Cel mai lung tunel rutier din România a fost străpuns. Recordul Transfăgărășanului, doborât după zeci de ani

După 52 de ani, recordul Transfăgărășanului a fost depășit. Tunelul Holdea a fost străpuns chiar în cursul zilei de astăzi, 18 septembrie 2026. La eveniment a fost prezent și Radu Miruță, ministrul Transporturilor, care a vorbit și despre finalizarea tronsonului Margina–Holdea al Autostrăzii A1.

Va fi cel mai lung tunel rutier din România Foto: Picasa

Tunelul Holdea este cel mai lung tunel rutier din țara noastră, iar în cursul zilei de 18 septembrie el a fost străpuns. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, lucrările au început acum aproximativ doi ani, iar ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că tronsonul Margina–Holdea al Autostrăzii A1 va fi gata în prima parte a anului 2027.

Cel mai probabil, acest tronson al autostrăzii va fi gata în luna mai, spun autoritățile. Chiar dacă tunelul Holdea va fi cel mai mare din țară, el nu va fi singurul de-a lungul autostrăzii care va depăși recordul Tunelului Bâlea–Capra (Tunelul Transfăgărășan).

Este cel mai lung tunel rutier din țară

Cele două galerii ale tunelului au lungimi de 1.985 și respectiv 1.825 de metri, în timp ce Tunelul Bâlea-Capra are doar 900 de metri. Fiecare galerie va avea două benzi de circulație, una de urgență și trotuare pentru intervenții.

„Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul A1 Margina–Holdea au ajuns la ultimii metri. Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui șantier. În paralel, continuă etapele următoare pentru conturarea galeriilor: execuția radierului, inclusiv a banchinelor, hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale”, a comunicat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Lucrările avansează rapid

Tot pe sectorul Margina–Holdea va fi construit și Tunelul Mic, ale cărui galerii de 415 metri și 367,5 metri deja au fost străpunse. Împreună, cele patru galerii ale tunelurilor de pe acest tronson de autostradă au o lungime cumulată de 4,6 kilometri.

În plus, lucrările avansează și la celelalte structuri ale autostrăzii. Aproximativ 80 de grinzi, fiecare cu o lungime de 40 de metri, au fost montate până la sfârșitul săptămânii trecute.