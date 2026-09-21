 Monica Anghel, imagini superbe din Monaco alături de Marian Caraivan. „Suntem noi cu noi”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoMonica Anghel, imagini superbe din Monaco alături de Marian Caraivan. „Suntem noi cu noi”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Monica Anghel se bucură de o perioadă frumoasă alături de soțul ei, Marian Caraivan. Cei doi au ales să petreacă timp împreună în Monaco, iar artista a împărtășit cu urmăritorii câteva imagini din escapada lor.

Monica Anghel
Monica Anghel Foto: Arhivă

Vedeta a publicat o fotografie în care apare alături de partenerul său, în fața unuia dintre locurile cunoscute din Monaco. Imaginea îi surprinde pe cei doi într-un moment tandru, iar mesajul scris de Monica Anghel pune accentul nu atât pe destinație, cât pe faptul că au avut ocazia să fie împreună.

Artista a vorbit despre Monaco ca despre un loc frumos și curat, remarcat pentru arhitectura clădirilor vechi. Pentru ea însă, adevărata bucurie a călătoriei a fost timpul petrecut alături de Marian Caraivan.

Monica Anghel și soțul ei, împreună în Monaco

Monica Anghel a ales să le arate fanilor cum arată escapada sa din Monaco. Vedeta a publicat o fotografie alături de soțul ei și a transmis un mesaj despre experiența trăită de cei doi.

„Am vizitat și Monaco: frumos, curat, cu o arhitectură minunată a clădirilor vechi. Însă cel mai frumos lucru a fost că am fost împreună. Indiferent unde ne aflăm, e minunat că suntem noi cu noi. 🙏❤️”, a scris Monica Anghel.

Mesajul artistei arată că, dincolo de frumusețea destinației, pentru ea contează cel mai mult timpul petrecut împreună cu Marian. Vacanța le-a oferit ocazia să se bucure unul de compania celuilalt și să descopere Monaco.

O căsnicie care durează din 2010

Monica Anghel și Marian Caraivan sunt căsătoriți din anul 2010. Cei doi s-au cunoscut la Academia de Poliție, unde artista urma un master în Comunicare.

De atunci, au construit împreună o familie, iar Monica Anghel a vorbit de mai multe ori despre relația pe care o are cu soțul său. Pentru artistă, faptul că după atâția ani încă reușesc să se bucure unul de compania celuilalt reprezintă un lucru important.

„E foarte ok. Știi ce mi se pare senzațional? Că încă râdem după atâta timp!”, a mărturisit Monica Anghel.

Vedeta recunoaște că într-o relație de lungă durată apar și momente dificile, însă consideră că este important ca partenerii să își dorească să depășească aceste situații și să continue să construiască împreună.

„Nu spun că nu sunt provocări, că nu sunt situații mai complicate, că întotdeauna e totul miere și frumos, dar trebuie să știi să treci peste ele, să gestionezi situațiile și să îți dorești să mergi mai departe cu persoana alături de care ți-ai dorit să construiești o poveste frumoasă”, a spus artista.

„Ne completăm, ne echilibrăm și construim”

Artista a explicat și cum funcționează relația dintre ea și Marian Caraivan în viața de zi cu zi. Monica spune că cei doi se sprijină reciproc și că fiecare intervine atunci când celălalt are nevoie de susținere.

„Dacă eu sunt agitată, nervoasă, mă calmează el. Dacă eu văd că nu știu ce, îl calmez eu și ne completăm, ne echilibrăm și construim”, a povestit Monica Anghel.

Pentru cântăreață, o relație de durată presupune construirea unei povești comune și strângerea unor amintiri care să rămână importante de-a lungul anilor.

El pune o cărămidă. Mai pun și eu una, mai pune și el. Despre asta e vorba”, a mai spus artista.

Ghid de cumpărături

banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu” Vedete românești
image
Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult adevarul.ro
image
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat adevarul.ro

Parteneri

image
Reghecampf are acum întâlnirea decisivă pentru revenirea la FCSB. Toate detaliile din Tunisia www.fanatik.ro
image
Românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Schimbare importantă pentru facturile la energie și gaze. Ce costuri vor putea fi plătite de consumatori playtech.ro
image
„Cea mai tare siglă!” Daniel Șendre, pamflet de colecție după poza cu brandul lui Andrei Nicolescu la Dinamo www.fanatik.ro
image
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică okmagazine.ro
image
”Ești o dolofană!” Jignirile lui Charles, actualul rege britanic, au fost devastatoare pentru Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
jennifer lopez sosie puscarie jpg
Pușcăriașa care seamănă cu J.Lo a devenit virală: „E varianta obosită a divei!” Vedete internaționale
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”
#Exclusiv Click!
VideoMirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”. Ce le-a fost cel mai greu Vedete românești
Cindy Crawford, Rande Gerber, Kaia Gerber and Presley Gerber at Sister Cities Screening jpeg
FotoCum a fost surprins fiul lui Cindy Crawford, înainte să moară. Ultimele fotografii cu Presley Walker Gerber în viață Vedete internaționale
Christina Aguilera Profimedia jpg
„Nu mă cântăresc niciodată”. Christina Aguilera, mai suplă ca niciodată în cea mai recentă apariție publică! Cât a slăbit? Vedete internaționale
mihai morar parinti
Gestul emoționant făcut de Mihai Morar de ziua mamei sale. Ce i-a oferit la împlinirea vârstei de 70 de ani Vedete românești
Francisca și TJ Miles au făcut, în weekend, petrecerea pe care și-au dorit-o: un „nuntez”
#Exclusiv Click!
VideoFrancisca și TJ Miles, „nuntez” fără fițe, dar cu meniu spectaculos! Ce au mâncat invitații și cine le-a cântat Vedete românești
fane vancica si duduta
Fane Văncică trece prin momente cumplite. Fratele lui, Duduta, s-a stins din viață Vedete românești
banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT actualitate.net