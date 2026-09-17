Vis împlinit pentru Alexandre Eram, soțul Andreei Esca. Expoziție de artă modernă deschisă la Art Safari 2026

Eveniment bombă odată cu deschiderea pe 18 septembrie a Art Safari 2026. La galeria din strada Amzei, nr. 13, poate fi vizitată prima expoziție marca Alexandre Eram, soțul celebrei Andreea Esca. Nu este vorba de opere semnate de acesta, ci de un omagiu adus artei moderne americane, gândit de Alexandre cu obiecte de la prieteni. Expoziția se numește „Pop Art. Lumea în culori”.

Alexandre Eram s-a bucurat ca un copil la deschiderea expoziției Foto: Adrian Popescu

Ce puteți vedea în expoziția marca Alexandre Eram

De la „Fabrica" lui Andy Warhol până la benzile desenate ale lui Roy Lichtenstein și vocile puternice ale lui Keith Haring și Jean-Michel Basquiat, expoziția reconstituie șase decenii de artă și cultură vizuală „Pop”, din America postbelică până astăzi. Un loc aparte în cadrul expoziției este ocupat de povestea Ileanei Sonnabend, o figură-cheie în promovarea artei americane a secolului XX.

Andreea Esca, în primul rând la expoziția soțului

La lansarea noii oferte Art Safari 2026 și unde s-a vorbit și de expoziția lui Alexandre, chiar din primul rând a asistat emoționată Andreea Esca. A răspuns cu amabilitate oricui dorea să afle de ce soțul ei a devenit curator (nr. cel care are grijă de o expoziție). Reporterul Click! a încercat să descopere chiar de la vedeta Pro TV dacă este începutul unei noi ocupații sau dacă familia Eram își deschide galerie de artă.

„Alexandre vine dintr-o familie de arhitecți pasionați de artă și așa cum noi când eram mici ne petreceam timpul printre jucării, el creștea printre expoziții de artă. Este o mare și veche pasiune a lui, pe care nu a avut până acum curaj să o transforme în realitate”, ne-a declarat în exclusivitate Andreea Esca. Ne-a asigurat că odată rezolvată și această veche dorință, Alexandre Eram nu va merge mai departe pe acest drum.

Ce spune Alexandre Eram despre expoziție

„Am gândit această expoziție în primul rând ca pe o poveste, nu ca pe o simplă succesiune de lucrări pe pereți. Mi-am dorit ca publicul să înțeleagă de unde vine Pop Art-ul, de ce a apărut, ce a schimbat și, mai ales, cum influența lui continuă până astăzi(...)Nu există doar artă clasică, artă modernă, există și artă contemporană și aici își are locul această expoziție. Pop Art-ul vine și spune: să ne uităm din nou la imagini, dar la imaginile noii lumi.”, a declarat Alexandre Eram presei. El a recunoscut că de doi ani tot își face curaj să organizeze această expoziție

Art Safari și-a deschis porțile pentru a XIX-a ediție, a doua în Piața Amzei. Foto: Art Safari Foto: Art Safari 2026

Expoziția care adună 200 de lucrări reprezentative acestui stil din toată lumea, poate fi vizitată în cadrul Art Safari 2026 până pe 20 decembrie. Pentru a intra la expozițiile din cadrul Art Safari 2026 trebuie să achitați 75 de lei. Elevii și studenții plătesc 60 de lei. Art Safari a ajuns la a XIX-a rundă de expoziții, a doua în noul spațiu din Piața Amzei.