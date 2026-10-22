Prima reacție a Andreei Popescu după ce fostul soț, Rareș Cojoc, a plecat în Mauritius cu iubita: „Sunt pregătită de orice!”

Andreea Popescu vorbește cu sinceritate despre felul în care privește noua relație a fostului său soț, după divorț. Fosta dansatoare a mărturisit că, în ciuda separării, cel mai important pentru ea este ca lucrurile să fie bine între ei și ca cei trei copii ai lor să nu fie afectați de schimbările din viața părinților.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Foto: Instagram

Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, Andreea Popescu a vorbit despre situația actuală și a explicat că este dispusă să facă anumite compromisuri pentru liniștea copiilor. De asemenea, aceasta a comentat și faptul că fostul soț își trăiește viața alături de noua parteneră.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru se bucură de vacanță în Mauritius

Rareș Cojoc și noua sa iubită sunt plecați în vacanță în Mauritius, iar alături de ei se află și copiii pe care dansatorul îi are cu Andreea Popescu. Fosta soție a mărturisit că se bucură că cei mici au mers în vacanță cu tatăl lor și că, pentru ea, cel mai important lucru este ca aceștia să fie bine. Andreea Popescu a vorbit deschis despre situația în care se află după divorț și a recunoscut că este dispusă să facă anumite compromisuri pentru liniștea copiilor.

„Este la soare, eu sunt la ploaie, fiecare cu ce a învățat și ce poate. Da, e foarte bine unde este, este cu copiii, sunt toți acolo împreună. Pentru mine cea mai importantă este pacea, să fie bine, ca noi să fim bine, dacă noi doi suntem bine și copiii sunt bine. Atunci, mă conformez de foarte multe ori pentru copii (...) Ce să zic, casă de piatră! (...) Sunt pregătită de orice, crede-mă! (...) Eu știam cum va decurge totul, era de la sine înțeles (...) La bărbați e mult mai ușor decât la femei”, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars.

Andreea Popescu exclude împăcarea cu fostul soț

Chiar dacă își dorește să păstreze o relație bună cu tatăl copiilor săi, Andreea Popescu a precizat că nu s-ar mai întoarce la fostul partener. Aceasta a explicat că, deși nu consideră că el ar fi un bărbat rău, între ei există diferențe importante în ceea ce privește modul de a-și exprima iubirea și de a se raporta la relație.

„Nu m-aș mai întoarce, îți spun foarte sincer. Nu că el nu este un bărbat bun sau ceva, nu m-aș mai întoarce. Limbajul nostru de iubire este foarte diferit, care, da, s-a văzut după 15 ani”, a adăugat influencerița.

Andreea Popescu a cunoscut-o pe Claudia Dumitru

Rareș Cojoc și Claudia formează un cuplu de câteva luni, iar de curând cei doi s-au mutat împreună. Andreea Popescu a vorbit despre această schimbare din viața fostului soț și a mărturisit că a cunoscut-o deja pe actuala parteneră a acestuia.

Fosta dansatoare a explicat că nu își dorește să intervină în viața personală a lui Rareș Cojoc și că este dispusă să facă tot ce ține de ea pentru a păstra o relație armonioasă de dragul copiilor. Mai mult, Andreea Popescu a dezvăluit că a fost deschisă să o cunoască pe Claudia și să discute cu aceasta, considerând că înțelegerea dintre adulți este importantă pentru binele celor mici.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie. Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc).

Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu pentru „Știrile Antena Stars”.