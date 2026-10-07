Femeie din Constanța, reținută pentru că făcea operații estetice ilegal. Mărea și organele genitale ale bărbaților

O femeie de 48 de ani din Constanța a fost săltată de polițiști după ce s-a descoperit că făcea intervenții estetice și mărire de organe genitale la bărbați, fără a fi medic. Totul se întâmpla într-un salon de tatuaje.

Femeie reținută pentru că făcea intervenții estetice în mod ilegal. Foto: magnific.com

Polițiști au constatat că aceasta punea mâna pe bisturiu fără a deține vreo diplomă care să ateste că are acest drept. Mai mult decât atât, ea își promova serviciile pe rețelele de socializare.

Fals estetician din Constanța, reținut

O femeie de 48 de ani din Constanța este acuzată că făcea operații estetice în mod ilegal într-un salon de tatuaje din oraș. Aceasta efectua injectări cu acid hialuronic, dar punea mâna și pe bisturiu pentru majorarea organelor genitale la bărbați.

Serviciile ei erau promovate pe rețelele de socializare, așa că anchetatorilor le-a fost ușor să o găsească. Totul se întâmpla într-un salon de tatuaje. Deși nu avea autorizație pentru astfel de practici, ea încasa mii de lei doar pentru o singură ședință. Femeia și-a desfășurat activitatea de mai bine de doi ani.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în perioada august 2024-iunie 2026, femeia în cauză, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cu profil salon de tatuaj estetic şi body piercing din municipiul Constanţa, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic, folosind instrumente şi materiale de uz medical (bisturiu, seringi) şi anestezic injectabil local.

De asemenea, persoana în cauză ar fi efectuat intervenţii de chirurgie estetică minoră – volumizare, corecţie, implantare subcutanată şi injectare substanţe”, au declarat oficialii IPJ Constanţa.

Mii de lei pentru o singură ședință

Printre clienți se numărau atât femei, cât și bărbați. Prețurile începeau de la 500 și ajungeau până la 6.000 de lei, în funcție de procedură, conform spynews.ro. Anchetatorii au descoperit că nu deține calitate de medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.

În cursul zilei de luni, 5 octombrie, ea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, femeia a fost plasată sub control judiciar.