Primar din Olt, lăsat fără permis în timp ce se grăbea la un incendiu. „Ne-au împiedicat în acțiunea noastră”

Situație mai puțin obișnuită în Olt, după ce primarul comunei Movileni a fost amendat și lăsat fără permis, în timp ce se grăbea la un incendiu. Edilul mergea la fața locului pentru a dat o mână de ajutor pompierilor și localnicilor, moment în care a fost luat la rost de polițiști.

Primar din Olt, amendat și lăsat fără permis. Foto: captură video Olt-Alert

Ulterior, oamenii legii care i-au aplicat sancțiunile pe motiv că circula cu mare viteză ar fi plecat de la incendiu, fără să întrebe dacă ar putea ajuta și ei la stingerea acestuia. Flăcările se aprinseseră pentru a doua oară și amenințau casele unor oameni.

Incendiul a făcut scrum o stână

Primarul din Movileni, județul Olt, a fost amendat și lăsat fără permis după ce a călcat pedala de accelerație în drum spre un incendiu. Ion Sorin Toma a recunoscut că a depășit viteza legală cu mai mult de 50 de kilomteri pe oră în localitate, dar susține că a fost sunat de o localnică pentru a-i cere ajutorul, conform publicației locale olt-alert.ro.

Incidentul a avut loc pe 29 august, pe islazul comunei Movileni. Un incendiu de vegetație a mistuit o stână, însă a fost stins de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Movileni, cu ajutorul localnicilor. Ulterior, la fața locului au ajuns și pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt.

„Am fost luați cu toții prin surprindere de această nenorocire. Au sărit băieții noștri de la SVSU, cu autospeciala pe care o avem în dotare, am sărit și noi, și localnicii cu ce au avut la îndemână pentru stingerea focului și limitarea pagubelor”, declara primarul.

Primar din Olt, amendat și lăsat fără permis

Ulterior, în cursul serii, focul s-a aprins din nou, iar oamenii din apropiere au sunat de două ori la 112 pentru a anunța acest lucru. Primarul Ion Sorin Toma era acasă și a fost apelat de o localnică. Nu a stat pe gânduri, așa că s-a urcat în mașină cu gândul că merge să dea o mână de ajutor.

Pe drum, a aflat că furtunul unei autospeciale SVSU era deteriorat, așa că a făcut un ocol, a luat un furtun nou și a plecat spre islaz. În spatele lui erau polițiștii, cu o mașină neinscripționată, ce l-au prins cu radarul. Atunci, edilul a crezut că și ei merg să-i ajute pe localnici, însă în realitate a fost altfel.

„Eu nu am fost oprit pe loc de polițiști, m-au lăsat să trec și au pornit după mine. La un moment dat, am observat mașina fără însemne în spatele meu și m-am bucurat, crezând că oamenii legii vin și ei să dea o mână de ajutor la stingerea incendiului. Când colo, ei nu doar că nu ne-au ajutat, dar ne-au și împiedicat în acțiunea noastră”, a declarat Ion Sorin Toma, conform sursei menționate.

Oamenii legii au ajuns la locul incendiului și au discutat cu primarul. Deși edilul le-a explicat că a apăsat prea tare pedala de accelerație pentru a veni în ajutor, polițiștii l-au amendat și i-au reținut permisul pentru trei luni. Potrivit primarului, agenții au plecat, fără a se interesa dacă pot fi de ajutor în cadrul intervenției.

Edilul a ajuns la spital

După stingerea incendiului, Primarul Ion Sorin Toma a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Acesta acuza dureri puternice de cap și usturime în gât.

După verificări, medicii au constatat că acesta se intoxicase cu fum. A primit îngrijiri medicale și a stat câteva ore cu masca de oxigen până când starea de sănătate i s-a îmbunătățit. În continuare, edilul consideră că viața oamenilor este mai importantă decât permisul lui de conducere.

„Permisul meu contează mai puțin, viețile oamenilor însă sunt prioritate zero”, spune primarul.

Cazul a ajuns în atenția conducerii IPJ Olt, la câteva zile după publicarea materialului de presa locală. Astfel, IPJ a anunțat că se vor face verificări interne cu privire la modul în care polițiștii au gestionat situația.