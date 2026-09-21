 Bloc operator nou pentru chirurgie de urgență și endoscopie, inaugurat la Spitalul „Marie Curie” din București
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Bloc operator nou pentru chirurgie de urgență și endoscopie, inaugurat la Spitalul „Marie Curie” din București

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lucrările de construcție, modernizare și echipare a noului bloc operator pentru chirurgie pediatrică de urgență și endoscopie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie" din capitală au fost finalizate cu succes. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația Inima Copiilor și susținut de Groupama prin redirecționarea a aproximativ 1,25 milioane de euro din impozitul pe profit. În scurt timp, primele intervenții chirurgicale vor fi demarate în noul spațiu.

image
Foto: credit foto: arhiva personala

Spitalul „Marie Curie" este cel mai mare centru medical pediatric din România, deservind anual peste 100.000 de copii din întreaga țară. Noul bloc operator va asigura condiții medicale și de siguranță la cele mai înalte stadarde europene pentru cei aproximativ 10.000 de mici pacienți care necesită anual intervenții chirurgicale și proceduri medicale de urgență, jumătate dintre acestea fiind realizate de către chirurgii și ortopezii pediatri, un procent semnificativ adresându-se urgențelor chirurgicale.

Fie că vorbim despre traumatisme severe, fracturi sau urgențe chirurgicale, rapiditatea cu care situația se desfășoară joacă un rol deciziv în recuperarea pacientului. Noul bloc operator integrat digital ne oferă exact ceea ce aveam nevoie: viteză de reacție, tehnologie de vârf și condiții la cele mai înalte standarde europene. Pentru noi, medicii, înseamnă precizie chirurgicală, înseamnă focus dedicat exclusiv pacientului.  Iar pentru pacient înseamnă siguranță, recuperare mai rapidă și șansa la o viață normală”, a declarat Dr. Anna Kadar, Director Medical, Medic Primar Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie”.

Ce dotări are

Noul spațiu chirurgical aduce dotări tehnologice de ultimă generație, proiectate pentru intervenții complexe și de lungă durată:

· Mediu steril și siguranță sporită: instalațiile ultraperformante de tratare și filtrare a aerului și sistemele automate de reglare a luminii optimizează condițiile pentru operații de mare finețe și proceduri minim invazive, precum laparoscopie, toracoscopie sau artroscopie.

· Digitalizare și videomanagement integrat: echipamentele medicale, fluxurile video de înaltă rezoluție și sistemul informatic al spitalului sunt conectate într-o interfață unică, centralizată, oferind claritate vizuală asupra anatomiei pediatrice și acces instant la dosarul electronic al pacientului.

· Telemedicină și asistență în timp real: sistemul permite streaming live securizat și consultări interclinice la distanță. Astfel, experți medicali externi pot vizualiza intervenția în direct și pot adnota pe fluxul video pentru a ghida echipa medicală chirurgicală în deciziile de mare complexitate. Rezidenții și studenții pot urmări intervențiile chirurgicale pediatrice fără a aglomera sala de operație și fără a periclita mediul steril.

image
Foto: credit foto: arhiva personala

Trecerea de la condițiile dificile din trecut – când verile toride făceau ca temperatura de sub lămpile de operație tradiționale să fie o provocare uriașă pentru chirurg – la tehnologia de astăzi este remarcabilă. Noul bloc operator ne oferă lămpi chirurgicale de ultimă generație, dotate cu sisteme inteligente de anulare a umbrelor și lumină rece controlată. Este un salt uriaș care ne susține eforturile, oferindu-ne claritatea și precizia microscopică de care avem nevoie în cele mai fine și complexe intervenții pediatrice”, Dr. Radu Spătaru, Medic Primar Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie”.

Ce încărcătură simbolică are

Dincolo de saltul tehnologic, redeschiderea acestui spațiu poartă o profundă încărcătură simbolică și emoțională pentru întreaga comunitate medicală. Spitalul funcționează din anul 1984, fiind o donație a poporului polonez pentru copiii din România, iar vechiul bloc operator păstra arhitectura și limitările acelor vremuri. Aici a operat decenii la rând legendarul Prof. Dr. Alexandru Pesamosca, cel care a transformat spitalul într-un sanctuar al speranței pentru zeci de mii de copii din toată țara.

Refacerea din temelii a acestor săli înseamnă o datorie de onoare împlinită: continuarea unei tradiții de excelență chirurgicală începută acum mai bine de patru decenii, adusă astăzi la standardele medicale ale secolului XXI. Alături de Groupama, am știut că avem alături partenerul pe care ne putem baza. Am îndrăznit, am fost curajoși, am vrut cele mai bune soluții pentru copiii din România și iată-ne astăzi mai câștigați ca oricând – în fața unui proiect finalizat și umăr la umăr cu un partener pe care știm că ne putem baza”, a declarat Alexandru Popa, Președinte al Asociației Inima Copiilor. 

Cea mai mare provocare a noastră rămâne lista lungă de pacienți cărora nu le puteam oferi îngrijirile necesare din cauza lipsei de infrastructură – pacienți pentru care, uneori, orele înseamnă viață. De aceea, este vital să fim pregătiți în orice moment cu o sală de operație eficientă și sigură, care să respecte normele și să aducă siguranță reală în îngrijirea pacienților”, a declarat Cătălin Cîrstoveanu, Șef Secție Terapie intensivă nou-născuți, Spitalul Clinic de Urgență Marie Curie".

 

17 SEPTEMBRIE dr Alexandru Onofrei Colecistectomia JPG
Colecistectomia, cel mai sigur tratament al litiazei biliare. Chirurg: “Pietrele sunt periculoase, indiferent de mărimea lor” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu” Vedete românești
image
Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult adevarul.ro
image
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat adevarul.ro

Parteneri

image
Reghecampf are acum întâlnirea decisivă pentru revenirea la FCSB. Toate detaliile din Tunisia www.fanatik.ro
image
Românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Schimbare importantă pentru facturile la energie și gaze. Ce costuri vor putea fi plătite de consumatori playtech.ro
image
„Cea mai tare siglă!” Daniel Șendre, pamflet de colecție după poza cu brandul lui Andrei Nicolescu la Dinamo www.fanatik.ro
image
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică okmagazine.ro
image
”Ești o dolofană!” Jignirile lui Charles, actualul rege britanic, au fost devastatoare pentru Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
shutterstock 2654505583 jpg
Gătești la air-fryer? Iată ce ar trebui să știi! Sănătate!
shutterstock 2415221685 jpg
Limfom sau o infecție banală? Când sunt periculoși ganglionii măriți? Sănătate!
gargara jpg
Remedii naturale care mențin sănătatea gingiilor Remedii naturiste
masă cu mâncare jpg
Alimentul banal din farfurie care crește riscul de accident vascular cerebral Sănătate!
shutterstock 2524171525 jpg
După cină, bea acest ceai pentru sănătatea rinichilor Prevenție și tratament
medicamente durere in gat jpg
Tratamente medicamentoase care au ca efect advers îngrăşarea Prevenție și tratament
shutterstock 2736647811 jpg
Semnele de alarmă care pot indica un cheag de sânge la picior Ce te doare?
Cancer de san FOTO Shutterstock
Femeile născute între 1966 și 1996 ar putea preveni cancerul de sân renunțând la două obiceiuri frecvente Sănătate!
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT actualitate.net