 5 alimente pe care ar fi bine să nu le combini cu vitamina D
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5 alimente pe care ar fi bine să nu le combini cu vitamina D

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Unele alimente pot influența absorbția vitaminei D sau modul în care aceasta acționează în organismul tău. Deși multe dintre ele sunt hrănitoare, poate fi necesar să le consumi la câteva ore distanță de suplimentul de vitamina D.

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Foto: Shutterstock

1. Alimentele bogate în fibre

Alimentele bogate în fibre îți pot îmbunătăți digestia și pot contribui la reducerea colesterolului. De asemenea, te pot ajuta să-ți controlezi glicemia.

Totuși, unele studii au arătat că alimentele bogate în fibre pot determina organismul să elimine vitamina D mai repede. Astfel, corpul tău absoarbe și utilizează o cantitate mai mică de vitamina D înainte ca aceasta să fie eliminată.

Printre alimentele bogate în fibre se numără:

  • Legumele: dovleacul, anghinarea, spanacul, morcovii și diferitele soiuri de dovlecei;
  • Leguminoasele: lintea, fasolea roșie, fasolea lima și năutul;
  • Cerealele: quinoa, orezul brun și fulgii de ovăz;
  • Nucile și semințele: migdalele și fisticul.

Nu trebuie să renunți la aceste alimente. Cel mai bine este să lași să treacă câteva ore între o masă bogată în fibre și administrarea suplimentului de vitamina D.

De asemenea, poți lua vitamina D împreună cu alimente care conțin grăsimi, pentru a ajuta organismul să o absoarbă mai ușor.

2. Alimentele bogate în fitosteroli

Unele alimente bogate în fitosteroli, precum uleiurile folosite pentru gătit sau pentru salate – de exemplu, uleiul de rapiță ori cel de măsline – și anumite nuci și semințe, precum fisticul și semințele de susan, pot reduce capacitatea organismului tău de a utiliza vitamina D.

Un studiu din 2024 a arătat că sterolii vegetali, numiți și fitosteroli, și vitamina D au structuri asemănătoare și ar putea concura pentru aceleași căi de absorbție din organism.

În studiile efectuate pe alte organisme decât oamenii, cercetătorii au observat că fitosterolii au redus cantitatea de vitamina D cu până la 36%. Totuși, nu există suficiente dovezi pentru a confirma că același lucru se întâmplă și în cazul oamenilor.

Pentru a evita o posibilă reducere a absorbției vitaminei D, poți alege alte alimente care conțin grăsimi, precum peștele gras, avocado sau gălbenușurile de ou.

Cercetătorii recomandă și administrarea vitaminei D într-un alt moment al zilei decât cel în care consumi cantități mari de alimente bogate în steroli. De exemplu, dacă iei dimineața o masă bogată în fitosteroli, poți lua vitamina D seara.

3. Cafeaua

Unele studii arată că un consum ridicat de cofeină poate fi asociat cu deficitul de vitamina D, în special dacă bei mai mult de două cești de cafea pe zi.

Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma legătura dintre cofeină și vitamina D, ar putea fi indicat să-ți limitezi aportul de cofeină dacă ai deficit de vitamina D sau dacă medicul ți-a prescris suplimente zilnice.

De asemenea, este bine să iei suplimentul de vitamina D la cel puțin o oră distanță de momentul în care bei cafea.

4. Băuturile îndulcite și sucurile carbogazoase

Dacă bei regulat sucuri carbogazoase, ar fi bine să reduci cantitatea consumată, mai ales dacă ai deficit de vitamina D. Zahărul adăugat și cofeina din unele astfel de băuturi pot afecta absorbția vitaminei D.

Într-un studiu din 2014, cercetătorii au constatat că un consum ridicat de băuturi îndulcite, în special de cola, a fost asociat cu niveluri mai scăzute de vitamina D în cazul femeilor aflate înainte de menopauză.

Nivelurile de vitamina D au fost semnificativ mai mici în cazul femeilor care consumau peste trei porții de cola pe săptămână.

Dacă iei suplimente cu vitamina D, încearcă să reduci consumul de sucuri carbogazoase și de alte băuturi cu mult zahăr, în special dacă ai fost diagnosticat cu deficit de vitamina D.

5. Alimentele bogate în fitați și oxalați

Fitații și oxalații sunt compuși chimici prezenți în mod natural în alimente precum spanacul, tărâțele de orez, migdalele, hrișca, rubarba și mangoldul.

Aceste alimente nu afectează în mod direct absorbția vitaminei D, dar pot influența absorbția calciului. Fitații și oxalații se leagă de calciu sau formează împreună cu acesta compuși insolubili în organism.

Deoarece vitamina D și calciul acționează împreună pentru menținerea densității osoase și prevenirea pierderii de masă osoasă, reducerea absorbției calciului poate diminua și efectele benefice ale vitaminei D.

Cum să beneficiezi cât mai mult de vitamina D

Deși alimentele bogate în fibre și unele produse vegetale pot influența absorbția vitaminei D, acestea contribuie la menținerea sănătății generale și nu trebuie să le eviți.

În schimb, încearcă să iei suplimentele cu regularitate sau să consumi mai multe alimente bogate în vitamina D, pentru a te asigura că organismul tău primește cantitatea necesară.

Poți lua vitamina D la mesele care conțin grăsimi sănătoase și la câteva ore distanță de alimentele sau medicamentele care îi pot afecta absorbția.

Dacă, în ciuda administrării suplimentelor, ai simptome ale deficitului de vitamina D, precum dureri lombare, oboseală persistentă sau dureri osoase și musculare, discută cu medicul.

Sursa: Health.com

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