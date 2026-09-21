Bloc operator nou pentru chirurgie de urgență și endoscopie, inaugurat la Spitalul „Marie Curie” din București

Lucrările de construcție, modernizare și echipare a noului bloc operator pentru chirurgie pediatrică de urgență și endoscopie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie" din capitală au fost finalizate cu succes. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația Inima Copiilor și susținut de Groupama prin redirecționarea a aproximativ 1,25 milioane de euro din impozitul pe profit. În scurt timp, primele intervenții chirurgicale vor fi demarate în noul spațiu.

Foto: credit foto: arhiva personala

Spitalul „Marie Curie" este cel mai mare centru medical pediatric din România, deservind anual peste 100.000 de copii din întreaga țară. Noul bloc operator va asigura condiții medicale și de siguranță la cele mai înalte stadarde europene pentru cei aproximativ 10.000 de mici pacienți care necesită anual intervenții chirurgicale și proceduri medicale de urgență, jumătate dintre acestea fiind realizate de către chirurgii și ortopezii pediatri, un procent semnificativ adresându-se urgențelor chirurgicale.

„Fie că vorbim despre traumatisme severe, fracturi sau urgențe chirurgicale, rapiditatea cu care situația se desfășoară joacă un rol deciziv în recuperarea pacientului. Noul bloc operator integrat digital ne oferă exact ceea ce aveam nevoie: viteză de reacție, tehnologie de vârf și condiții la cele mai înalte standarde europene. Pentru noi, medicii, înseamnă precizie chirurgicală, înseamnă focus dedicat exclusiv pacientului. Iar pentru pacient înseamnă siguranță, recuperare mai rapidă și șansa la o viață normală”, a declarat Dr. Anna Kadar, Director Medical, Medic Primar Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie”.

Ce dotări are

Noul spațiu chirurgical aduce dotări tehnologice de ultimă generație, proiectate pentru intervenții complexe și de lungă durată:

· Mediu steril și siguranță sporită: instalațiile ultraperformante de tratare și filtrare a aerului și sistemele automate de reglare a luminii optimizează condițiile pentru operații de mare finețe și proceduri minim invazive, precum laparoscopie, toracoscopie sau artroscopie.

· Digitalizare și videomanagement integrat: echipamentele medicale, fluxurile video de înaltă rezoluție și sistemul informatic al spitalului sunt conectate într-o interfață unică, centralizată, oferind claritate vizuală asupra anatomiei pediatrice și acces instant la dosarul electronic al pacientului.

· Telemedicină și asistență în timp real: sistemul permite streaming live securizat și consultări interclinice la distanță. Astfel, experți medicali externi pot vizualiza intervenția în direct și pot adnota pe fluxul video pentru a ghida echipa medicală chirurgicală în deciziile de mare complexitate. Rezidenții și studenții pot urmări intervențiile chirurgicale pediatrice fără a aglomera sala de operație și fără a periclita mediul steril.

Foto: credit foto: arhiva personala

„Trecerea de la condițiile dificile din trecut – când verile toride făceau ca temperatura de sub lămpile de operație tradiționale să fie o provocare uriașă pentru chirurg – la tehnologia de astăzi este remarcabilă. Noul bloc operator ne oferă lămpi chirurgicale de ultimă generație, dotate cu sisteme inteligente de anulare a umbrelor și lumină rece controlată. Este un salt uriaș care ne susține eforturile, oferindu-ne claritatea și precizia microscopică de care avem nevoie în cele mai fine și complexe intervenții pediatrice”, Dr. Radu Spătaru, Medic Primar Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie”.

Ce încărcătură simbolică are

Dincolo de saltul tehnologic, redeschiderea acestui spațiu poartă o profundă încărcătură simbolică și emoțională pentru întreaga comunitate medicală. Spitalul funcționează din anul 1984, fiind o donație a poporului polonez pentru copiii din România, iar vechiul bloc operator păstra arhitectura și limitările acelor vremuri. Aici a operat decenii la rând legendarul Prof. Dr. Alexandru Pesamosca, cel care a transformat spitalul într-un sanctuar al speranței pentru zeci de mii de copii din toată țara.

„Refacerea din temelii a acestor săli înseamnă o datorie de onoare împlinită: continuarea unei tradiții de excelență chirurgicală începută acum mai bine de patru decenii, adusă astăzi la standardele medicale ale secolului XXI. Alături de Groupama, am știut că avem alături partenerul pe care ne putem baza. Am îndrăznit, am fost curajoși, am vrut cele mai bune soluții pentru copiii din România și iată-ne astăzi mai câștigați ca oricând – în fața unui proiect finalizat și umăr la umăr cu un partener pe care știm că ne putem baza”, a declarat Alexandru Popa, Președinte al Asociației Inima Copiilor.

„Cea mai mare provocare a noastră rămâne lista lungă de pacienți cărora nu le puteam oferi îngrijirile necesare din cauza lipsei de infrastructură – pacienți pentru care, uneori, orele înseamnă viață. De aceea, este vital să fim pregătiți în orice moment cu o sală de operație eficientă și sigură, care să respecte normele și să aducă siguranță reală în îngrijirea pacienților”, a declarat Cătălin Cîrstoveanu, Șef Secție Terapie intensivă nou-născuți, Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie".