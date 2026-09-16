Vacanța de iarnă 2026. Câte zile libere au elevii de sărbători și când se întorc la școală

Elevii au început noul an școlar pe 7 septembrie 2026, însă nu vor avea de așteptat foarte mult până la prima vacanță. La mai puțin de două luni de la revenirea în bănci, copiii vor avea parte de prima pauză din acest an școlar.

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Calendarul pentru 2026-2027 cuprinde mai multe perioade de vacanță, iar una dintre ele va fi stabilită diferit, în funcție de județ.

Când au elevii prima vacanță din acest an școlar

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este cea de toamnă. Aceasta începe sâmbătă, 24 octombrie, după încheierea primului modul de cursuri, și se termină duminică, 1 noiembrie 2026.

Elevii se întorc la școală luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul. Prin includerea celor două weekenduri, vacanța de toamnă ajunge la nouă zile consecutive fără cursuri.

Înainte de această pauză, elevii vor mai avea o zi fără activități didactice. Luni, 5 octombrie, este marcată Ziua internațională a educației, iar în această zi nu se organizează cursuri.

Primul modul al anului școlar se desfășoară între 7 septembrie și 23 octombrie 2026. După vacanța de toamnă, al doilea modul începe pe 2 noiembrie și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă, cea mai lungă din an

După încheierea celui de-al doilea modul, elevii intră în vacanța de iarnă. Aceasta începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027.

Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie, când începe al treilea modul al anului școlar. Perioada include sărbătorile de iarnă și oferă elevilor o pauză mai lungă înainte de revenirea la cursuri.

În continuarea anului școlar urmează vacanța mobilă, apoi vacanța de primăvară. Aceasta din urmă este programată între sâmbătă, 24 aprilie, și marți, 4 mai 2027. Elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai, pentru ultimul modul al anului.

Când este programată vacanța mobilă, în funcție de județ

Vacanța mobilă, cunoscută și drept „vacanța de schi”, va avea durata de o săptămână, însă nu toți elevii vor avea liber în aceeași perioadă.

Aceasta poate fi stabilită într-unul dintre următoarele intervale: 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027. Datele sunt stabilite de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultării elevilor, părinților și profesorilor.

Astfel, perioada exactă a acestei vacanțe diferă de la un județ la altul. Unitățile de învățământ trebuiau să comunice familiilor structura detaliată a anului școlar, inclusiv perioadele flexibile, până la 1 aprilie 2026.

Când începe vacanța de vară

Pentru cei mai mulți elevi, cursurile anului școlar 2026-2027 se încheie vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe a doua zi, pe 19 iunie, și se încheie duminică, 5 septembrie.

Există însă mai multe excepții. Elevii claselor a XII-a la zi și cei din clasa a XIII-a la seral și cu frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie 2027.

În cazul elevilor de clasa a VIII-a, ultima zi de cursuri este 11 iunie, înaintea Evaluării Naționale. Pentru clasele din filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a anilor terminali, precum și pentru învățământul profesional, cursurile continuă până pe 25 iunie 2027.

Anul școlar începe oficial la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027. Elevii au însă prima zi de cursuri pe 7 septembrie. În total, anul școlar cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în cinci module.

În perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027 sunt programate și „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Fiecare unitate de învățământ stabilește perioadele în care desfășoară aceste programe, acestea fiind organizate pe durata a câte cinci zile lucrătoare consecutive. Zilele respective fac parte din săptămânile de studiu și nu sunt considerate vacanță.