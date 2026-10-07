Cel mai negru scenariu. Cu cât vor plăti românii mai mult la facturile de energie electrică

Românii sunt tot mai speriați de facturile la energie electrică care urmează să vină în perioada următoare. Experții spun care ar fi cel mai bun, dar și cel mai negru scenariu când vine vorba de sume. Cu cât s-ar majora.

Cu cât vor plăti mai mult românii la facturile pentru energia electrică. Foto: Shutterstock

Asociația Energia Inteligentă (AEI) a expus trei scenarii privind sumele care ar putea apărea în plus pe facturile românilor la energie electrică începând cu luna octombrie. Acest lucru a fost realizat ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și a previziunii prețului gazelor și a cursului valutar.

Cu cât ar putea plăti românii în plus pentru facturile la electricitate

AEI estimează o creștere de aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025. Astfel, o ofertă actualizată din această toamnă ar putea aduce costuri cu 22% mai mari.

„Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani/kWh”, a precizat asociația.

Când vine vorba de scenariile propuse, ar fi vorba despre cel favorabil, în care ar trebui să scoatem în plus din buzunare 50 de lei, central, care presupune o plată suplimentară de 74 de lei pe lună și scenariul numit „tensionat” în care facturile vor fi cu 100 de lei mai mult.

Oprirea reactoarelor de la Cernavodă, un factor important

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a menționat faptul că estimările făcute în luna august pentru această toamnă au fost date peste cap de o serie de crize. Un factor important a fost și oprirea reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă.

„Am revizuit estimările pe care le-am avut în luna august. Practic atunci aveam o serie de crize care se prefigurau, dar ulterior lucrurile au explodat și au apărut mult mai multe elemente noi, inclusiv prelungirea mult peste orice previziune a nefuncționării reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă.

În același timp, consumurile foarte mari de energie electrică din import care s-au derulat în această perioadă și care probabil se vor relua și în continuare.

Prețurile extrem de mari pe care le vedem în momentul de față pe piața energiei electrice, toate astea ne-au făcut să revizuim prognozele din luna august și într-adevăr să venim cu o serie de prognoze care sunt în creștere: 16% cel mai optimist scenariu, 22% scenariu, să spunem central și 27% un scenariu maximal”, a spus expertul în energie pentru antena3.ro.

Tot el a menționat că această schimbare o vom vedea încă din luna octombrie, iar lucrurile nu se vor schimba cel puțin șase luni de acum încolo.

Motivul pentru care se scumpește curentul

AEI a expus și din ce se compune majorarea estimată a prețului la energie electrică. Pe listă avem așa: