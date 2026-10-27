Andreea Popescu, revedere cu lacrimi și îmbrățișări: „După 11 zile, ne-am reunit”

Momente pline de emoție pentru Andreea Popescu! Fosta dansatoare a Deliei și-a revăzut copiii după 11 zile în care au fost separați, iar reîntâlnirea a fost una specială. Vedeta a împărtășit momentul cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, publicând un videoclip în care apare îmbrățișându-i pe cei mici. Imaginile au surprins bucuria revederii și dorul acumulat în perioada în care nu au fost împreună.

Andreea Popescu și-a revăzut copiii după 11 zile de separare Foto: Facebook

Fosta dansatoare a Deliei nu și-a ascuns fericirea atunci când a putut să-și strângă din nou copiii în brațe. Aceasta a publicat pe Instagram un videoclip în care le arată urmăritorilor cum îi îmbrățișează pe fiecare dintre cei mici, bucurându-se de momentele petrecute împreună.

„După 11 zile, ne-am reunit”, a scris fosta dansatoare a Deliei în dreptul videoclipului publicat pe Instagram.

Revederea vine într-o perioadă în care viața personală a vedetei a trecut prin schimbări importante. După încheierea căsniciei, Andreea și-a reorganizat viața de familie, iar timpul petrecut cu cei trei copii a devenit o parte esențială a noii sale rutine.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după aproximativ 10 ani de căsnicie

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct relației după aproximativ 15 ani împreună și circa un deceniu de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii, iar separarea a însemnat o schimbare importantă pentru întreaga familie.

Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri diferite, foștii parteneri au declarat că își doresc să păstreze o relație bună de dragul copiilor. Andreea a povestit că cei mici petrec timp atât cu ea, cât și cu tatăl lor, iar programul a fost stabilit de comun acord.

Într-un interviu acordat în luna septembrie pentru Click!, vedeta a explicat că micuții stau o săptămână la ea și una la Rareș, astfel încât ambii părinți să se poată implica în creșterea lor.

Deși divorțul a adus schimbări importante în viața personală, Andreea Popescu și Rareș Cojoc încearcă să le ofere celor trei copii stabilitate și să rămână o echipă atunci când vine vorba despre familie.