 Cum a procedat Teo Trandafir când și-a prins fiica ascultând manele. Testul neașteptat pe care i l-a dat Maiei
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Cum a procedat Teo Trandafir când și-a prins fiica ascultând manele. Testul neașteptat pe care i l-a dat Maiei

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Maia Trandafir a povestit pe rețelele sociale cum a reacționat mama sa când a găsit-o în copilărie ascultând manele. În loc să recurgă la pedepse sau interdicții, prezentatoarea TV i-a pus în față o coală de hârtie și a supus-o unui test riguros de gramatică și scriere corectă.

Ce gest a făcut Teo Trandafir când și-a surprins fiica ascultând manele
Ce gest a făcut Teo Trandafir când și-a surprins fiica ascultând manele Foto: instagram

Într-un dialog deschis cu urmăritorii săi din mediul online, Maia Trandafir a readus în atenție stilul de parenting aplicat de mama sa, Teo Trandafir. Discuția a pornit după ce tânăra a mărturisit pe TikTok că este o telespectatoare a emisiunii „Insula iubirii”.

Testul de gramatică din clasa a III-a: condiția pusă de Teo Trandafir

Episodul s-a petrecut pe când Maia era abia în clasa a III-a și a dat drumul la muzică în toată casa. Întoarsă de la serviciu, Teo Trandafir și-a găsit fiica ascultând manele la maximum, un gen muzical complet neobișnuit pentru casa lor.

Spre surprinderea copilei, vedeta nu a apelat la certuri sau interdicții categorice, ci a transformat momentul într-un test de exigență intelectuală.

Condiția pusă de Teo a fost simplă: libertatea deplină de a asculta orice ritmuri dorește, dar numai dacă dovedește o stăpânire impecabilă a limbii române scrise.

Fraza-capcană dictată pe o coală de hârtie

Tânăra a descris cu umor  scena care i-a stabilit definitiv principiile:

„Sincer, nu știu ce crede mama, dar știu că putem să o întrebăm. Până atunci, în schimb, aș vrea să vă spun o povestioară cu o situație similară când eram copil. Eram în clasa a III-a, iar când a venit mama de la muncă m-a găsit ascultând manele în blană, ceva care nu se întâmpla la noi în casă foarte des. Nu s-a supărat, nu s-a înfoiat, nu s-a întâmplat, în schimb a venit la mine cu o singură rugăminte: «Scrie după dictare pe o coală de hârtie. Scrie în felul următor... Dacă tu scrii bine, poți să asculți în blană ce îți dorești tu: Enervatu-m-am tare când fostu-mi-a înmânat procesul verbal»”.

După ce a trecut cu succes proba dictării acelei fraze complicate gramatical, Maia a primit undă verde de la mama sa: „De atunci ascult ce muzică vreau”.

Reacția a fost apreciată de comunitatea online drept o dovadă excelentă de echilibru și pedagogie modernă, bazată pe educație temeinică în locul constrângerilor rigide.

Unde și-a petrecut Teo Trandafir și fiica sa sfârșitul de vacanță

Teo Trandafir a povestit, în exclusivitate pentru Click!, de ce a ales să își petreacă vacanța la Giurgiu, în locul unei destinații exotice. Vedeta a spus că și-a dorit să vadă Dunărea și să descopere orașul despre care auzise atât de multe lucruri.

Ajunsă la Giurgiu, Teo a fost impresionată de poveștile localnicilor, de atmosfera orașului, dar și de oamenii primitori și de mâncarea bună. Vedeta a mărturisit că experiența i-a plăcut atât de mult, încât intenționează să revină, mai ales că orașul se află la mică distanță.

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