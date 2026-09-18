Semnele de alarmă care pot indica un cheag de sânge la picior

Durerea, umflarea, înroșirea și încălzirea unui singur picior pot indica formarea unui cheag de sânge. Este important să recunoști simptomele din timp, deoarece cheagul se poate deplasa către plămâni și poate provoca o embolie pulmonară, o complicație care îți poate pune viața în pericol.

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Unde se formează cheagurile de sânge

Cheagurile de sânge apar frecvent în venele profunde și mari din gambă, coapsă sau pelvis. Aceste vase de sânge au rolul de a transporta sângele înapoi către inimă.

Formarea unui cheag într-o venă profundă poartă numele de tromboză venoasă profundă. Aceasta poate apărea atunci când o intervenție chirurgicală sau o leziune la nivelul șoldului ori al piciorului afectează peretele unui vas de sânge. Anumite modificări ale compoziției sângelui, încetinirea circulației și perioadele lungi de imobilitate pot favoriza, de asemenea, coagularea.

Un cheag format la picior este periculos deoarece o parte din el se poate desprinde și poate ajunge, prin fluxul sangvin, la plămâni. Dacă blochează circulația pulmonară, apare embolia pulmonară, o urgență medicală care necesită tratament imediat.

Chiar dacă rămâne pe loc, cheagul poate deteriora definitiv valvele venelor și poate provoca sindromul posttrombotic. Acesta se manifestă prin durere persistentă, umflarea piciorului și, în cazurile grave, apariția unor răni la nivelul pielii.

Cine are un risc mai mare

Probabilitatea de a dezvolta un cheag de sânge la picior poate fi mai mare dacă:

ai rude care au avut cheaguri de sânge;

ai o vârstă înaintată;

stai nemișcat perioade lungi din cauza unei boli, a unei accidentări, a stilului de viață sau a unei călătorii prelungite;

nu bei suficientă apă și te deshidratezi;

fumezi;

ai obezitate;

iei anticoncepționale hormonale sau urmezi un tratament hormonal pentru menopauză;

ai diabet, cancer, hipertensiune arterială, colesterol mărit sau o altă afecțiune asociată cu inflamația cronică;

ai trecut recent printr-o intervenție chirurgicală sau ai suferit un traumatism;

ești însărcinată.

Semnele vizibile ale unui cheag de sânge

De cele mai multe ori, manifestările apar numai la piciorul afectat. Dacă observi simptome la un singur membru, în timp ce celălalt arată normal, este important să ceri sfatul medicului.

Printre semnele care pot indica o tromboză venoasă profundă se numără:

Durerea pulsatilă: apare, de regulă, într-o gambă sau într-o coapsă și poate deveni mai intensă când mergi ori stai în picioare. Uneori seamănă cu o crampă musculară.

Umflarea bruscă: poate cuprinde o anumită zonă sau se poate extinde de-a lungul unei vene.

Înroșirea pielii: este provocată de inflamație și se poate răspândi în jurul zonei afectate.

Senzația de căldură: pielea din regiunea umflată sau dureroasă poate fi mai caldă decât cea din jur.

Întărirea unei vene: aceasta poate deveni proeminentă, fermă și asemănătoare unui cordon.

Aceste simptome nu confirmă singure existența unui cheag. Durerea și umflarea pot apărea și în cazul unei leziuni musculare, al unei inflamații sau al celulitei infecțioase. De aceea, diagnosticul trebuie stabilit de medic.

Cheagul poate exista fără simptome evidente

Venele profunde nu sunt vizibile, iar un cheag poate rămâne neobservat. Aproximativ 30-40% dintre cheagurile formate la nivelul picioarelor nu produc manifestările tipice. În unele cazuri, tromboza este descoperită abia după apariția unei embolii pulmonare.

Dacă medicul suspectează existența unui cheag, îți poate recomanda:

Ecografie Doppler: este investigația utilizată cel mai frecvent. Cu ajutorul ultrasunetelor, medicul urmărește circulația sângelui prin vene și poate identifica un cheag sau un blocaj.

Analiza D-dimerilor: măsoară în sânge nivelul unei substanțe eliberate atunci când un cheag se descompune. Testul este folosit mai ales pentru a ajuta la excluderea trombozei.

Venografie cu substanță de contrast: permite examinarea venelor profunde de la nivelul piciorului și șoldului cu ajutorul razelor X și al unei substanțe de contrast.

Cum poți reduce riscul de tromboză

Pentru a preveni formarea cheagurilor, este important să limitezi perioadele îndelungate de imobilitate și să ții sub control factorii de risc asupra cărora poți interveni.

Iată ce măsuri îți pot fi de folos:

mișcă-te cât mai des;

evită hainele și șosetele foarte strâmte;

poartă ciorapi compresivi numai dacă ți-au fost recomandați de medic;

ridică periodic picioarele deasupra nivelului inimii;

menține o greutate sănătoasă;

nu sta așezat sau în picioare nemișcat mai mult de o oră;

în timpul călătoriilor lungi, schimbă-ți frecvent poziția;

dacă trebuie să stai pe scaun, întinde și flexează degetele de la picioare și fă rotiri ale gleznelor;

redu cantitatea de sare din alimentație;

evită să stai cu picioarele încrucișate;

ține sub control afecțiuni precum diabetul și insuficiența cardiacă;

discută cu medicul despre riscul de tromboză dacă urmezi un tratament hormonal sau iei anticoncepționale.

Nu lua aspirină pentru prevenirea cheagurilor de sânge fără recomandarea medicului.

Când sunt necesare anticoagulantele

Dacă ai un risc ridicat de tromboză sau ai deja un cheag, medicul îți poate prescrie un tratament anticoagulant. Aceste medicamente, cunoscute și sub denumirea de „medicamente care subțiază sângele”, acționează asupra procesului de coagulare. Ele împiedică formarea unor cheaguri noi și previn creșterea celor deja existente.

Tratamentul anticoagulant reprezintă, de regulă, prima opțiune în cazul trombozei venoase profunde. Medicamentele pot fi administrate sub formă injectabilă, intravenoasă sau orală.

Deoarece anticoagulantele pot crește riscul de sângerare, trebuie să le iei numai în doza și pentru perioada stabilite de medic. Nu modifica și nu întrerupe tratamentul din proprie inițiativă.

Ce trebuie să faci după o operație

Dacă ai trecut recent printr-o intervenție chirurgicală, respectă indicațiile primite la externare. Pentru prevenirea formării cheagurilor, medicul îți poate recomanda:

să ții picioarele ridicate;

să faci rotiri ale gleznelor și exerciții ușoare pentru picioare de mai multe ori pe zi;

să iei medicamentele împotriva durerii, astfel încât să te poți mobiliza;

să urmezi un tratament anticoagulant;

să porți ciorapi compresivi;

să folosești un dispozitiv de compresie pneumatică, care exercită periodic o presiune ușoară asupra picioarelor și stimulează circulația.

Când trebuie să suni urgent la 112

Nu amâna solicitarea ajutorului medical dacă ai simptome care pot indica o embolie pulmonară. Sună la 112 dacă apar:

dificultăți bruște de respirație, fără o cauză evidentă;

durere în piept care se accentuează când inspiri;

amețeală, senzație de leșin sau pierderea cunoștinței;

tuse, cu sau fără sânge;

durere sau umflarea unui picior, asociate cu probleme de respirație;

durere de spate apărută brusc;

transpirații abundente;

colorarea albăstruie a buzelor sau a unghiilor.

Recunoașterea rapidă a simptomelor și începerea tratamentului pot preveni complicațiile grave. Dacă un picior se umflă brusc, devine dureros, roșu sau cald, mergi cât mai repede la medic, chiar dacă nu ai dificultăți de respirație.

Sursa: Very Well Health