Cum arată fața Gabrielei Cristea după tratamentul cu laser: „Le-am dobândit în timpul sarcinilor”

Gabriela Cristea a apelat la o procedură cu laser pentru a scăpa de petele pigmentare apărute în timpul sarcinilor. Vedeta a explicat deschis că procesul de slăbire necesită intervenții estetice complementare, punând accentul pe sănătate și starea de bine personală.

Gabriela Cristea a mers la un tratament cu laser pentru pete hiperpigmentare Foto: instagram

Prezentatoarea TV Gabriela Cristea a împărtășit cu fanii săi din mediul online cele mai recente proceduri de înfrumusețare și întreținere corporală la care a apelat în cadrul unui program dedicat refacerii după pierderea în greutate.

Tratamentul cu laser pentru hiperpigmentare și intervenția la nivelul gușii

Gabriela Cristea a arătat fără rețineri rezultatele procedurii de estompare a petelor de pe ten, punctând că problemele dermatologice au apărut cu precădere în perioada în care a fost însărcinată: „Le-am dobândit în timpul sarcinilor în mare parte”.

Pentru a remedia aspectul pielii, vedeta a optat pentru terapia cu laser, metodă recunoscută pentru uniformizarea tonului tenului și stimularea regenerării celulare.

Aceasta a menționat că nu este prima intervenție de acest fel la care apelează, făcând recent și o procedură pentru zona gușii, unde pielea și-a pierdut din elasticitate în urma scăderii dramatice în greutate.

„După ce slăbești mult, corpul se schimbă și uneori are nevoie de puțin ajutor”.

Gabriela Cristea: „Nu ține de vanitate, ci de starea de bine”

Într-un mesaj asumat transmis comunității sale, prezentatoarea a detaliat modul în care și-a structurat ziua de îngrijire, combinând tratamentele faciale cu procedurile corporale și monitorizarea medicală atentă:

„Să fii sănătoasă e esențial, dar e tare plăcut și să te uiți în oglindă și să-ți placă ce vezi. Astăzi am avut o zi pentru mine: sport pasiv pentru abdomen și fesieri, terapie cu laser pentru petele pigmentare”.

Vedeta a subliniat că apelarea la tehnologie și la sfatul medicilor reprezintă o etapă firească după transformările majore prin care trece corpul uman:

„Pentru mine, grija de sănătate, de corp și de felul în care arăt nu ține de vanitate, ci de starea de bine”.

1/3 Fața Gabrielei Cristea după procedură Foto: instagram

Nota de plată a poftelor culinare

Prezentatoarea TV a recunoscut deschis că a trecut printr-un episod complicat din cauza unei abateri alimentare, deși organismul îi transmisese din timp semnale clare de avertizare. Chiar dacă știa că alimentele picante și procesate sunt complet nepotrivite în timpul tratamentului cu agoniști GLP-1, pofta de moment a învins rațiunea, iar vedeta a consumat o singură linguriță de dulceață de ardei iute.

Episodul a fost privit de Gabriela Cristea ca pe o veritabilă lecție de disciplină și autocontrol în raport cu noul stil de viață. „Când greșești, vine și nota de plată. Iar când o plătești cu propriul corp, parcă doare și mai tare. Am învățat pe pielea mea că, uneori, corpul îți spune foarte clar «nu mânca asta»… iar mintea răspunde: «hai, doar puțin». Ei bine, acel «puțin» poate avea consecințe.”.