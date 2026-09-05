 Un tânăr de 18 ani a rămas fără BMW. Motivul pentru care Curtea de Apel Cluj i-a confiscat mașina
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Un tânăr de 18 ani a rămas fără BMW. Motivul pentru care Curtea de Apel Cluj i-a confiscat mașina

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Decizie mai puțin obișnuită în cazul unui tânăr de 18 ani din Bistrița-Năsăud, prins de trei ori fără permis la volan. Acesta a și încercat să fugă de oamenii legii, a ajuns în arest preventiv și a fost arestat și la domiciliu. 

Tânăr prins de 3 ori la volanul unui BMW fără permis de conducere.
Tânăr prins de 3 ori la volanul unui BMW fără permis de conducere. Foto: pexels.com

Pe lângă faptul că s-a urcat la volan fără să aibă permis de conducere, nici actele mașinii nu erau puse la punct. După un proces îndelungat, Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea mașinii, lucru mai puțin obișnuit în România. Cum s-a ajuns la această situație.

Tânăr de 18 ani, prins de 3 ori conducând fără permis

La nici o lună de la împlinirea vârstei de 18 ani, un tânăr din Bistrița-Năsăud, cu opt clase, și-a cumpărat un BMW seria 5 cu aproximativ 30.000 de lei. Deși nu avea permis, s-a urcat la volan, iar pe data de 30 iulie 2025 a fost oprit de un echipaj de poliție. În mașină se mai aflau patru pasageri, iar când l-au luat la întrebări, teribilistul le-a spus oamenilor legii că s-a urcat la volan pentru a merge „la o unitate bancară pentru a-l împrumuta pe unul dintre martori”, relatează stiridecluj.ro.

Atunci, pe numele său, a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis. Trezi zile mai târziu a fost oprit pentru a doua oară, dar pe DN 17, în Mijlocenii Bârgăului. Polițiștii l-au urmărit șase kilometri. Aceștia au descoperit că în vehicul se mai aflau doi pasageri. Atunci, fapta fusese comisă „în scopuri recreative”.

Tânărul nu s-a oprit aici și a mai condus o dată. El a fost prins pentru a treia oară pe data de 8 noiembrie 2025. Atunci, polițiștii de la Rutieră l-au văzut pe DJ 151, în localitatea Sigmir. Șoferul nu s-a conformat semnalelor și a încercat să scape. Ulterior, a oprit și a început să o ia la fugă pe jos.

Nu numai că nu avea permis. Anchetatorii au descoperit că nici mașina nu avea catele la zi. BMW-ul avea ITP-ul expirat din luna august și nu avea asigurare valabilă. Atunci, el a fost reținut și arestat preventiv, iar din decembrie 2025 a fost plasat în arest la domiciliu. procurorii au pus sechestru pe mașină.

Ce pedeapsă a primit

La scurt timp el a fost trimis în judecată. Judecătoria Bistrița și-a anunțat o primă hotărâre în data de 12 februarie 2026. Tânărul și-a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată. Acesta a primit o pedeapsă de un an, 8 luni și 20 de zile de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pentru trei ani.

Cererea procurorului de confiscare a mașinii a fost respinsă de judecător cu justificarea că „valoarea bunului supus confiscării este disproporționată față de natura și gravitatea faptelor”. Instanța a argumentat că „infracțiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată sunt infracțiuni de pericol, nu au existat urmări, în sensul că inculpatul nu a fost implicat în evenimente rutiere și, de asemenea, la momentul conducerii autoturismului acesta urma cursurile unei școli de șoferi”.

Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea mașinii

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița a atacat sentința referitoare la confiscarea mașinii, procurorii subliniind că a condus de trei ori fără permis și mai avea și pasageri în mașină, astfel că doar printr-o minune nu a avut loc un accident. 

„Doar hazardul a făcut ca inculpatul să nu cauzeze un accident rutier în fiecare dintre aceste trei dăți, toate aceste aspecte demonstrând o gravitate și periculozitate ieșită din comun”, au arătat procurorii care cereau confiscarea vehiculului.

Ulterior, Curtea de Apel Cluj a admis apelul parchetului și a dispus confiscarea BMW-ului, susținând că „măsura de siguranţă a confiscării speciale luată asupra autoturismului folosit de inculpat la săvârşirea infracţiunilor nu reprezintă o sarcină excesivă şi nici nu există o disproporţie valorică astfel încât să atragă confiscarea în parte prin echivalent, fiind necesară confiscarea în natură”.

Instanța a analizat comportamentul tânărului, subliniind că a manifestat o „perseverență infracțională ieșită din comun” pentru faptul că deși a fost prins, el nu s-a oprit din a se mai urca la volan. Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă.

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