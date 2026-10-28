Băiețelul Andreei Popescu a făcut dezastru în camera surorii sale. Cum a reacționat influencerița când a văzut ce s-a întâmplat

Andreea Popescu a trecut recent printr-un moment neașteptat în noua locuință în care s-a mutat alături de cei trei copii ai săi. În plin proces de amenajare a penthouse-ului pe care l-a cumpărat după divorțul de Rareș Cojoc, influencerița a descoperit că mezinul familiei a transformat dormitorul surorii sale într-un adevărat șantier.

Foto: instagram

Cum l-a găsit Andreea Popescu pe băiatul ei

Vedeta a povestit că a devenit suspicioasă după ce în casă s-a făcut liniște pentru câteva momente și a decis să verifice ce fac copiii. Când a intrat în camera Anastasiei, a avut parte de o surpriză de proporții.

Alexie, băiețelul cel mic al familiei, reușise să murdărească pereții, mobilierul și mai multe obiecte din cameră cu vopsea, chiar în perioada în care locuința este în curs de amenajare.

Andreea Popescu a filmat întreaga situație și a împărtășit imaginile cu urmăritorii săi din mediul online. În timp ce influencerița încerca să gestioneze situația, Anastasia a izbucnit în lacrimi la vederea camerei sale.

1/2 Ce a făcut fiul Andreei Popescu Foto: instagram

Cu toate acestea, vedeta a reacționat calm și a încercat să o liniștească pe fiica sa, explicându-i că pagubele pot fi remediate și că aspectul camerei va putea fi refăcut.

Andreea Popescu, într-o nouă etapă a vieții

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce Andreea Popescu s-a mutat în noua locuință. Influencerița a părăsit apartamentul în care a locuit cu chirie după despărțirea de Rareș Cojoc și a decis să investească într-un penthouse mai spațios, care să răspundă nevoilor familiei sale.

Vedeta a explicat în repetate rânduri că unul dintre motivele pentru care și-a dorit această schimbare a fost lipsa spațiului din fostul apartament. Având trei copii, organizarea vieții de zi cu zi devenise tot mai dificilă.

„Maica Domnului, îți mulțumesc! Gata! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place cel mai mult: amenajarea!”, declara Andreea Popescu atunci când a anunțat mutarea.