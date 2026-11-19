Apa carbogazoasă minerală, sucurile de citrice diluate și ceaiurile din plante pot fi, de asemenea, alegeri sănătoase, în funcție de starea rinichilor tăi.

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1. Apa plată, cea mai bună alegere

Apa alcalină nu oferă beneficii suplimentare față de apa obișnuită.

Rinichii filtrează substanțele reziduale din sânge, mențin echilibrul mineralelor și reglează cantitatea de lichide din organism. Apa îi ajută să îndeplinească aceste funcții, susținând circulația sângelui la nivel renal și facilitând eliminarea substanțelor reziduale prin urină.

Hidratarea corespunzătoare contribuie și la diluarea urinei, reducând concentrația mineralelor care pot forma pietre la rinichi.

Apa oferă mai multe avantaje față de alte băuturi pe care le-ai putea consuma seara:

Nu conține zahăr, calorii sau aditivi potențial dăunători.

Te hidratează fără să conțină cofeină, care ți-ar putea perturba somnul.

Contribuie la menținerea echilibrului normal al lichidelor din organism și la producerea urinei.

Totuși, nu există dovezi că apa băută după cină ar avea beneficii mai mari pentru rinichi decât cea consumată în prima parte a zilei. Ceea ce contează cel mai mult este să te hidratezi constant pe parcursul întregii zile.

Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să bei cantități mari de apă pentru a-ți „curăța” rinichii. Pe lângă faptul că vei fi nevoit să mergi mai des la toaletă în timpul nopții, consumul excesiv de apă poate fi dăunător dacă ai boală cronică de rinichi (BCR) în stadiu avansat, deoarece rinichii nu mai pot elimina eficient surplusul de lichide.

În astfel de situații, discută cu medicul înainte de a crește cantitatea de apă pe care o consumi.

2. Apa carbogazoasă

Apa carbogazoasă neîndulcită te hidratează la fel de eficient ca apa plată, fiind o alternativă excelentă la băuturile răcoritoare care conțin zahăr.

American Kidney Fund (AKF), o organizație americană dedicată sănătății rinichilor, recomandă apa carbogazoasă simplă persoanelor cu boli renale care preferă băuturile acidulate.

Pentru a-i îmbunătăți gustul, fără să-i compromiți beneficiile pentru sănătate, poți adăuga frunze proaspete de mentă, o felie de lămâie sau puțin suc de merișoare.

Deși apa carbogazoasă simplă nu conține zahăr adăugat sau aditivi potențial dăunători, nu trebuie să presupui că toate băuturile acidulate sunt la fel.

Unele tipuri de apă carbogazoasă și apă minerală conțin sodiu, în timp ce apele aromatizate pot avea zahăr adăugat sau aditivi pe bază de fosfor, pe care persoanele cu boală cronică de rinichi ar putea fi nevoite să îi limiteze.

Verifică întotdeauna eticheta produsului pentru a te asigura că apa carbogazoasă pe care o consumi nu conține ingrediente adăugate.

3. Sucul de merișoare

Sucul de merișoare conține polifenoli, compuși vegetali cu proprietăți antioxidante care pot contribui la protejarea rinichilor împotriva deteriorării celulare.

Consumat cu moderație, sucul de merișoare neîndulcit este considerat de National Kidney Foundation (NKF), o organizație americană dedicată sănătății renale, o băutură acceptabilă pentru persoanele cu boli de rinichi.

Pentru a reduce eventualele riscuri, consumă porții mai mici sau diluează sucul cu apă.

Chiar dacă nu este îndulcit, sucul de merișoare conține zaharuri naturale și potasiu, al căror aport poate necesita monitorizare dacă ai boală cronică de rinichi în stadiu avansat, mai ales dacă suferi și de diabet.

Acest lucru nu înseamnă că sucul de merișoare este o opțiune mai puțin sănătoasă. Important este să adaptezi cantitatea consumată în funcție de restricțiile alimentare recomandate de medic.

4. Ceaiurile din plante

Ceaiurile din plante, neîndulcite și fără cofeină, contribuie la hidratare fără să aducă un aport suplimentar de zahăr.

O ceașcă de ceai cald după cină poate avea și un efect reconfortant și este puțin probabil să îți afecteze somnul, spre deosebire de cafea și ceaiurile care conțin cofeină.

Ceaiurile de mentă și mușețel se numără printre cele considerate de National Kidney Foundation potrivite pentru sănătatea rinichilor.

Ceaiul verde poate avea, de asemenea, beneficii datorită conținutului ridicat de polifenoli. Totuși, acesta conține o cantitate relativ mare de cofeină și te poate împiedica să adormi.

Asta nu înseamnă însă că toate ceaiurile din plante sunt sigure.

American Kidney Fund avertizează că ceaiurile care conțin rădăcină de lemn-dulce, coada-calului sau urzică pot prezenta riscuri în orice stadiu al bolii cronice de rinichi.

Pentru siguranța ta, discută cu medicul despre orice supliment pe bază de plante pe care îl consumi, inclusiv sub formă de ceai, și evită produsele promovate pentru „curățarea” sau „detoxifierea” rinichilor.

5. Sucurile de citrice diluate

Sucurile de lămâie, lime și portocale conțin citrat, o substanță care poate contribui la prevenirea anumitor tipuri de calculi renali, în special a celor formați din oxalat de calciu.

Citratul acționează prin legarea de calciul din urină, reducând probabilitatea ca acesta să se combine cu oxalatul și să formeze cristale.

Studiile arată în mod constant că sucurile de lămâie, lime și portocale cresc nivelul citratului din urină. Totuși, nu este clar cât de eficiente sunt aceste băuturi în reducerea efectivă a riscului de formare a pietrelor la rinichi.

Chiar și așa, o cantitate mică de suc de citrice diluat cu apă poate fi o alegere bună pentru a da gust apei și a te hidrata, limitând în același timp aportul de zaharuri naturale și, în cazul sucului de portocale, de potasiu.

Diluarea reduce, de asemenea, gustul acru și aciditatea băuturii, care ar putea provoca disconfort gastric.

Sursa: Very Well Health