 Charles „părea euforic” după moartea Dianei. Acuzații șocante lansate de fratele prințesei
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Charles „părea euforic” după moartea Dianei. Acuzații șocante lansate de fratele prințesei

#Casa Regală a Marii Britanii
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O nouă carte biografică semnată de fratele Prințesei Diana tulbură liniștea familiei regale britanice prin acuzații fără precedent la adresa Regelui Charles. Palatul Buckingham a reacționat prompt, contestând ferm credibilitatea volumului și punând mărturiile pe seama durerii copleșitoare.

Fratele Prințesei Diana face dezvăluiri uluitoare în volumul său de memorii
Fratele Prințesei Diana face dezvăluiri uluitoare în volumul său de memorii Foto: arhivă

La aproape trei decenii de la tragicul sfârșit al Dianei, Prințesa de Wales, tensiunile din interiorul monarhiei britanice izbucnesc din nou. Earl Spencer, fratele regretatei prințese, lansează acuzații la adresa Regelui Charles în noul său volum de memorii, susținând că fostul moștenitor al coroanei a avut o reacție complet bizară la aflarea veștii morții fostei sale soții în 1997.

Acuzațiile lui Earl Spencer: „Suna ca un câștigător la loterie”

În volumul intitulat „Swan Song: Diana, My Sister”, ale cărui fragmente au fost publicate în cotidianul Daily Mail, Earl Spencer rememorează clipele din noaptea de 31 august 1997, când a fost anunțat despre teribilul accident rutier din Paris.

Fratele Dianei afirmă că, în timpul discuțiilor telefonice care au urmat confirmării decesului, a fost contactat inclusiv de cel care era pe atunci Prințul Charles.

Descrierea stării acestuia este de o duritate extremă: „Spre deosebire de ceilalți interlocutori, care erau șocați și abia reușeau să-și exprime condoleanțele și să ofere ajutor, el suna plin de o euforie amețitoare, ca un câștigător la loterie. Îmi amintesc că asta am gândit atunci”.

Memoriile abordează și începuturile mariajului regal din iulie 1981, menționând că Charles i-ar fi mărturisit unei prietene apropiate, în ajunul nunții, că este fericit să se căsătorească, însă nu este îndrăgostit de Diana:

„...foarte fericit să se căsătorească cu ea, dar... nu este, de fapt, îndrăgostit de ea".

Totodată, Spencer susține că sora sa s-ar fi confruntat cu o sensibilitate extremă la respingere și cu episoade de depresie adâncă, fiind ținută în viață doar de dragostea nemărginită pentru fiii săi, William și Harry, potrivit News.ro.

Reacția Palatului Buckingham și replica apropiaților coroanei

Palatul Buckingham a intervenit neobișnuit de rapid pentru a demonta credibilitatea afirmațiilor, apărând după un fragment inițial în care se pretindea că Charles ar fi spus că Diana va fi uitată repede.

Printr-un purtător de cuvânt, suveranul a transmis că durerea unei asemenea pierderi familiale poate distorsiona grav realitatea:

„Deși, ca principiu, nu comentăm cărțile apărute, Majestatea Sa este conștientă că durerea pierderii unui frate poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate altera amintirile în moduri pe care alții nu le recunosc, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”.

Reacțiile de respingere au venit și din rândul vechilor colaboratori regali. Dickie Arbiter, fost secretar de presă al Reginei Elisabeta a II-a în perioada tragediei din 1997, a descalificat categoric relatările pentru emisiunea BBC Newsnight:

„Este exclus să fi spus vreodată așa ceva.  Spencer debitează doar aberații. Charles a fost devastat la acea vreme și un astfel de comportament nu-i stă în fire”.

În timp ce reprezentanții Prințului Harry au refuzat orice comentariu pe marginea volumului, membrii activi ai familiei regale și-au continuat netulburați agenda publică.

Regele a patronat în Ayrshire un summit despre etica inteligenței artificiale, Prințul Harry a participat la prima gală a premiilor Invictus Spirit Awards la Greenwich, iar Prințul William și Kate Middleton s-au alăturat comunității locale din insula Bute pentru o acțiune ecologică pe plajă.

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