 Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan
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Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan

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Anamaria Prodan a obținut o hotărâre definitivă în dosarul penal care îl vizează pe fostul său soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara a cerut urgentarea cercetărilor după ce a reclamat că antrenorul nu ar fi achitat pensia de întreținere pentru fiul lor. Judecătorii i-au admis contestația și au stabilit un termen în care Parchetul trebuie să dea o soluție în dosar.

Anamaria Prodan
Anamaria Prodan Foto: arhivă

Anamaria Prodan a cerut urgentarea anchetei penale

Conflictul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a ajuns din nou în instanță, de această dată în legătură cu plângerea penală depusă de impresară în aprilie 2025. Aceasta l-a acuzat pe fostul soț de abandon de familie, susținând că nu ar fi plătit pensia de întreținere stabilită pentru fiul lor.

După ce a solicitat autorităților să rezolve situația, Anamaria Prodan a considerat că ancheta durează prea mult. Întrucât nu a obținut la Parchet rezultatul dorit, a apelat la instanță și a formulat o contestație privind durata procesului penal.

Demersul său a fost admis de judecători, care au decis că Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea trebuie să pronunțe o soluție în dosarul respectiv. Hotărârea este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Ce au decis judecătorii în dosarul care îl vizează pe Laurențiu Reghecampf

Instanța a stabilit că procurorii trebuie să dea o soluție în termen de cel mult un an de la comunicarea hotărârii. Decizia nu reprezintă însă o condamnare a lui Laurențiu Reghecampf și nici nu stabilește, prin ea însăși, dacă acuzația de abandon de familie se confirmă. Ea privește durata cercetărilor și obligația Parchetului de a soluționa dosarul în intervalul indicat.

În hotărârea judecătorească se arată: „Admite contestația privind durata procesului penal formulată de contestatoarea Reghecampf Anamaria Ionela. Stabilește ca Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea să pronunțe o soluție în dosarul nr. 3.../2025, potrivit art. 327 C.proc.pen., în termen de cel mult 1 an de la comunicarea prezentei hotărâri, termen în care nu poate fi formulată o nouă contestație. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac”.

Prin urmare, ancheta trebuie să ajungă la o soluție în termenul impus de instanță. Hotărârea nu tranșează vinovăția fostului soț al impresarei, ci stabilește un termen pentru finalizarea etapei de urmărire penală.

De ce l-a reclamat impresara pe fostul soț

În momentul în care a depus plângerea penală, Anamaria Prodan susținea că Laurențiu Reghecampf nu ar mai fi achitat pensia de întreținere începând din a doua jumătate a anului 2022. Impresara a afirmat că a încercat mai întâi să rezolve problema pe cale amiabilă, însă, potrivit declarațiilor sale, demersurile nu au avut rezultatul dorit.

În aceste condiții, ea a decis să se adreseze autorităților și să ceară verificarea situației.

Potrivit legislației penale, abandonul de familie poate fi reținut, în anumite condiții, atunci când o persoană obligată să plătească pensie de întreținere nu își îndeplinește cu rea-credință obligația timp de trei luni. Fapta este prevăzută de Codul penal și poate fi sancționată cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă. Aplicarea legii depinde însă de circumstanțele concrete și de rezultatul cercetărilor.

În cazul de față, următorul pas revine Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, care trebuie să dea o soluție în termenul stabilit de judecători. Până la finalizarea anchetei, acuzațiile formulate de Anamaria Prodan rămân acuzații, iar hotărârea privind durata procesului penal nu echivalează cu stabilirea vinovăției lui Laurențiu Reghecampf.

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