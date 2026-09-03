Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni”

Dan Alexa a făcut primele declarații după apariția Andreei Popescu în podcastul „Sosurile lui Măruță”, acolo unde aceasta a făcut mai multe dezvăluiri din viața personală. Printre subiectele abordate s-a numărat și idila pe care ar fi avut-o cu Dan Alexa, despre care a vorbit deschis și a dezvăluit ce a atras-o la antrenor și cum a făcut-o să se simtă în perioada respectivă.

Dan Alexa și Andreea Popescu. Foto: Facebook

La scurt timp după declarațiile Andreei Popescu, Dan Alexa a vorbit despre aceasta și a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei. Antrenorul a pus accent pe sinceritatea fostei soții a lui Rareș Cojoc, despre care spune că este una dintre calitățile care o fac atât de specială.

Dan Alexa, cuvinte de laudă la adresa Andreei Popescu

Într-un interviu acordat recent, Dan Alexa a mărturisit că apreciază foarte mult felul direct și sincer de a fi al Andreei Popescu. Antrenorul spune că rar i-a fost dat să întâlnească o persoană precum ea și consideră că tocmai sinceritatea sa debordantă o transformă într-un om aparte.

„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială.

Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni.

Despre Andreea, doar de bine, mereu!”, a mărturisit Dan Alexa pentru Cancan.ro.

Cum a cucerit-o Dan Alexa pe Andreea Popescu

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu câteva luni, după 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Chiar dacă despărțirea lor a fost intens mediatizată, cei doi au încercat să păstreze discreția și să nu ofere foarte multe detalii despre motivele care au dus la separare.

În perioada în care au apărut informații despre divorț, în spațiul public au circulat și mai multe zvonuri referitoare la o presupusă idilă între Andreea Popescu și Dan Alexa. Recent, bruneta a ales să ofere câteva detalii despre ceea ce s-ar fi întâmplat între ea și antrenor, în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”.

Fără să intre în foarte multe amănunte, fosta dansatoare a Deliei Matache a vorbit deschis despre apropierea dintre ea și Dan Alexa și despre lucrurile care au atras-o la acesta. Andreea Popescu a dezvăluit și ce a apreciat la antrenor și felul în care acesta a făcut-o să se simtă în perioada în care au fost apropiați.

„Timp și faptul că m-am simțit femeie și… Doamne ajută, că ce o să iasă de aici… nu știu! Mi-a oferit timp, prezență. Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok, nu asta era problema, pentru că eu am fost acolo, l-am susținut, am fost cel mai mare suporter (…) doar că atunci când era acasă, nu era acasă, asta era problema”, a declarat Andreea Popescu, la „Sosurile lui Măruță”.

Andreea Popescu, despre Dan Alexa: „A fost vizat destul în ultima perioadă”

După apariția în podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu a stat de vorbă și cu reporterii Click. Într-un interviu exclusiv, bruneta a mărturisit că nu își dorește să mai ofere prea multe declarații despre Dan Alexa sau despre alte persoane din viața sa.

Andreea spune că subiectul a fost deja suficient de discutat în ultima perioadă și că, de acum înainte, preferă să își îndrepte atenția către propria persoană, către Rareș și către copiii lor. În același timp, fosta dansatoare a Deliei Matache recunoaște că își dorește ca, la un moment dat, să își refacă viața sentimentală.

„Nu mai zic nimic, nu mai comentez. A fost vizat destul în ultima perioadă. Nu mai vreau să mai pun pe nimeni în nicio lumină. Vreau să mă axez pe mine, pe Rareș, pe copii. Bineînțeles că vreau să-mi mai refac viața”, a povestit bruneta.