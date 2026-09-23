Bat clopotele de nuntă în familia lui Mario Fresh! Sora artistului a spus „DA” și a primit un inel spectaculos

Bucurie nemărginită pentru Raluca Gălățanu, sora lui Mario Fresh. Tânăra a trăit momente pline de emoție după ce iubitul ei a cerut-o în căsătorie, iar vestea a fost împărtășită cu urmăritorii săi din mediul online.

Raluca Gălățanu, sora lui Mario Fresh, s-a logodit. Foto: Instagram & Facebook

Mario Fresh este un nume cunoscut în România, însă sora artistului preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, Raluca a apărut de-a lungul timpului în compania fratelui său și în unele dintre postările pe care acesta le-a publicat pe rețelele de socializare. Cei doi au o relație apropiată și sunt foarte uniți.

Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, iar acum se pregătesc pentru un nou capitol al vieții lor. Raluca Gălățanu a fost cerută de soție și a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la momentul special, în care poate fi admirat și inelul de logodnă, alături de un mesaj prin care și-a exprimat bucuria și emoția.

Raluca: „Cel mai răsunător, tremurat, sincer și plin de iubire și fericire DA”

Recent, Raluca Gălățanu a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la cererea în căsătorie. Momentul s-a petrecut în Dubai, într-un decor special, iar tânăra a primit un inel de logodnă impresionant, decorat cu un diamant de dimensiuni generoase.

Alături de inel, Raluca a primit și un buchet de trandafiri roz, iar imaginile publicate pe Instagram au surprins emoția momentului. Astfel, ea și partenerul său se pregătesc pentru un nou capitol important din viața lor.

În dreptul fotografiilor, Raluca Gălățanu a transmis și un mesaj în care a descris emoțiile trăite în momentul în care a fost cerută în căsătorie.

„Am spus DA!!! Cel mai răsunător, tremurat, sincer și plin de iubire și fericire DA din toată viața mea!!!”, a scris Raluca Gălățanu pe Instagram.

Ce relație are Mario Fresh cu sora sa

Fostul iubit al Alexiei Eram a vorbit în urmă cu ceva timp despre relația pe care o are cu sora sa, Raluca Gălățanu. Cu ocazia zilei de naștere a acesteia, Mario Fresh i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a descris-o drept „safe space-ul” său, mărturisindu-i cât de mult o iubește.

„Safe space-ul meu, omul meu bun, la mulți ani! Să te țină Dumnezeu sănătoasă lângă noi și să te vedem mereu cu zâmbetul pe buze! Te iubesc până la lună și înapoi! De fapt, TE IUBESC CÂT TOT UNIVERSUL! De aici începe viața frumoasă, am auzit și eu de la alții”, a transmis Mario Fresh, pe Instagram.

Ce relație are Aris Eram cu Mario Fresh după despărțirea de Alexia

Mario Fresh se numără printre artiștii cunoscuți din industria muzicală, iar viața sa personală a stârnit de-a lungul timpului curiozitatea fanilor. Artistul nu s-a remarcat doar prin activitatea muzicală, ci și prin relația pe care a avut-o cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

Aris Eram a vorbit despre prietenia cu Mario Fresh, fostul iubit al Alexiei. Foto: Instagram

Cei doi au format un cuplu timp de opt ani, însă, în cele din urmă, au decis să meargă pe drumuri separate. Chiar dacă povestea lor de iubire s-a încheiat, Aris Eram, fratele Alexiei, a mărturisit recent că păstrează în continuare legătura cu Mario Fresh și că între ei există o relație bazată pe respect.

„Nu neapărat că nu prea îi place, spune că era iubitul ei și că ce am treabă am eu să fiu așa, doar că pe el l-am știut 8 ani din viață, când creșteam și eu, era și el un copil, și eu eram un copil, am mers împreună în vacanțe. Nu pot să spun că e o prietenie cum era înainte. Ne vedem destul de rar, dar îmi place să văd ce mai face, ce mai zice, că, până la urmă, mie nu mi-a greșit cu nimic”, a declarat Aris Eram la „Sosurile lui Măruță”.