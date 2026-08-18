Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă?

Teo Trandafir se bucură de ultimele zile de vacanță alături de frumoasa ei fiică, Maia. Iată ce destinație au ales cele două de Sfânta Maria, când Maia fost serbată de ziua de nume.După o vacanţă binemeritată, Teo Trandafir și Ilinca Vandici vor reveni în faţa telespectatorilor cu un nou sezon „Follow us!”, din 24 august, de la 8:00, la Kanal D.



1/5 Teo Trandafir și fiica ei, Maya, în vacanță la Giurgiu foto: Instagram

Sunt ultimele zile de vacanță pentru prezentatoarea Kanal D Teo Trandafir. Aceasta și-a luat fiica, pe superba Maia, și au plecat că sărbătorească de Sfânta Maria pe meleagurile pitorești ale țării noastre.

Teo Trandafir: „Am considerat că merită să văd Dunărea”

Teo a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, de ce a ales să-și petreacă vacanța la Giurgiu și nu a preferat o destinație exotică din afară, ca mai toate vedetele noastre.

„Țineți minte când am zis eu că în vacanță mă duc la Giurgiu?! Eeee… zis și făcut. Am considerat că merită să văd Dunărea, despre care aflasem de la televizor că nu mai e cum era. Dar cum e?! M-am întrebat. Păi, cum să fie? Ca la știri.

Locuitorii din Giurgiu mi-au povestit lucruri care mi se păreau basme: bunii lor treceau peste fluviu călare sau în căruțe trase de animalele de povară, așa că am zis săru’ mâna și pentru ce încă mai șerpuiește prin meleagurile acelea.

Istorii de tot felul, oameni primitori și mâncare bună, la Giurgiu, să știți, oraș verde, cu magazine interesante și voie bună cât a cuprins. Mă întorc curând, că doar e la o aruncătură de băț. Vedeți?! De-asta n-am ales Asia Centrală. Ca să mai trec, când am o zi liberă”, ne-a declarat vedeta Kanal D.

Când se dă startul unui nou sezon „Follow us!”? „În cazul meu, se instalează o nerăbdare...”

După o vacanţă binemeritată, Teo Trandafir și Ilinca Vandici vor reveni în faţa telespectatorilor cu un nou sezon ”Follow us!”, din 24 august, de la 8:00, gata să dezbată teme de interes pentru un public avid de informaţii despre stil de viaţă, sănătate, psihologie, parenting, sport și nutriţie, precum şi cele mai atractive subiecte din lumea mondenă.

Ca şi până acum, nu vor lipsi din emisiune invitaţii, specialişti pregătiţi să clarifice subiecte dintre cele mai interesante. Social media rămâne terenul fertil pentru o serie de dezbateri, iar masa dialogului de la „Follow us!” va fi şi în acest sezon efervescentă şi plină de sfaturi şi soluţii utile.





„Încă este vacanţă, iar gândul că mă voi întoarce în redacţie, alături de colegii mei, şi în faţa telespectatorilor mă umple de bucurie. Mă relaxez, dar destul de repede, în cazul meu, se instalează o nerăbdare...

Eu abia aştept să încep activitatea, să mă întâlnesc cu Ilinca şi să tocăm mărunt toate subiectele zilei, alături de invitaţii noştri şi de telespectatori”, a declarat Teo Trandafir.

Ilinca Vandici: „Mi-e dor de Teo”

„Mi-e dor deja de public, de Teo, de dialogurile noastre pe teme atât de diferite! Abia aştept să avem prima ședință de redacţie de după vacanţă, apoi să intrăm în platoul emisiunii şi în casele telespectatorilor, să vă transmitem acea stare de bine şi dorinţa de a povesti cu prietenii!

Vă invităm să ne fiţi alături de luni, 24 august, de la ora 8:00, aşa cum cred că v-aţi obişnuit deja”, a spus Ilinca Vandici, colega de platou a lui Teo.