Păstrează-ți colonul sănătos: alimentele recomandate de specialiști și obiceiurile care ajută digestia

Sănătatea colonului joacă un rol esențial în buna funcționare a organismului, influențând nu doar digestia, ci și sistemul imunitar și starea generală de bine.

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De ce este important colonul

Medicul gastroenterolog Claudia Manea-Mahu a declarat pentru Digi24 că echilibrul microbiomului intestinal joacă un rol important în funcționarea sistemului imunitar, în starea generală de sănătate și chiar în dispoziția psihică. Colonul reprezintă ultima porțiune a intestinului și are rolul de a elimina reziduurile de care organismul nu mai are nevoie.

Atunci când flora intestinală este dezechilibrată, proces cunoscut sub denumirea de disbioză, funcționarea normală a colonului poate fi afectată.

Pentru menținerea sănătății intestinale, specialiștii recomandă în primul rând un aport adecvat de fibre. Un adult sănătos ar trebui să consume aproximativ 30 de grame de fibre pe zi, însă introducerea lor în alimentație trebuie făcută treptat.

Fibrele contribuie la formarea și creșterea volumului scaunului, favorizează un tranzit intestinal normal și hrănesc bacteriile benefice din colon, care produc compuși importanți pentru sănătatea mucoasei intestinale.

Alimentația, un aspect esențial pentru menținerea sănătății

Legumele, fructele, leguminoasele și cerealele integrale reprezintă principalele surse de fibre. Spanacul, broccoli și mazărea sunt printre legumele recomandate, în timp ce fasolea, lintea, năutul, ovăzul și quinoa pot completa necesarul zilnic.

De asemenea, fructele precum prunele sau fructele de pădure contribuie atât la susținerea tranzitului intestinal, cât și la aportul de antioxidanți. Avocado și semințele bogate în fibre și acizi grași Omega-3 sunt, la rândul lor, alegeri benefice.

Diversitatea alimentară este la fel de importantă. Anumite alimente conțin prebiotice, substanțe care reprezintă hrană pentru bacteriile benefice din microbiomul intestinal.

Usturoiul, ceapa, prazul, sparanghelul, bananele mai puțin coapte și ovăzul sunt câteva dintre cele mai cunoscute surse de prebiotice.

În același timp, alimentele fermentate, precum iaurtul, chefirul sau murăturile în saramură, pot contribui la menținerea echilibrului florei intestinale datorită conținutului de probiotice.

Alte obiceiuri demne de luat în considerare

Pe lângă alimentație, și anumite obiceiuri zilnice au un rol important în menținerea unui tranzit intestinal sănătos. Medicii recomandă respectarea unui program regulat pentru mersul la toaletă și evitarea amânării repetate a nevoii de eliminare.

De asemenea, dimineața, după trezire, un pahar cu apă călduță sau o cană de ceai poate stimula reflexul gastrocolic, mecanismul natural care favorizează activitatea intestinală.

Specialiștii atrag atenția și asupra modului în care luăm mesele. Este recomandat să mâncăm fără grabă, să mestecăm bine alimentele și să acordăm atenție senzației de sațietate.

Acest principiu, cunoscut drept „mindful eating”, poate contribui atât la o digestie mai bună, cât și la prevenirea supraalimentării.

Nu în ultimul rând, hidratarea adecvată rămâne esențială pentru sănătatea colonului. În general, este recomandat un aport de aproximativ 30 ml de lichide pentru fiecare kilogram corporal pe zi.

Fără suficiente lichide, fibrele nu își pot exercita eficient efectele benefice, iar tranzitul intestinal poate deveni mai lent și mai dificil.

Astfel, o alimentație variată, bogată în fibre, completată de alimente fermentate, hidratare corespunzătoare și un stil de viață activ reprezintă cele mai importante măsuri pentru menținerea sănătății colonului și a echilibrului microbiomului intestinal.