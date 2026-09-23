 Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural! A slăbit 12 kilograme și mai vrea să dea jos încă 5
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Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural! A slăbit 12 kilograme și mai vrea să dea jos încă 5

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Jasmine, celebra dansatoare de belly dance, a atras toate privirile la evenimentul organizat de buna sa prietenă, designerul Sonia Trifan! 

Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural!
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Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural! Foto: click.ro

Dansatoarea de belly dance și-a pus în valoare noua siluetă într-o ținută cu un decolteu generos, accesorizată într-un mod cu totul neobișnuit: cu extensii din păr natural. 

Jasmine a dezvăluit pentru Click! povestea ținutei inedite, dar și cum a reușit să slăbească aproximativ 12 kilograme și de ce nu se oprește aici. Mai vrea să dea jos încă cinci!

Bună prietenă cu Sonia Trifan, Jasmine nu putea lipsi de la evenimentul organizat de designer. Și nu a venit oricum! Dansatoarea a ales o creație spectaculoasă, care i-a pus în evidență formele și decolteul, dar al cărei element-surpriză l-au reprezentat accesoriile realizate din păr natural.

Ținuta a fost creată în colaborare de Sonia Trifan și House of Hair, iar extensiile de păr natural au devenit, de această dată, parte din vestimentație.

Este vorba despre o creație în colaborare cu cel mai mare importator de extensii de păr natural, iar împreună cu Sonia Trifan s-a creat această ținută”, ne-a explicat Jasmine.

Păr natural purtat pe post de accesoriu vestimentar

Ideea a fost tocmai aceea de a scoate extensiile din zona clasică și de a demonstra că părul natural poate deveni un adevărat accesoriu fashion.

Am vrut să îmbinăm… de fapt, ea a vrut să îmbine, nu eu, eu sunt doar purtătoarea! Sonia a vrut să îmbine hainele cu extensiile, pentru că extensiile pot fi diversificate, pot fi puse în valoare și așa”, a spus Jasmine pentru Click!

Cât costă o asemenea apariție? Dansatoarea a preferat să păstreze misterul în privința sumei exacte, însă ne-a dat un indiciu: accesoriul din păr natural nu este deloc ieftin.

Este destul de scumpă, n-aș vrea să vă spun exact un preț. Este un păr foarte bun, natural și foarte scump, foarte bine îngrijit”, ne-a mai mărturisit ea.

Jasmine a slăbit 12 kilograme și mai vrea să dea jos încă 5!

Ținuta îndrăzneață cu sânii voluptuoși la vedere i-a pus în valoare și transformarea fizică. Jasmine spune că a reușit să slăbească aproximativ 12 kilograme, însă obiectivul ei nu a fost încă atins.

„Încă vreo cinci mi-aș dori să mai dau jos”, ne-a răspuns dansatoarea atunci când am întrebat-o de câte kilograme mai vrea să scape.

Secretul său este o combinație între sport, dans și programul de resetare metabolică pe care îl urmează.

Fac sport și am urmat un program de resetare metabolică, care mă ajută foarte mult să revin la dimensiunile mele. Încă nu este suficient, mai urmează, dar sport și resetare metabolică și dans. Bineînțeles, dans! Fără dans nu se poate”, ne-a spus Jasmine.

Ce mănâncă Jasmine ca să slăbească

Dansatoarea este atentă și la alimentație, iar mesele sale sunt acum controlate. Nu a eliminat complet mâncarea obișnuită, dar porțiile sunt mici, iar peștele și salatele se regăsesc în meniul său.

Acum am două mese de proteină, două mese de la acest program de resetare metabolică și două mese normale, dar micuțe, salate sau pește”, a explicat ea.

Dansul rămâne nelipsit din viața sa. Jasmine ne-a mărturisit că nu are de gând să renunțe la belly dance și continuă să pregătească momente pentru evenimente importante.

Nu m-am lăsat de dans definitiv. Niciodată nu mă voi lăsa de dans definitiv! Lucrez la diverse momente, le schimb la evenimente importante”, a precizat dansatoarea.

Jasmine și Sonia Trifan, prietene și dincolo de evenimente

Jasmine a vorbit cu multă căldură și despre buna sa prietenă, Sonia Trifan, despre care spune că, înaintea evenimentelor importante, este extrem de atentă la fiecare detaliu.

E foarte stresată. Sonia întotdeauna se stresează foarte tare când are evenimente mari, dar ea știe că are o echipă foarte puternică în spate și totul îi va ieși bine. Ea se transformă în momentul în care începe evenimentul, e altă Sonia. Asta pentru că este foarte serioasă, foarte perseverentă și foarte atentă la detalii”, ne-a povestit Jasmine despre Sonia Trifan

Cele două nu sunt însă împreună doar la muncă. Atunci când agitația evenimentelor devine prea mare, Jasmine și Sonia își mai permit câte o mică escapadă de două-trei zile în afara țării, iar Istanbulul se numără printre destinațiile alese pentru o pauză.

Muncesc foarte mult și, împreună cu Sonia și separat, lucrăm la proiecte din ce în ce mai mari împreună și asta mă bucură foarte tare”, ne-a mai spus Jasmine.

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