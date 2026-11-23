Doctorii se confruntă tot mai des cu pacienți care suferă de obezitate sau anorexie. Din moment ce există un prototip al siluetei perfecte, nu ar trebui ca acest lucru să ne mire. Totuși, observăm, în societatea din jurul nostru, tot mai multe persoane, în special femei, care se confruntă cu incapacitatea de a ajunge la o greutate normală, care să le mulțumească. Aceste tulburări de alimentație sunt cel mai vizibile în adolescență, când corpul este, oricum, supus unor schimbări hormonale care îl dereglează.

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Din punct de vedere al psihologului, toate aceste tulburări își au originea în relațiile cu persoanele apropiate. Deși poate părea clișeic, relația cu mama este, de cele mai multe ori, punctul de pornire al discuției, iar soluția se găsește chiar în modularea și adaptarea relației la noua realitate, în care fiica nu mai este copil, ci trece prin diverse stadii de dezvoltare, foarte rapid.

De ce greutatea se modifcă brusc și nu ne dăm seama care este cauza?

Slăbitul excesiv, care poate ajunge până la stadiul de anorexie, are mai multe explicații.

De cele mai multe ori, anorexia sau slăbirea bruscă este asociată cu dorința subconștientă ca persoana respectivă să nu mai fie văzută. Fie că este vorba despre o adolescentă, fie că este vorba despre o persoană adultă, sarcinile pe care le primește sau pe care și le atribuie din nevoia de a fi cât mai ocupată, devin atât de apăsătoare încât mâncarea nu mai are loc.

Supraresponsabilizarea este o cauză a multor tulburări psihice, iar, în cazul alimentației, se poate manifesta și prin obezitate, în funcție de percepția respectivului individ. În cazul obezității, dacă vorbim despre supraresponsabilizare, grăsimea reprezintă tot ceea ce oamenii respectivi au luat asupra lor, respectiv toate sarcinile la care au răspuns pozitiv. Dimensiunile mari sunt modul lor de a putea să ducă toate cerințele la care sunt nevoiți să răspundă.

În trecut, se folosea excesiv vorba ”grasă și frumoasă”, iar, din punct de vedere al psihologului, acest lucru poate fi echivalat cu a avea capacitatea să ai multe responsabilități.

Dacă anorexia este definită, în principal, ca intenția de a deveni invizibil, obezitatea este, de multe ori, o dorință clară de a fi remarcată și, în același timp, validată ca persoană. În acest stadiu, în care psihicul reacționează atât de brusc și profund, se remarcă existența unei dorințe acerbe de a fi observat și luat în seamă. În majoritatea cazurilor, soluția este o relaționare sănătoasă cu persoanele importante pentru client.

Care e legătura dintre relația cu persoana de atașament și tulburările alimentare?

De multe ori, mâncarea, sub forma unei gustări, de cele mai multe ori, este percepută ca înlocuitor pentru orice nevoie.de asemenea, mâncarea este percepută și ca cea mai la îndemână modalitate prin care îți poți arăta grija față de persoanele pe care le iubești.

De asemenea, a mânca excesiv dovedește o relație deficitară cu persoana de la care clientul își dorește dovezi de apreciere și recunoaștere. Mâncarea devine, în acele situații, un substitut al iubirii, o dovadă că pacientul este văzut și apreciat.

Relațiile de atașament pare că dictează interacțiunile sociale, dar și relașiile din cadrul unei familii. Mâncarea este investită cu o valoare mai mare decât aceea a supraviețuirii, devenind garantul unei bune relaționări în cadrul societății.

O altă valoare a momentului mesei este că reprezintă locul de reunire a familiei, locul unde se iau deciziile, se discută problemele și se ajunge la o concluzie, în privința diverselor neînțelegeri sau probleme.

Prin urmare, tulburările alimentare ca anorexia și bulimia sunt oglinzi ale capacității de relaționare cu persoanele de atașament.

Articol scris de Simina Maria Sima, psiholog