Monica Anghel, imagini superbe din Monaco alături de Marian Caraivan. „Suntem noi cu noi”

Monica Anghel se bucură de o perioadă frumoasă alături de soțul ei, Marian Caraivan. Cei doi au ales să petreacă timp împreună în Monaco, iar artista a împărtășit cu urmăritorii câteva imagini din escapada lor.

Monica Anghel Foto: Arhivă

Vedeta a publicat o fotografie în care apare alături de partenerul său, în fața unuia dintre locurile cunoscute din Monaco. Imaginea îi surprinde pe cei doi într-un moment tandru, iar mesajul scris de Monica Anghel pune accentul nu atât pe destinație, cât pe faptul că au avut ocazia să fie împreună.

Artista a vorbit despre Monaco ca despre un loc frumos și curat, remarcat pentru arhitectura clădirilor vechi. Pentru ea însă, adevărata bucurie a călătoriei a fost timpul petrecut alături de Marian Caraivan.

Monica Anghel și soțul ei, împreună în Monaco

Monica Anghel a ales să le arate fanilor cum arată escapada sa din Monaco. Vedeta a publicat o fotografie alături de soțul ei și a transmis un mesaj despre experiența trăită de cei doi.

„Am vizitat și Monaco: frumos, curat, cu o arhitectură minunată a clădirilor vechi. Însă cel mai frumos lucru a fost că am fost împreună. Indiferent unde ne aflăm, e minunat că suntem noi cu noi. 🙏❤️”, a scris Monica Anghel.

Mesajul artistei arată că, dincolo de frumusețea destinației, pentru ea contează cel mai mult timpul petrecut împreună cu Marian. Vacanța le-a oferit ocazia să se bucure unul de compania celuilalt și să descopere Monaco.

O căsnicie care durează din 2010

Monica Anghel și Marian Caraivan sunt căsătoriți din anul 2010. Cei doi s-au cunoscut la Academia de Poliție, unde artista urma un master în Comunicare.

De atunci, au construit împreună o familie, iar Monica Anghel a vorbit de mai multe ori despre relația pe care o are cu soțul său. Pentru artistă, faptul că după atâția ani încă reușesc să se bucure unul de compania celuilalt reprezintă un lucru important.

„E foarte ok. Știi ce mi se pare senzațional? Că încă râdem după atâta timp!”, a mărturisit Monica Anghel.

Vedeta recunoaște că într-o relație de lungă durată apar și momente dificile, însă consideră că este important ca partenerii să își dorească să depășească aceste situații și să continue să construiască împreună.

„Nu spun că nu sunt provocări, că nu sunt situații mai complicate, că întotdeauna e totul miere și frumos, dar trebuie să știi să treci peste ele, să gestionezi situațiile și să îți dorești să mergi mai departe cu persoana alături de care ți-ai dorit să construiești o poveste frumoasă”, a spus artista.

„Ne completăm, ne echilibrăm și construim”

Artista a explicat și cum funcționează relația dintre ea și Marian Caraivan în viața de zi cu zi. Monica spune că cei doi se sprijină reciproc și că fiecare intervine atunci când celălalt are nevoie de susținere.

„Dacă eu sunt agitată, nervoasă, mă calmează el. Dacă eu văd că nu știu ce, îl calmez eu și ne completăm, ne echilibrăm și construim”, a povestit Monica Anghel.

Pentru cântăreață, o relație de durată presupune construirea unei povești comune și strângerea unor amintiri care să rămână importante de-a lungul anilor.

„El pune o cărămidă. Mai pun și eu una, mai pune și el. Despre asta e vorba”, a mai spus artista.