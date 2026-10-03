 Ce a decis instanța în cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise
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Ce a decis instanța în cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise

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Dan Constantin Fulgeraș Manole, cunoscut publicului larg drept Fulgy de la Clejani, a reușit să evite încă o dată o pedeapsă privativă de libertate. 

Decizia instanței în cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor
Decizia instanței în cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor Foto: arhivă

Deși a fost condamnat la o amendă penală pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive și nu a achitat suma stabilită de magistrați, instanța a respins cererea prin care se solicita trimiterea acestuia după gratii sau obligarea la muncă în folosul comunității.

Sentința din primăvară și sesizarea Biroului de Executări Penale pentru Fulgy

Problemele judiciare ale fiului Clejanilor au culminat pe 20 martie 2026, când Judecătoria Sectorului 3 l-a găsit vinovat de conducere sub influența substanțelor interzise.

La acel moment, magistrații au optat pentru o sancțiune financiară calculată în 200 de zile-amendă, cu o valoare de 25 de lei pe zi, sentința devenind definitivă prin neapelare la data de 21 aprilie 2026, potrivit cancan.ro.

Întrucât condamnatul a ignorat plata sancțiunii penale, Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 a sesizat instanța, solicitând oficial transformarea amenzii neachitate fie în zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie direct în pedeapsă cu închisoarea.

La termenul din 2 octombrie 2026, judecătorii au soluționat dosarul în favoarea lui Fulgy, respingând ca neîntemeiată cererea de transformare a pedepsei și scutindu-l din nou de detenție.

Istoricul derapajelor cu legea: condamnare pentru tâlhărie și amenințări cu explozia

Decizia recentă vine pe fondul unui cazier judiciar deja încărcat pentru tânărul artist. În anul 2021, Fulgy a fost implicat într-un conflict violent în cursul căruia a agresat un jurnalist și i-a sustras telefonul mobil, dosar finalizat printr-o condamnare definitivă la doi ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Un alt incident de o gravitate extremă s-a derulat în aprilie 2026, când acesta a declanșat o alertă majoră în Capitală.

În timpul unei transmisiuni live pe platforma TikTok, Fulgy a afirmat că a deschis instalația de gaze și a amenințat că va arunca în aer blocul de locuințe în care se afla.

Pentru neutralizarea pericolului, a fost necesară intervenția luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS), a negociatorilor și a echipajelor de poliție, care au forțat intrarea în apartament, l-au imobilizat și l-au internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

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