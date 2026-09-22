Câte ore de somn pe noapte pot influența longevitatea. Descoperirea cercetătorilor

Dieta și mișcarea sunt asociate de mult timp cu un stil de viață sănătos și cu o viață mai lungă. Un nou studiu sugerează însă că există un alt factor care are o legătură puternică cu longevitatea: somnul.

Somn Foto: Adobestock

Cercetarea, publicată în revista „Sleep Advances”, a analizat relația dintre durata somnului și speranța de viață și a arătat că un număr insuficient de ore de somn este asociat cu o speranță de viață mai redusă. Rezultatele nu demonstrează însă că lipsa somnului provoacă direct scurtarea vieții.

Câte ore de somn sunt asociate cu o viață mai lungă

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University au analizat date provenite din sondaje realizate la nivelul comitatelor din Statele Unite, pentru perioada 2019-2025.

Specialiștii au comparat datele privind speranța de viață cu informațiile despre durata somnului raportată de participanți. Pentru cercetare, mai puțin de șapte ore de somn pe noapte a fost considerat somn insuficient, scrie sciencealert.com.

Analiza a luat în calcul și alți factori care pot influența speranța de viață, printre care lipsa activității fizice, statutul profesional și nivelul de educație.

Chiar și după includerea acestor variabile, legătura dintre somnul insuficient și o speranță de viață mai redusă a rămas semnificativă din punct de vedere statistic.

În primul model analizat de cercetători, doar fumatul a avut o asociere mai puternică cu speranța de viață decât somnul insuficient. Într-un al doilea model, în care au fost introduse și obezitatea și diabetul, obezitatea a ajuns să aibă o asociere mai puternică decât somnul insuficient.

Andrew McHill, fiziolog specializat în somn la Oregon Health & Science University, a spus că nu se aștepta ca legătura dintre durata somnului și speranța de viață să fie atât de puternică.

Specialistul recomandă ca oamenii să încerce să doarmă între șapte și nouă ore pe noapte, atunci când acest lucru este posibil.

Somnul insuficient, legat de mai multe probleme de sănătate

Cercetarea este una observațională, ceea ce înseamnă că rezultatele nu pot demonstra că numărul redus de ore de somn determină în mod direct pierderea unor ani din viață. De asemenea, studiul nu poate separa complet interacțiunile complexe dintre somn, alimentație și activitatea fizică.

Cu toate acestea, rezultatele indică faptul că durata somnului reprezintă un indicator important al stării de sănătate pe termen lung.

Somnul suficient are un rol important în numeroase procese ale organismului. Chiar și o singură noapte fără suficientă odihnă poate influența circuitele cerebrale și sistemul imunitar.

Cercetătorii au evidențiat în special legăturile dintre somnul slab, obezitate și diabet. Aceste afecțiuni pot fi asociate, la rândul lor, cu o speranță de viață mai redusă.

„Este intuitiv și are mult sens, dar a fost totuși izbitor să vedem că acest lucru se reflectă atât de puternic în toate aceste modele”, a explicat Andrew McHill.

Fiziologul specializat în somn a mai spus că, deși beneficiile somnului sunt cunoscute, puterea asocierii observate între un somn suficient și speranța de viață a fost remarcabilă.

Partea bună este că rutina de somn poate fi modificată, cel puțin într-o anumită măsură. Programul de lucru și responsabilitățile de îngrijire pot limita timpul disponibil pentru odihnă, însă anumite obiceiuri pot fi schimbate.

Renunțarea la statul până târziu pe telefon și la derularea continuă a conținutului în pat sau introducerea unor activități precum yoga și tai chi pot face parte din schimbările aduse rutinei zilnice.

Atât American Academy of Sleep Medicine, cât și Sleep Research Society recomandă cel puțin șapte ore de somn pe noapte.

Concluzia cercetătorilor este că somnul ar trebui să primească o atenție cel puțin comparabilă cu alimentația și activitatea fizică. Studiul arată o asociere între durata somnului și speranța de viață, însă nu stabilește că un anumit număr de ore de somn garantează o viață mai lungă.