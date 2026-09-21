Alina Eremia, fotografie rară alături de soțul ei. Cum s-au afișat cei doi în vacanța din Grecia

Alina Eremia a fugit în vacanță în Grecia, alături de soțul ei. Vedeta și-a surprins urmăritorii și a publicat o fotografie cu partenerul ei, Eduard Barbu. Cei doi nu obișnuiesc să se posteze împreună, fiind extrem de discreți cu relația lor, însă de această dată le-au făcut o surpriză fanilor.

Alina Eremia. Foto: Instagram

Vacanță incendiară în Grecia pentru Alina Eremia și soțul ei, Eduard Barbu. Cei doi se bucură de o escapadă, dar nu fără a împărtăși câteva momente spectaculoase cu urmăritorii de pe Instagram.

Alina Eremia, fotografie rară alături de soțul ei

Artista s-a fotografiat în costum de baie, punându-și în evidență silueta de invidiat. Mai mult decât atât, aceasta a profitat din plin de plimbarea cu o ambarcațiune, astfel că a fost momentul perfect pentru o ședință foto. De asemenea, Alina Eremia nu și-a lăsat câinele acasă, ci l-a luat în călătoria ei.

Fanii au reacționat imediat și au lăsat comentarii. „M-am topit efectiv! Cum să fiți atât de frumoși?! Concediu plăcut”/ „Doamne, cât de frumoasă ești!”/ „Vacanță frumoasă! Să te încarci cu energie”.

Cum l-a cunoscut artista pe soțul ei

Alina Eremia a dezvăluit, în trecut, cum s-a cunoscut cu Eduard Barbu, actualul soț. Cei doi s-au întâlnit prima dată într-o sală de fitness, iar după trei luni a început o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi formează un cuplu de aproape un deceniu. Cununia religioasă a avut loc în urmă cu aproape un an.

„Ne-am întâlnit la sală. A rămas una dintre pasiunile noastre comune. Noi ne știam, dar a durat până ne-am întâlnit în doi. Trei luni nu m-a abordat. A tras concluzia că nu o să răspund după ce a aflat că eram cântăreață. După trei luni și jumătate, am ieșit cu un grup de prieteni și după am ieșit doar noi. Lucrurile s-au înfiripat frumos și firesc.

Ne-am îndrăgostit sufletește, fizic și mental și îndrăgosteala asta s-a transformat rapid în iubire. La prima întâlnire am stat 12 ore de vorbă, nu se mai terminau subiectele. Pentru mine, cel mai important e să rezonez cu omul de lângă mine. Lui nu-i place să fie în lumina reflectoarelor. Până l-am convins să facem o copertă împreună a durat jumătate de an, cu insistențe. E un tip foarte în banca lui, lasă lucrurile să curgă natural. De aceea a părut așa firesc totul”, a spus Alina Eremia în cadrul unui podcast.

Eduard Barbu a fost sportiv de performanță și este specializat în fitness și antrenamente de forță. De asemenea, este pasionat de sporturile extreme, precum parașutismul, și practică lupte de contact.