atracție playtech.ro
image
Jean Valvis, oficial noul sponsor al Rapidului! Prima reacție din Giulești www.fanatik.ro
image
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
nick si madalina apostol
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă” Vedete românești
image png
Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic Vedete românești
nick radoi si madalina
#Exclusiv Click!
A murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi, devastat de durere Vedete românești
Celine Dion foto Profimedia jpg
VideoCeline Dion, revenire spectaculoasă pe scenă după șase ani de absență. Cum se simte artista: „Am promis că mă voi întoarce” Vedete internaționale
pavel si cleopatra stratan
VideoCum s-a transformat Cleopatra Stratan în 20 de ani. Pavel Stratan a publicat imagini emoționante cu fiica sa Vedete românești
image png
Recunoști tânărul cu păr lung din imagine? Astăzi este un bucătar celebru Vedete românești
mama lui daniel buzdugan
FotoDaniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată” Vedete românești
photo collage png (2) png
FotoCum arată în prezent fiica lui Paul Walker, Meadow. Regretatul actor din „Fast & Furious” ar fi împlinit astăzi 53 de ani Vedete internaționale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net