Femeia de 100 de ani care mănâncă același fruct în fiecare dimineață dezvăluie 5 secrete simple pentru o viață lungă

La aproape 101 ani, Natalie Groeger spune că nu are o explicație clară pentru longevitatea sa. Deși nu urmează o dietă strictă, există câteva obiceiuri pe care le-a păstrat de-a lungul vieții și care ar putea contribui la starea sa bună de sănătate.

Foto: Today.com

Sfaturi pentru o viață lungă și sănătoasă

Născută în 1925, în Brooklyn, aceasta consideră că secretul unei vieți lungi este să rămâi deschis la experiențe și să te bucuri de fiecare zi.

„Nu am nicio idee care este secretul. Trebuie doar să fii deschis la minte și să accepți viața așa cum este”, afirmă centenara, potrivit publicației Today.

Cu toate acestea, femeia are câteva sfaturi pentru o viață sănătoasă, fericită și lungă.

Pentru început, afinele nu lipsesc aproape niciodată din micul dejun al lui Natalie. „Mănânc multe afine. Le ador”, spune ea.

Aceste fructe sunt considerate printre cele mai sănătoase datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Studiile le asociază cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și diabet de tip 2, dar și cu o funcție cognitivă mai bună. În plus, Natalie consumă frecvent mere și avocado, două alimente cunoscute pentru beneficiile lor asupra inimii și sănătății generale.

Chiar dacă alimentația sănătoasă este importantă, centenara crede că există loc și pentru răsfăț. Printre alimentele sale preferate se numără ciocolata neagră, apreciată pentru conținutul de flavonoide și efectele antiinflamatoare.

Un alt aliment pe care îl consumă frecvent este baconul. „Probabil că nu ar trebui să mănânc bacon, dar îl mănânc”, spune ea cu sinceritate. Micul său dejun include adesea două ouă prăjite, bacon și o chiflă englezească.

De-a lungul vieții, Natalie a fost pasionată de dansul de societate. În fiecare duminică, după micul dejun, ea și soțul său dansau prin casă pe muzica preferată. Chiar și acum participă la sesiuni de dans pe scaun în cadrul centrului rezidențial unde locuiește.

Specialiștii consideră dansul una dintre cele mai complete forme de mișcare, deoarece îmbunătățește sănătatea cardiovasculară, echilibrul, coordonarea și funcțiile cognitive.

Un hobby poate reduce stresul

Mama lui Natalie a învățat-o să tricoteze încă din copilărie, iar acest hobby a însoțit-o aproape toată viața.

A realizat pături, pulovere și căciuli pentru familie, renunțând la tricotat doar în ultimii ani din cauza problemelor la mâini. În prezent, îi place să joace Solitaire pe tabletă și Canasta împreună cu prietenii. Specialiștii spun că astfel de activități stimulează creierul și pot ajuta la menținerea funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă.

Poate cel mai important sfat oferit de centenară este să privești viața cu optimism. „Sunt cu siguranță optimistă. Cred că totul va fi bine, chiar dacă am trecut și prin momente dificile”, spune ea.

Mai multe cercetări au asociat optimismul cu o speranță de viață mai mare și cu un risc mai redus de boli cardiovasculare. Persoanele optimiste tind să adopte comportamente mai sănătoase și să gestioneze mai bine perioadele dificile.

În cazul lui Natalie Groeger, combinația dintre o alimentație variată, activitatea fizică regulată, hobby-urile care îi mențin mintea activă și o atitudine pozitivă pare să fi contribuit la atingerea impresionantei vârste de aproape 101 ani.

Care sunt obiceiurile simple care accelerează funcțiile cognitive și reduc stresul

Sănătatea creierului depinde direct de alegerile făcute în mod constant. Oamenii de știință arată că aplicarea unor schimbări minore în rutina zilnică produce efecte vizibile asupra memoriei, capacității de concentrare și stării generale de bine, fără a necesita reorganizarea totală a programului, scrie Women's Health.

Exercițiile fizice de intensitate moderată efectuate zilnic reprezintă cel mai rapid catalizator pentru funcția cognitivă. O plimbare alertă de zece sau cincisprezece minute crește imediat debitul sangvin cerebral, livrând oxigen și substanțe nutritive esențiale în regiunile responsabile de învățare.

Activitatea fizică stimulează eliberarea factorilor neurotrofici, proteine care susțin formarea de noi conexiuni neuronale și protejează structurile existente. Mișcarea regulată reduce inflamația sistemică și nivelul hormonilor de stres, oferind o claritate mentală imediată.

Interacțiunea umană zilnică activează rețele neuronale complexe implicate în procesarea emoțională și empatie. O conversație scurtă cu un prieten sau un coleg stimulează activitatea electrică din cortexul prefrontal, prevenind declinul cognitiv asociat cu izolarea.

Păstrarea contactului cu cei din jur reduce riscul de stări anxioase și îmbunătățește flexibilitatea gândirii. Dialogul activ obligă creierul să proceseze informații în timp real, menținând agilitatea mentală la cote înalte.