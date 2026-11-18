Anamaria Prodan a obținut recent o victorie definitivă în instanță, în dosarul în care îl acuză pe Laurențiu Reghecampf de abandon de familie. Mai nou, instanța ar fi pus poprire pe veniturile antrenorului, iar actele ar fi fost trimise deja la FCSB, astfel că Laurențiu Reghecampf junior ar urma să înceapă să primească banii cuveniți. Iată ce declarații a făcut impresara în exclusivitate pentru Click!

În luna aprilie a anului trecut, Anamaria Prodan a depus o plângere penală împotriva fostului soț, Laurențiu Reghecampf, pe care l-a acuzat de abandon de familie, pentru că nu ar fi achitat pensia de întreținere datorată fiului lor.

Conform acesteia, Laurențiu Reghecampf nu ar mai fi contribuit financiar la creșterea fiului său din 2021, suma restantă acumulată ajungând la peste 70.000 de euro.

Reghecampf, somat să-i dea banii fiului său Bebeto Foto: Facebook

Recent, judecătorii au pronunțat o decizie definitivă prin care au dispus ca Parchetul să soluționeze plângerea penală în cel mult 12 luni de la comunicarea hotărârii.

Mai nou, instanța ar fi pus și poprire pe veniturile fostului ei soț, iar actele ar fi fost trimise deja la FCSB, astfel că Laurențiu Reghecampf junior ar urma să înceapă să primească banii cuveniți.

Foto: Click!

Prezentă, marți seara, la lansarea colecției de iarnă a unui brand de haine de lux, impresara a făcut o serie de declarații acide la adresa fostului ei soț.

„Băiatul meu a făcut 18 ani și este decizia lui dacă merge mai departe cu procesele. Mă bucur că acești bani vor intra în sfârșit în contul lui. Nu e că e vorba de 70.000 de euro, sunt mult mai mulți bani pe care tatăl lui îi datorează.

Sunt bănuții lui pe care sunt foarte fericită c-o să-i primească. Copilul meu investește în Crypto, este un fin cunoscător și știu clar că o să-i drămuiască și că o să aibă mare grijă de ei”, a declarat Anamaria Prodan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!

Foto: Facebook

Bebeto a făcut 18 ani și s-a mutat de acasă

Laurențiu Reghecampf junior a împlinit 18 ani și, mai nou, s-a mutat și de acasă într-un apartament unde locuiește singur.

„Bebeto a crescut, e bărbățel acum gata! Vine mai rar pe acasă, are apartamentul lui, s-a mutat la căsuța lui. Stă singur și îți dai seama e foarte mândru. El își dorește foarte tare să ajungă fotbalist și muncește enorm pentru asta.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă pe care s-o trăiesc și sunt fericită că sunt departe acum de toată mizeria și de toate problemele. Să știi că m-am rugat tare mult să-mi găsesc liniștea și să trăiesc viața așa frumos cum trebuie s-o trăiască orice om normal”, a mai declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!