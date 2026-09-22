Aris Eram a spus ce relație are acum cu Mario Fresh: „Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele”

Aris Eram a vorbit despre Mario Fresh, fostul iubit al surorii sale, Alexia Eram, și despre relația pe care o are în prezent cu artistul, după despărțirea acestuia de sora sa. Cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri tinere din showbizul românesc și au avut o relație de aproximativ opt ani, începută încă din adolescență.

Aris Eram a spus ce relație are acum cu Mario Fresh, fostul iubit al surorii sale. Foto: Instagram

Aris Eram: „Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele”

Povestea de dragoste dintre Alexia Eram și Mario Fresh s-a încheiat în 2024, iar cei doi au ales ulterior să meargă pe drumuri separate și să își refacă viața. La aproape doi ani de la despărțire, Aris Eram a dezvăluit, în emisiunea online „Sosurile picante”, moderată de Cătălin Măruță, ce relație mai are în prezent cu fostul iubit al surorii sale. Tânărul a mărturisit că el și artistul au păstrat legătura, chiar dacă Alexia nu este neapărat încântată de această apropiere.

„Mario Fresh, nu trebuie să spun asta (n.r. - râde). Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele, îi mai zic când mi se pare că este necesar (...) Nu îi prea place că am păstrat o prietenie cu Mario”, a declarat Aris Eram, la Sosurile lui Măruță.

„Nu pot să spun că e o prietenie cum era înainte”

Aris Eram a explicat că relația cu Mario Fresh nu mai este însă la fel de apropiată ca în perioada în care acesta forma un cuplu cu Alexia. Cei doi se văd mai rar, însă tânărul spune că nu are motive să rupă legătura cu artistul, mai ales că, din punctul său de vedere, Mario nu i-a greșit cu nimic.

„Nu neapărat că nu prea îi place, spune că era iubitul ei și că ce am treabă am eu să fiu așa, doar că pe el l-am știut 8 ani din viață, când creșteam și eu, era și el un copil, și eu eram un copil, am mers împreună în vacanțe. Nu pot să spun că e o prietenie cum era înainte. Ne vedem destul de rar, dar îmi place să văd ce mai face, ce mai zice, că, până la urmă, mie nu mi-a greșit cu nimic”, a mai declarat Aris Eram.

Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit după opt ani de relație

La scurt timp după ce au împlinit opt ani de relație, Mario Fresh și Alexia Eram au decis să meargă pe drumuri separate, vestea despărțirii venind ca un șoc pentru cei care îi urmăreau. Mulți se așteptau ca cei doi să facă următorul pas în relație și să își întemeieze o familie.

În 2024, Mario Fresh a anunțat public că el și fiica Andreei Esca nu mai formează un cuplu și a precizat că decizia de a se despărți a fost luată de comun acord. La acel moment, artistul a mai spus că își dorește ca relația dintre ei să rămână una bazată pe respect și prietenie.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a scris Mario Fresh pe rețelele de socializare.