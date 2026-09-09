Prin ce a trecut Andreea Popescu după divorț și ce le recomandă acum femeilor: „Știu, sună clișeic”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după o relație de 15 ani și o căsnicie care a durat un deceniu, iar separarea lor a venit ca un șoc pentru lumea mondenă. Fosta dansatoare a Deliei Matache a vorbit în repetate rânduri despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțire, însă, în timp, a reușit să își regăsească echilibrul și să privească lucrurile cu mai multă detașare.

Andreea Popescu. Foto: Instagram

Sprijinul familiei și al oamenilor apropiați a fost important pentru ea în această etapă, iar acum Andreea a transmis un mesaj femeilor care se află într-o situație asemănătoare și care încearcă să își reconstruiască viața după un divorț.

Andreea Popescu: „Fiecare zi este diferită, fiecare săptămână este diferită”

Vedeta consideră că răbdarea este una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat din propria experiență. Andreea le-a îndemnat pe femeile care trec printr-o astfel de despărțire să nu își piardă speranța, chiar dacă primele zile sau luni pot fi extrem de dificile. În opinia sa, timpul, oamenii dragi și credința pot ajuta la depășirea momentelor grele, însă vindecarea nu se produce peste noapte.

„Singurul sfat pe care pot să-l dau din experiența mea este răbdarea. Credeți-mă. Da, știu, sună clișeic, dar răbdarea. Fiecare zi este diferită, fiecare săptămână este diferită, fiecare lună este diferită și vor fi momente când te poți gândi că e imposibil să-ți revii. Dar acel revenit înseamnă să poți să-ți reiei viața.”

„Vorbesc foarte serios: să nu-ți pierzi nădejdea, să te rogi”

De asemenea, Andreea Popescu le-a îndemnat pe femeile care trec printr-un divorț și se confruntă cu multă durere și cu sentimente greu de gestionat să nu își piardă speranța și să îl pună pe Dumnezeu pe primul loc.

Fosta dansatoare a Deliei este de părere că, deși perioada de după separare poate fi una extrem de dificilă, timpul poate ajuta lucrurile să se așeze, iar rugăciunea și sprijinul celor apropiați pot avea un rol important în acest proces.

„Cu siguranță, timpul le va rezolva pe toate, prietenii și, nu în ultimul rând și, cu siguranță, cine ar trebui să fie în cap de listă, Dumnezeu. Vorbesc foarte serios: să nu-ți pierzi nădejdea, să te rogi și lucrurile se vor așeza, dar în timp, nu imediat”, a fost sfatul oferit de Andreea Popescu unei persoane care a întrebat-o ce ar spune unei femei care a divorțat.

Cum se simte Andreea Popescu după divorț

La câteva luni de la divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu spune că a ajuns într-un punct în care se simte liniștită și împăcată cu ea însăși. Vedeta a acceptat să vorbească pentru Click! despre perioada pe care o traversează și a mărturisit că un rol important în starea sa de acum îl are și relația pe care o are în prezent cu fostul soț. Cei doi au reușit să depășească tensiunile de după separare și să construiască o relație bazată pe înțelegere și sprijin reciproc, mai ales de dragul celor trei copii ai lor.

„Sunt bine, sunt liniștită, sunt bine cu mine în acest moment. Sunt liniștită pentru că sunt într-un punct foarte bun cu Rareș. Avem o relație bună, ne ajutăm în creșterea copiilor, ne-am dorit foarte mult să ajungem aici și lucrăm împreună pentru acești copii”, ne-a declarat Andreea Popescu.