O captură neașteptată a atras atenția biologilor în timpul unei acțiuni obișnuite de monitorizare a apelor din statul New York. Un pește cu o nuanță intensă de galben-portocaliu a fost prins în Lacul Ontario, iar aspectul său neobișnuit i-a determinat pe specialiști să îl examineze cu atenție. Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât exemplarul aparține unei specii întâlnite în mod natural în această regiune.

Un pește galben „unul la un milion” a fost prins în New York Foto: Pexels

Peștele a fost capturat în portul Oswego de o echipă a Serviciului pentru Pește și Faună Sălbatică din Statele Unite (USFWS). Cercetătorii verificau prezența speciilor acvatice invazive, fără să se aștepte la o asemenea descoperire.

Exemplarul aparține speciei mihalț (Lota lota), întâlnită în apele reci din America de Nord, Europa și Asia. Adulții ajung, de regulă, la o greutate cuprinsă între 1,3 și 2,3 kilograme, relatează Daily Galaxy.

Deși pielea acestui pește pare netedă și lipsită de solzi, aceștia sunt prezenți, însă au dimensiuni atât de mici încât sunt greu de observat. Alimentația diferă în funcție de vârstă și mărime: exemplarele tinere consumă zooplancton, în timp ce peștii mai mari se hrănesc cu alte specii acvatice.

De ce are peștele o culoare galbenă?

În mod normal, mihalțul are pielea în nuanțe de gri, brun sau verde-măsliniu. Peștele găsit în Lacul Ontario se diferențiază însă prin pigmentul său galben-portocaliu, o caracteristică extrem de rară. Specialiștii iau în calcul o explicație genetică: xantocromismul. Această particularitate influențează pigmentarea și poate determina apariția unor culori galbene sau portocalii.

Albinismul și melanismul sunt variații de pigmentare mai cunoscute, însă xantocromismul apare mult mai rar în mediul natural. Tocmai de aceea, cercetătorii au considerat captura „deosebit de neobișnuită”.

Peștele a fost descoperit de echipa Lower Great Lakes Fish and Wildlife Conservation Office, responsabilă de monitorizarea speciilor acvatice invazive. Deși nu îl căutau în mod intenționat, biologii au acum ocazia să analizeze mai îndeaproape această variație rară de culoare la o specie care face parte din fauna naturală a regiunii.