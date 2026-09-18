 Copil român de 9 ani, prins la volanul unei mașini de lux. Tatăl său îl învăța să conducă în plin trafic
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Copil român de 9 ani, prins la volanul unei mașini de lux. Tatăl său îl învăța să conducă în plin trafic

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Scenă șocantă pe o arteră intens circulată din Marsilia, unde un băiat de doar 9 ani a fost depistat de polițiști conducând un bolid de lux cu numere românești. Părintele, aflat pe scaunul din dreapta, riscă acum sancțiuni penale aspre, cazul ajungând în atenția justiției franceze.

Copil minor la volanul unei mașini cu tatăl în dreapta
Copil minor la volanul unei mașini cu tatăl în dreapta Foto: Pexels

O intervenție la limită a forțelor de ordine din Franța a prevenit o potențială tragedie rutieră pe străzile din Marsilia. Polițiștii au oprit în trafic un SUV de mari dimensiuni care rula haotic printre mașinile parcate, descoperind cu uimire că la volan se afla un copil de doar 9 ani, asistat relaxat de propriul părinte de pe scaunul pasagerului.

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Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 11 septembrie, în jurul orei 17:00, pe bulevardul Prado, una dintre cele mai aglomerate artere din Marsilia. Echipajele de poliție au remarcat traiectoria ciudată a unui vehicul Audi Q7 cu numere de înmatriculare românești, care trecea razant pe lângă mașinile staționate.

Apropiindu-se de bolid, agenții au constatat că la comenzi se afla un copil de 9 ani, conform relatărilor din publicația franceză LaProvence.

Pentru a putea ajunge la pedale, băiatul nu purta deloc centura de siguranță și se chinuia să țină drumul drept.

Pe scaunul din dreapta se afla tatăl său, un român de 53 de ani, care îi dădea o veritabilă lecție de șoferie, sprijinind uneori volanul cu o singură mână. În plus, inconștiența bărbatului a mers și mai departe: acesta ținea pe genunchi un al doilea copil, mai mic de vârstă.

Pentru a nu declanșa o reacție de panică din partea micului conducător auto și a evita un impact în plină aglomerație, forțele de ordine au escortat discret vehiculul până pe strada Jean Mermoz, unde l-au tras pe dreapta în condiții de deplină siguranță.

„Am evitat o tragedie”, a subliniat unul dintre ofițerii implicați în misiune.

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În urma controlului efectuat în interiorul mașinii, verificările au scos la iveală și alte nereguli: în portiera din dreapta a fost găsit un briceag, motiv pentru care bărbatul s-a ales și cu acuzații legate de nerespectarea regimului armelor.

Băiatul de 9 ani a fost predat în siguranță mamei sale la scurt timp după incident. Tatăl a fost inițial lăsat să plece de la secție, însă a fost convocat din nou la audieri pe 16 septembrie, moment în care a fost plasat în reținere.

Cetățeanul român este cercetat penal pentru complicitate la conducerea fără permis și nerespectarea legislației privind armele, urmând să fie trimis în fața judecătorilor în ianuarie 2027, într-o procedură bazată pe recunoașterea vinovăției.

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