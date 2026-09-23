Victoria, fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a împlinit 9 ani. Ce poveste emoționantă aude în fiecare an de la părinții ei

Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a împlinit 9 ani, prilej cu care mama sa i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare de televiziune și-a exprimat dragostea pentru fiica sa și bucuria de a-i fi mamă, rememorând chiar ziua în care aceasta a venit pe lume.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda își aniversează fiica. Foto: Facebook

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu bine sudat și admirat de cei care îi urmăresc, iar fiicele lor, Victoria și Iris, le înseninează fiecare zi. Cei doi împărtășesc frecvent momente frumoase petrecute în familie, spre admirația celor de acasă.

Victoria, fiica Gabrielei și a lui Tavi, a împlinit 9 ani

Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale celei mari, Gabriela Cristea a transmis un mesaj care începe cu o poveste pe care Victoria o aude din nou și din nou în fiecare an: momentul nașterii sale.

„Astăzi, Victoria mea face 9 ani.

Dimineață, în mașină, am ajuns din nou la povestea zilei în care s-a născut. I-am spus cum mergeam spre maternitate, cât de emoționat era Tavi și câtă bucurie aveam eu în suflet. Îmi amintesc și acum cerul din dimineața aceea, lumina aceea aparte și senzația foarte puternică că Dumnezeu mă ținea de mână.

Parcă totul se dădea puțin la o parte ca să trecem noi, spre ea.

A auzit povestea asta de zeci de ori, dar astăzi m-a emoționat felul în care mă asculta. O vedeam cum trăiește și ea emoția mea și, pentru câteva clipe, parcă m-am întors din nou în dimineața de acum 9 ani”, începe mesajul fostei prezentatoare de televiziune.

Gabriela Cristea: „Victoria, mami, tati și Iris vom fi mereu lângă tine”

În ciuda anilor care au trecut cu repeziciune, Gabriela Cristea admiră modul frumos în care crește și se dezvoltă Victoria. Vedeta a scos în evidență calitățile fiicei sale, pe care o descrie drept un copil sensibil și empatic, ghidat de dorința de a descoperi lumea cu entuziasm.

În încheierea mesajului, Gabriela Cristea i-a transmis Victoriei că atât ea, cât și Tavi și sora sa, Iris, îi vor fi mereu alături, indiferent de etapa vieții în care se va afla.

„Iar acum mă uit la ea și îmi place atât de mult copilul care devine. Îmi place că este sensibilă, empatică, că se împrietenește ușor, că simte oamenii și că își descoperă lumea cu atâta curiozitate.

Victoria, mami, tati și Iris vom fi mereu lângă tine. Nu să trăim viața în locul tău, ci să fim acolo când ai nevoie de noi, să te ținem de mână, să te încurajăm și să-ți amintim mereu cât de iubită ești.

La mulți ani, iubirea noastră! Ești minunea noastră de la Dumnezeu și, de 9 ani, viața noastră este mai frumoasă pentru că tu ești lângă noi.”

Mesajul publicat de vedetă. Foto: Instagram

Ce spunea vedeta despre un al treilea copil

De-a lungul anilor, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au reușit să își creeze o comunitate numeroasă de fani, iar cei doi obișnuiesc să răspundă întrebărilor primite din partea celor care îi urmăresc.

În urmă cu mai mulți ani, vedeta răspundea uneia dintre marile curiozități ale fanilor: dacă familia lor urma să se mărească și cu un băiețel. La acea vreme, în 2019, Gabriela Cristea explica faptul că ea și soțul său intenționau să își îndrepte atenția și către carieră, după perioada dedicată creșterii celor două fiice.

„Dragilor, știu că ne doriți și un băiețel, dar a venit momentul ca eu și soțul meu să ne fixăm toată atenția și către viața profesională (proiecte TV și online, evenimente, concerte etc.), carieră ușor lăsată deoparte în ultimii ani, din cele două motive minunate apărute în viața noastră, fetele. Am simțit nevoia să fac public acest mesaj, întrucât am tot fost sunată și întrebată de colegii din presă și nu numai dacă sunt însărcinată din nou. Nu, nu sunt însărcinată, ba mai mult, vă așteptăm anul viitor cu proiecte frumoase pe care abia așteptăm să vi le prezentăm! Și nu uitați: emisiunea «Like a Star»”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram, la acea vreme.