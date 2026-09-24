Autostrada Brașov – Făgăraș, un pas decisiv. Proiectul de 9,35 miliarde de lei intră în linie dreaptă

Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov – Făgăraș. proiectul are o valoare totală estimată la 9,35 miliarde de lei, TVA inclus. Cât ar trebui să dureze construcția celor aproape 50 de kilometri.

Autostrada Brașov- Făgăraș. Foto: Facebook Cătălin Drulă

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că s-au făcut pași importanți spre construcția Autostrăzii Brașov – Făgăraș.

Autostrada Brașov - Făgăraș, mai aproape de faza de construcție

Documentația prevede o lungime totală a traseului de 49,75 kilometri, împărțită în două tronsoane, și o platformă a autostrăzii cu lățimea de 26 de metri. Drumul va lega Brașovul de Făgăraș.

„După ani de întârzieri și promisiuni neonorate, statul român își asumă oficial construirea acestei legături rapide și sigure a Brașovului la rețeaua națională și europeană de drumuri rapide.

Urmează lansarea licitației pentru lucrările de construcție. Autostrada va avea 49,3 kilometri și va lega Brașovul de Făgăraș. De acolo, acest coridor de mare viteză către Sibiu și mai departe spre vestul țării și al Europei este deja în construcție”, se arată în anunțul secretarului de stat.

Pe traseu vor fi construite trei noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia), 49 de poduri, pasaje și viaducte, trei galerii acoperite de tip „cut and cover”, cu aproximativ 800 de metri în total, care vor avea și rol de ecoducte, un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Întârziere de peste 5 ani pentru acest proiect

Secretarul de stat a menționat faptul că un contract pentru pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021, iar studiul de fezabilitate trebuia realizat în 22 de luni. Cu toate acestea, proiectul a fost întârziat mai mult de 5 luni pentru a se ajunge la această etapă.

„Este o întârziere mult prea mare pentru un proiect de asemenea importanță și o întârziere pe care nu avem voie să o repetăm la următoarele etape. Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie, iar de atunci am accelerat procedurile de avizare care țin de Ministerul Transporturilor. Astăzi facem pasul decisiv la nivel guvernamental.

De aici înainte, mesajul este simplu: mai puțină birocrație, mai multă viteză și cât mai repede constructori pe teren. La Ministerul Transporturilor facem tot ce ține de noi pentru ca licitația de lucrări să fie lansată cât mai rapid, astfel încât șantierul să înceapă în anul 2027.

Brașov - Făgăraș nu mai trebuie să rămână un proiect pe hârtie. După ani de întârzieri, trebuie să intre în sfârșit în faza de construcție”, a mai completat Horațiu Cosma.