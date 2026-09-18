 Tratamente medicamentoase care au ca efect advers îngrăşarea
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Tratamente medicamentoase care au ca efect advers îngrăşarea

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Aproape orice medicament are efecte secundare. Printre acestea se numără şi unul nebănuit, anume luarea în greutate. Acumularea de kilograme poate fi chiar importantă în urma unor tratamente şi este bine de ştiut care sunt medicamentele care au acest efect advers.

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Foto: Shutterstock

Înainte de începerea unui tratament medicamentos, este bine să se citească prospectul. „Pentru pacienții care au alte probleme medicale - de exemplu osteoartrita sau hipertensiune arterială - excesul de greutate poate agrava aceste afecțiuni”, afirmă John Batsis, doctor în medicină citat de aarp.org.  

Antidepresivele

Creşterea semnificativă în greutate poate să apară în urma administrării unor antidepresive ca amitriptilina, doxepina și nortriptilina. Acestea pot creşte pofta de mâncare, ceea ce duce la acumularea de kilograme. În cazul în care apare acest efect nedorit, se recomandă să nu se oprească brusc tratamentul, ci trebuie consultat medicul în legătură cu opţiunile posibile. Există antidepresive de generaţie nouă, precum bupropiona, care nu numai că nu are acest efect advers, dar chiar poate duce la pierderea în greutate.

Corticosteroizii

Creşterea în greutate este un efect secundar cunoscut al corticosteroizilor, medicamente prescrise, printre altele, în astm, artrită, lupus, eczeme. Această clasă de medicamente poate favoriza stimularea apetitului şi retenţia de apă. Corticosteroizii sunt, de obicei, indicaţi pentru o perioadă scurtă, ceea ce limitează acest efect secundar.

Beta-blocantelele

Medicamentele din clasa beta-blocantelor sunt prescrise, în principal, pentru a trata hipertensiunea, aritmiile, angina pectorală şi insuficienţa cardiacă.

Beta-blocante precum atenololul și metoprololul pot duce la creşterea în greutate, informează Clinica Mayo. O posibilă explicaţie este că, prin încetinirea ritmului cardiac, aceste medicamente pot reduce toleranţa la efort, ceea ce promovează sedentarismul.

Dacă apare acest efect advers, se recomandă o altă grupă de medicamente, la indicaţia medicului.

Unele antidiabetice şi tratamentul cu insulină

Unele antidiabetice orale precum sulfonilureele (gliclazida) sunt asociate frecvent cu îngrăşarea, ca efect secundar. Aceste medicamente stimulează pancreasul să producă mai multă insulină, ceea ce favorizează stocarea grăsimilor şi creşterea în greutate.

Din cauza riscurilor legate de îngrăşare, ghidurile actuale de diabet recomandă clase de medicamente care sunt neutre din punctul de vedere al greutăţii sau chiar ajută la scăderea în greutate.  

Tratamentul cu insulină este vital în diabetul de tip 1 şi uneori este recomandat şi în terapia diabetului de tip 2. Este posibil ca terapia cu insulină să contribuie la luarea în greutate, întrucât creşte senzaţia de foame. Se poate ca îngrăşarea să apară şi atunci când se consumă aceeaşi cantitate de alimente ca înainte de tratament. La unii pacienţi, acumularea de kilograme poate să apară şi din cauza obiceiului de a ciuguli între mese după ce au început insulina, pentru a evita scăderea zahărului din sânge (hipoglicemie).

Pentru a preveni îngrăşarea ca efect advers al terapiei cu insulină, se recomandă creşterea nivelului de activitate fizică şi adoptarea unei diete adecvate diabetului.

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