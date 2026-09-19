 Alimentul banal din farfurie care crește riscul de accident vascular cerebral
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Alimentul banal din farfurie care crește riscul de accident vascular cerebral

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Accidentul vascular cerebral reprezintă a doua cauză de deces la nivel mondial, iar consumul frecvent de carne roșie procesată mărește considerabil acest risc. Medicii avertizează că mezelurile afectează vasele de sânge prin excesul de sare, grăsimi saturate și conservanți periculoși. 

Carnea procesată duce la riscul de AVC
Carnea procesată duce la riscul de AVC Foto: THIAGO

AVC-ul rămâne a doua cauză de deces și a treia cauză de dizabilitate la nivel global. Studiile recente arată că mezelurile și carnea roșie procesată, precum baconul, salamurile și cârnații, pot crește riscul de AVC cu până la 17%. Nutriționistul Matthew J. Landry avertizează că riscul crește odată cu fiecare porție consumată și recomandă reducerea cât mai mult posibil a acestor alimente, potrivit Eating Well.

Mecanismele prin care mezelurile distrug arterele și cresc tensiunea

Carnea procesată pune în pericol sănătatea cardiovasculară prin mai multe căi directe:

  • Exces de sare și hipertensiune: Sarea folosită masiv pentru conservare atrage apa în vasele sanguine, forțând inima să lucreze suplimentar. În timp, arterele își pierd elasticitatea, iar hipertensiunea arterială devine principalul factor declanșator pentru AVC.
  • Nitriți și nitrozamine: Conservanții responsabili de culoarea roz a mezelurilor reacționează în stomac cu proteinele și fierul, generând nitrozamine. Acești compuși deteriorează pereții vaselor, persoanele care consumă aditivi pe bază de nitriți având un risc cu 19% mai mare de a deveni hipertensive.
  • Depuneri de grăsimi saturate și plăci de aterom: Multe produse din carne tocată conțin cantități uriașe de grăsimi (un crenvurșt poate avea până la 82% grăsime, din care 40% saturate). Ficatul reacționează blocând receptorii LDL, astfel că particulele de colesterol „rău” se depun pe artere și pot bloca circulația spre creier. Bărbații care mănâncă frecvent mezeluri au un risc cu 38% mai mare de colesterol mărit.
  • Bacteriile intestinale evidențiază faptul că un consum regulat de carne roșie procesată (bacon, mezeluri, crenvurști, cârnați) crește cu până la 17% riscul de accident vascular cerebral (AVC), în principal ischemic, prin patru mecanisme biologice majore:

Mecanismele prin care crește riscul de AVC

  • Creșterea tensiunii arteriale prin exces de sodiu: Sarea folosită ca conservant reține apa în vasele de sânge, mărind presiunea arterială și forțând inima. În timp, arterele își pierd elasticitatea și devin rigide.
  • Afectarea endoteliului vascular prin nitriți: Nitriții adăugați reacționează în stomac cu proteinele și fierul din carne, formând nitrozamine. Acești compuși deteriorează pereții vaselor de sânge și cresc riscul de hipertensiune cu 19%.
  • Blocarea arterelor din cauza grăsimilor saturate: Grăsimile saturate (care reprezintă circa 40% din grăsimea unui crenvurst obișnuit) inhibă receptorii hepatici responsabili cu eliminarea colesterolului LDL. Acesta se depune sub formă de plăci de aterom pe artere, blocând fluxul sangvin către creier.
  • Producerea de TMAO de către flora intestinală: Bacteriile din tractul digestiv metabolizează componentele cărnii roșii și procesate în oxid de trimetilamină (TMAO), o substanță care accelerează rigidizarea arterelor și favorizează formarea cheagurilor de sânge.

Recomandări pentru prevenție

  • Consum crescut de fibre (30–35 g/zi): Fructele, legumele, cerealele integrale și nucile ajută la reducerea colesterolului LDL, a glicemiei și a tensiunii.
  • Aport adecvat de potasiu (3–5 porții/zi): Bananele, cartofii copți, leguminoasele (linte, fasole, edamame) și fructele uscate contracarează efectele nocive ale sodiului.
  • Adoptarea dietei DASH: Reduce riscul de AVC cu aproximativ 12%, sprijinind controlul greutății și al profilului lipidic.
  • Activitate fizică constantă: Ghidul Asociației Americane a Inimii recomandă minimum 150 de minute de efort aerobic moderat pe săptămână, alături de două sesiuni de forță.
  • Monitorizarea tensiunii arteriale: Utilizarea unui tensiometru la domiciliu este esențială, hipertensiunea fiind adesea asimptomatică.
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