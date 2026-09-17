 Raluka, apariție spectaculoasă în vacanță. Artista a renunțat la machiaj și a publicat o fotografie rară cu iubitul
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Raluka, apariție spectaculoasă în vacanță. Artista a renunțat la machiaj și a publicat o fotografie rară cu iubitul

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Raluka și-a surprins urmăritorii cu un nou album de vacanță. Artista a împărtășit pe Instagram mai multe imagini realizate în timpul călătoriilor sale prin Albania și Croația, iar fotografiile au atras rapid atenția fanilor.

Raluka a făcut furori cu imaginile din vacanță
Raluka a făcut furori cu imaginile din vacanță Foto: Instagram

Cântăreața, urmărită de peste 570.000 de persoane pe platforma socială, s-a fotografiat într-o ipostază relaxată, fără machiaj și în costum de baie. Printre cadrele cu peisaje și momente de vacanță s-a strecurat însă și o imagine mai rară, în care apare iubitul ei.

„Photo dump din Albania și Croația! Ape înghețate și peisaje spectaculoase!”, a scris Raluka în dreptul fotografiilor.

Artista a profitat de zilele de vacanță pentru a se bucura de peisajele din cele două destinații, dar și pentru a le arăta fanilor câteva dintre momentele petrecute departe de agitația cotidiană.

Raluka și-a etalat silueta în costum de baie

Într-una dintre fotografii, Raluka apare în costum de baie, iar imaginea a atras numeroase reacții. Fanii au remarcat aspectul fizic al cântăreței și au lăsat în secțiunea de comentarii mesaje precum „Divină”, „Magnifică” și „Superbă”.

Fotografiile au strâns rapid reacții, însă nu doar apariția Ralukăi a fost remarcată de internauți.

Printre imaginile publicate de artistă se află și o fotografie în care apare partenerul său. Raluka a fost întotdeauna discretă în ceea ce privește viața sentimentală și nu obișnuiește să își expună relația pe rețelele de socializare.

Cântăreața formează de mai mulți ani un cuplu cu Guy Kouris, un om de afaceri israelian cu 22 de ani mai mare decât ea.

Cum a început povestea de dragoste dintre Raluka și Guy Kouris

Cei doi s-au cunoscut în Mexic, acolo unde Guy Kouris deține un complex turistic. Raluka a povestit la un moment dat că întâlnirea lor a venit într-un context neașteptat, după ce prietenii ei au adormit și nu i-au mai răspuns la telefon.

Artista a dezvăluit că cei doi au stat ore întregi de vorbă în acea seară și că, ulterior, a aflat mai multe despre bărbatul care avea să îi devină partener.

E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură.

Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, a povestit Raluka, într-un podcast, în urmă cu ceva timp.

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