Alimentele și băuturile care pot ajuta la scăderea glicemiei chiar și într-o oră

Controlul glicemiei nu înseamnă doar renunțarea la desert, ci o strategie esențială pentru protejarea sănătății pe termen lung. Câteva alegeri alimentare inteligente, bazate pe fibre, proteine și grăsimi sănătoase, pot stabiliza nivelul de glucoză în decurs de o oră și previn complicațiile severe.

Alimente și băuturi benefice pentru scăderea glicemiei Foto: Pexels

Fluctuațiile constante ale zahărului din sânge afectează organismul pe termen lung dacă nu sunt ținute sub control. Conform specialiștilor de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), o glicemie negestionată corespunzător dublează riscul apariției bolilor cardiovasculare sau a accidentelor vasculare cerebrale și poate genera afecțiuni renale, leziuni ale nervilor sau boli oculare grave precum retinopatia, cataracta și glaucomul.

Șapte alimente esențiale pentru reducerea glicemiei

Quinoa: Această pseudocereală are un indice glicemic mai scăzut comparativ cu orezul brun sau grâul integral. Dr. Mark Corriere, medic endocrinolog la Clinical Associates din Baltimore, explică faptul că cerealele integrale se digeră lent, permițând pancreasului să secrete insulina la timp pentru a preveni vârfurile de glucoză.

Un studiu publicat în Nutrients a confirmat că o dietă bazată pe quinoa administrată timp de patru săptămâni a redus creșterile bruște ale glicemiei după mese și a favorizat scăderea în greutate.

Avocado: Reprezintă o sursă excelentă de acizi grași mononesaturați (MUFA), care încetinesc digestia și mențin nivelul glicemic stabil, explică nutriționista Ginger Hultin. Dr.

Frank Dumont, director medical la Virta Health, subliniază că organismul poate folosi grăsimile drept combustibil fără să depindă de insulină și fără să agraveze rezistența la insulină. Totodată, un studiu apărut în Clinical Nutrition ESPEN asociază consumul de grăsimi polinesaturate cu un risc diminuat de diabet de tip 2.

Merele: Conținutul bogat de pectină (fibră solubilă) frânează absorbția carbohidraților. Asocierea unui măr cu o sursă de proteine sau grăsimi, precum nucile sau untul de migdale, maximizează controlul glicemic.

Sardinele: Un studiu publicat în Clinical Nutrition a arătat că persoanele cu risc ridicat de diabet de tip 2 care au consumat săptămânal două conserve de sardine în ulei de măsline au înregistrat o reducere de 29% a riscului de a dezvolta boala. Asociația Americană de Diabet recomandă consumul de pește gras cel puțin de două ori pe săptămână.

Iaurtul grecesc: Varianta simplă și degresată conține o cantitate dublă de proteine și mult mai puțini carbohidrați decât iaurtul obișnuit. Consumul zilnic, asociat cu fructe de pădure sau semințe bogate în omega-3 (in, chia, nuci), susține stabilitatea metabolică.

Broccoli: O singură cană oferă 5 grame de fibre, încetinind eficient asimilarea zaharurilor din alimentație.

Fasolea neagră: Jumătate de cană furnizează fibre, proteine vegetale și magneziu, mineral direct implicat în sensibilitatea la insulină.

Băuturi recomandate pentru echilibrarea glucozei

Apa: Fără calorii sau adaos de zaharuri, apa ajută la eliminarea excesului de glucoză prin urină. Nutriționista Trista Best arată că un consum adecvat de apă poate echilibra nivelul glicemiei într-un interval de una până la două ore.

Ceaiul verde: Antioxidanții puternici, în special EGCG, sporesc sensibilitatea la insulină. Consumul constant timp de săptămâni sau luni diminuează glicemia a jeun și ameliorează rezistența la insulină, conform dieteticianului Michelle Routhenstein.

Ceaiul de scorțișoară: Cinnamaldehida stimulează activitatea receptorilor de insulină. Băutul acestui ceai la 30–60 de minute după o masă bogată în carbohidrați ajută la coborârea rapidă a zahărului din sânge.

Ceaiul negru: Substanțele bioactive (tearubiginele) îmbunătățesc răspunsul la insulină și diminuează vârfurile glicemice postprandiale, studiile arătând o scădere a valorilor în una până la două ore după masă.

Când devine glicemia o urgență medicală

Dacă glicemia depășește valoarea de 240 mg/dL și este însoțită de simptome precum urinare excesivă, sete extremă, deshidratare severă sau dureri intense de cap, este obligatoriu apelul la asistență medicală de urgență.

Alimentele sau remediile lichide nu pot substitui tratamentul medical în crizele hiperglicemice, unde administrarea de insulină rămâne singura metodă sigură și rapidă de stabilizare.