 Alimentele și băuturile care pot ajuta la scăderea glicemiei chiar și într-o oră
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alimentele și băuturile care pot ajuta la scăderea glicemiei chiar și într-o oră

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Controlul glicemiei nu înseamnă doar renunțarea la desert, ci o strategie esențială pentru protejarea sănătății pe termen lung. Câteva alegeri alimentare inteligente, bazate pe fibre, proteine și grăsimi sănătoase, pot stabiliza nivelul de glucoză în decurs de o oră și previn complicațiile severe. 

Alimente și băuturi benefice pentru scăderea glicemiei
Alimente și băuturi benefice pentru scăderea glicemiei Foto: Pexels

Fluctuațiile constante ale zahărului din sânge afectează organismul pe termen lung dacă nu sunt ținute sub control. Conform specialiștilor de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), o glicemie negestionată corespunzător dublează riscul apariției bolilor cardiovasculare sau a accidentelor vasculare cerebrale și poate genera afecțiuni renale, leziuni ale nervilor sau boli oculare grave precum retinopatia, cataracta și glaucomul. 

Șapte alimente esențiale pentru reducerea glicemiei

Quinoa: Această pseudocereală are un indice glicemic mai scăzut comparativ cu orezul brun sau grâul integral. Dr. Mark Corriere, medic endocrinolog la Clinical Associates din Baltimore, explică faptul că cerealele integrale se digeră lent, permițând pancreasului să secrete insulina la timp pentru a preveni vârfurile de glucoză.

Un studiu publicat în Nutrients a confirmat că o dietă bazată pe quinoa administrată timp de patru săptămâni a redus creșterile bruște ale glicemiei după mese și a favorizat scăderea în greutate.  

Avocado: Reprezintă o sursă excelentă de acizi grași mononesaturați (MUFA), care încetinesc digestia și mențin nivelul glicemic stabil, explică nutriționista Ginger Hultin. Dr.

Frank Dumont, director medical la Virta Health, subliniază că organismul poate folosi grăsimile drept combustibil fără să depindă de insulină și fără să agraveze rezistența la insulină. Totodată, un studiu apărut în Clinical Nutrition ESPEN asociază consumul de grăsimi polinesaturate cu un risc diminuat de diabet de tip 2.  

Merele: Conținutul bogat de pectină (fibră solubilă) frânează absorbția carbohidraților. Asocierea unui măr cu o sursă de proteine sau grăsimi, precum nucile sau untul de migdale, maximizează controlul glicemic.  

Sardinele: Un studiu publicat în Clinical Nutrition a arătat că persoanele cu risc ridicat de diabet de tip 2 care au consumat săptămânal două conserve de sardine în ulei de măsline au înregistrat o reducere de 29% a riscului de a dezvolta boala. Asociația Americană de Diabet recomandă consumul de pește gras cel puțin de două ori pe săptămână.  

Iaurtul grecesc: Varianta simplă și degresată conține o cantitate dublă de proteine și mult mai puțini carbohidrați decât iaurtul obișnuit. Consumul zilnic, asociat cu fructe de pădure sau semințe bogate în omega-3 (in, chia, nuci), susține stabilitatea metabolică.  

Broccoli: O singură cană oferă 5 grame de fibre, încetinind eficient asimilarea zaharurilor din alimentație.  

Fasolea neagră: Jumătate de cană furnizează fibre, proteine vegetale și magneziu, mineral direct implicat în sensibilitatea la insulină.  

Băuturi recomandate pentru echilibrarea glucozei

Apa: Fără calorii sau adaos de zaharuri, apa ajută la eliminarea excesului de glucoză prin urină. Nutriționista Trista Best arată că un consum adecvat de apă poate echilibra nivelul glicemiei într-un interval de una până la două ore.  

Ceaiul verde: Antioxidanții puternici, în special EGCG, sporesc sensibilitatea la insulină. Consumul constant timp de săptămâni sau luni diminuează glicemia a jeun și ameliorează rezistența la insulină, conform dieteticianului Michelle Routhenstein.  

Ceaiul de scorțișoară: Cinnamaldehida stimulează activitatea receptorilor de insulină. Băutul acestui ceai la 30–60 de minute după o masă bogată în carbohidrați ajută la coborârea rapidă a zahărului din sânge.  

Ceaiul negru: Substanțele bioactive (tearubiginele) îmbunătățesc răspunsul la insulină și diminuează vârfurile glicemice postprandiale, studiile arătând o scădere a valorilor în una până la două ore după masă.  

Când devine glicemia o urgență medicală

Dacă glicemia depășește valoarea de 240 mg/dL și este însoțită de simptome precum urinare excesivă, sete extremă, deshidratare severă sau dureri intense de cap, este obligatoriu apelul la asistență medicală de urgență.

Alimentele sau remediile lichide nu pot substitui tratamentul medical în crizele hiperglicemice, unde administrarea de insulină rămâne singura metodă sigură și rapidă de stabilizare.

Ghid de cumpărături

banner irinel columnbeanu jpg
#Exclusiv Click!
FotoA scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!” Vedete românești
dorin ionita facebook jpg
Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini Național
image
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat adevarul.ro
image
Reacția Ambasadei Ucrainei în cazul clasei românești desființate la Orlivka: „Sunt alimentate emoții negative în jurul acestei situații” adevarul.ro

Parteneri

image
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”? www.fanatik.ro
image
Un complex de "lux" de lângă București are un drum unic, de sat. De ce nu poate fi modernizat observatornews.ro
image
Un tată i-a plătit fiului 18 euro ca să-l ajute să devină celebru pe YouTube. S-a trezit apoi cu o factură de peste 100.000 de euro www.antena3.ro
image
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cui i-a lăsat Gică Hagi toată averea. A semnat actele „pe o perioadă de 50 de ani” as.ro
image
Vine frigul în România. Zonele în care se anunță lapoviță și ninsori. Temperaturile scad chiar și cu 15 grade playtech.ro
image
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când pleacă sunt buni!” www.fanatik.ro
image
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlotte, bucățică ruptă din William. Cu ochii Dianei și atitudinea Elisabetei, pe singura fiică a viitorului rege o așteaptă un viitor interesant okmagazine.ro
image
Fratele Prințesei Diana a „programat în mod deliberat” atacul asupra Regelui Charles. Totul ar fi din cauza lui Harry și Meghan okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
desert insta1 jpeg
Furnici, servite la un restaurant de lux cu două stele Michelin. Ce pedeapsă riscă administratorii Internațional
8db15048 0c06 4dc3 9c66 818dab07ccd1 jpg
Vis împlinit pentru Alexandre Eram, soțul Andreei Esca. Expoziție de artă modernă deschisă la Art Safari 2026 Național
serbia sat1 jpeg
Satul superb care astăzi este aproape pustiu. Doar o singură persoană a rămas aici Internațional
bolivia jpg
„Este mai mică decât o pisică de casă”. O nouă specie de felină, descoperită după mai bine de 100 de ani. Doar două exemplare mai trăiesc în lume Internațional
f0905075 ed11 4f3e af6f e284ff593734 jpg
„Muzele lui Brâncuși”, expoziție eveniment care deschide Art Safari 2026. Piața Amzei devine centrul cultural al României Național
hajos1 jpeg
Au plecat din Cluj cu autorulota și au ajuns până în Beijing. Ce problemă neașteptată au întâmpinat românii: „Pentru străini e și mai greu” Internațional
incest mama fiu captura video jpg
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest Internațional
mancare de tip fast food jpg
5 alimente și băuturi aparent banale care pot afecta ficatul. Ce avertizează specialiștii Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net